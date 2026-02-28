“Asumo el PJ para reorganizar al peronismo de Hurlingham frente al ajuste y la proscripción”, afirmó Lampreabe

Asumo el PJ para reorganizar al peronismo de Hurlingham frente al ajuste y la proscripción, afirmó Florencia Lampreabe. El peronismo de Hurlingham mueve sus fichas en medio de una tormenta política nacional: con Cristina Fernández de Kirchner presa y proscripta, y un ajuste que golpea salarios, jubilaciones y derechos sociales, la nueva conducción del Partido Justicialista local asume con un mensaje frontal contra el rumbo económico del Gobierno y la promesa de reorganizar la oposición desde el territorio para enfrentar lo que define como uno de los momentos más críticos para el movimiento y para el país.

El plenario fue hoy, 18 de febrero de 2026, y contó la participación de militantes de varias fuerzas políticas que gobiernan Hurlingham.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video ​✅​✅​✅​👇​:

Hoy, Florencia Lampreabe se convirtió en la titular del PJ Hurlingham luego de que en ese distrito construyeran la unidad y se reunieron en la UNAHUR para debatir como enfrentar el ajuste con su principal referente detenida con tobillera, tal como lo planteó durante la campaña y que la llevó a ganarle al candidato de La Libertad Avanza Rafael De Francesco. En el video en que da la entrevista a Crónica TV, las expresiones son más contundentes y precisas por una cuestión de tiempo, pero el foco, puesto en enfrentar a la Motosierra de Milei, sigue en pie.

«Agradezco de corazón la enorme responsabilidad y la confianza que me otorga el intendente Damián Selci para presidir el Partido Justicialista de Hurlingham. Asumo esta tarea con la convicción de que el PJ no es solo una estructura partidaria, sino la herramienta histórica que el pueblo argentino construyó para defender sus derechos, ampliar oportunidades y garantizar justicia social», fue el primer párrafo de Florencia Lampreabe.

«En un momento particularmente complejo para nuestra patria, esta responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor. Nuestra conducción y máxima autoridad política, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra injustamente presa y proscripta, en el marco de un proceso judicial que ha sido señalado por amplios sectores como arbitrario y profundamente condicionado por intereses políticos. Su situación no puede desligarse del contexto nacional: su ausencia forzada del escenario electoral funciona como condición de posibilidad para que avance un ajuste feroz, con recortes en áreas sensibles, pérdida de poder adquisitivo, deterioro del empleo y un retroceso sistemático de derechos que impacta de lleno en el bienestar y en los proyectos de vida del pueblo argentino», añadió.

Damián Selci durante el plenario del PJ Hurlingham realizado el sábado 28 de febrero

Para luego agregar: «En este escenario, el peronismo tiene la obligación histórica de reorganizarse, fortalecer su vida interna y volver a escuchar las demandas reales de nuestra comunidad. Desde Hurlingham vamos a trabajar para consolidar un partido abierto, participativo y profundamente comprometido con los trabajadores, los jubilados, los jóvenes y cada vecino y vecina que hoy siente que el esfuerzo no alcanza y que el futuro se vuelve incierto», fue la frase que utilizó para describir el actual estado de situación y lo que se propone.

A su vez, dijo que el peronismo reafirma «el compromiso inquebrantable de construir una oposición firme, coherente y responsable. Una oposición que no se limite a la denuncia, sino que elabore propuestas concretas para defender la producción nacional, el empleo, la educación pública y la salud; que vuelva a poner en el centro la movilidad social ascendente y el desarrollo con inclusión».

Y planteó: «Nuestro horizonte es claro: recuperar la esperanza, reconstruir el tejido social y volver a transformar la vida de nuestros compatriotas, como lo hicieron Néstor y Cristina, ampliando derechos, fortaleciendo el mercado interno y devolviendo dignidad a millones de argentinos y argentinas. Con organización, unidad y militancia, vamos a estar a la altura del momento histórico que nos toca atravesar».

¿Quién es Florencia Lampreabe?

Florencia Lampreabe junto a Cristina Fernández de Kirchner en sus épocas de diputada nacional la actual titular del PJ Hurlingham

Florencia Lampreabe es una política argentina vinculada al espacio del Frente de Todos y a la agrupación La Cámpora. Nació el 2 de diciembre de 1982 y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, también fue becaria del CONICET.

Ha desempeñado distintos cargos en la administración pública: trabajó en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado y en el despacho del senador Juan Manuel Abal Medina.

En el ámbito local bonaerense, fue directora de Desarrollo Social en Hurlingham, ocupó la Secretaría de Ambiente y desde marzo de 2025 es Jefa de Gabinete del Municipio de Hurlingham, en la gestión del intendente Damián Selci, hasta diciembre 2025 que asumió como concejal.

Además, fue diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires electa en 2019 por el Frente de Todos.

Lampreabe también ha sido figura destacada en la política territorial de La Cámpora y ha liderado armado político y campañas en la Primera Sección Electoral bonaerense.

En 2025, fue candidata a concejal en Hurlingham por la lista de Fuerza Patria, con respaldo de referentes del peronismo nacional y le ganó a La Libertad Avanza de Rafael De Francesco.

Florencia Lampreabe fue una de las impulsoras y coautoras del proyecto que dio origen a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642), conocida como la ley de etiquetado frontal de alimentos en la Argentina.

Como diputada nacional (2019–2023), participó activamente en el trabajo legislativo que promovió el sistema de sellos negros octogonales en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La norma fue sancionada por el Congreso en octubre de 2021 y reglamentada en 2022.

Además de su rol como coautora, fue una de las voceras del proyecto en el debate público, defendiendo la iniciativa como una herramienta de salud pública y derecho a la información para consumidores.