Bastián Jerez será operado por décima vez tras el accidente en Pinamar

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en el accidente con una UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar, volverá a ingresar al quirófano. Será la décima intervención quirúrgica desde el siniestro ocurrido el 12 de enero.

Actualmente internado en el Hospital Italiano de San Justo, el menor deberá ser operado nuevamente por un problema en la válvula neurológica que le fue colocada en una cirugía anterior.

“Basti va a volver a ingresar al quirófano después del mediodía. Van a revisar su válvula, no estaría drenando lo suficiente”, informó su madre, Macarena Collantes, a través de sus historias de Instagram.

La mujer explicó que el niño “está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, y cerró con un pedido público: “Por favor les pido que sigamos pidiendo por la salud de Basti. Por favor Dios te pido un milagro más”.

El pequeño había logrado salir del coma farmacológico semanas atrás y comenzó un proceso de recuperación complejo y gradual, siempre bajo estricta supervisión médica.

Los UTV se cruzan a velocidad sin casco, solo con antiparras para la arena y no respetan ni las normas de tránsito callejero

Avanza la causa judicial

Mientras la prioridad continúa siendo la evolución clínica del niño, la causa judicial por el accidente también registra movimientos importantes.

Noemí Quirós, conductora del UTV, y Manuel Molinari, conductor de la camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el choque en La Olla ubicada en La Frontera entre Pinamar y Villa Gesell, están imputados por el delito de lesiones culposas. También fue imputado Maximiliano Jerez, padre del menor, quien llevaba a Bastián sentado sobre sus piernas al momento del impacto. Su defensa está a cargo del abogado Matías Morla.

La Olla de Pinamar y la imprudencia de los adultos lo tienen al borde de la muerte a Bastian Jerez

El fiscal Sergio García, responsable de la investigación, citó a declarar a la madre del niño el próximo 3 de marzo. También deberá presentarse Facundo Corro, padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban en el UTV y que resultaron lesionadas.

Además, fueron convocados como testigos Alejandro Alegretti y Juan Manuel Madero, quienes auxiliaron a las víctimas tras el choque.

En paralelo, la Sub DDI de Pinamar recibió la orden de elaborar un informe victimológico para determinar si las dos niñas están en condiciones psíquicas de declarar. También se solicitaron las historias clínicas completas y actualizadas de las tres víctimas.

Una vez reunida toda la documentación, el Cuerpo Médico Legal de la Policía Científica de Pinamar deberá caracterizar legalmente las lesiones. Aún restan, además, la pericia accidentológica y el informe de mecánica que permitirán reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Mientras la investigación avanza y las responsabilidades comienzan a delinearse, la atención sigue puesta en la salud de Bastián, que enfrenta una nueva cirugía en una lucha que mantiene en vilo a la comunidad.