Vinos Buenos Aires: La guía para disfrutar del enoturismo en marzo

El mes de marzo marca un momento sagrado para la vitivinicultura: la cosecha. En este contexto, el programa Vinos Buenos Aires invita a locales y turistas a descubrir una faceta sorprendente de la provincia. Lejos de las tradicionales rutas cuyanas, los campos bonaerenses han florecido con cepas que adquieren notas únicas gracias a la influencia del Atlántico, las sierras y la humedad de la pampa.

Desde Campana hasta Tornquist, las bodegas que integran el circuito de Vinos Buenos Aires abren sus puertas con una agenda cargada de experiencias. No se trata solo de probar una copa; la propuesta busca sumergir al visitante en el trabajo de la tierra, permitiéndole participar en vendimias nocturnas, talleres de arte frente a los viñedos y almuerzos gourmet en pulperías rurales. Si estás buscando una escapada diferente, el calendario de Vinos Buenos Aires es tu hoja de ruta ideal para este otoño.

Eventos destacados de Vinos Buenos Aires en el norte y centro provincial

La zona cercana al AMBA ofrece opciones rápidas y de gran calidad para quienes desean conocer los Vinos Buenos Aires sin alejarse demasiado de la ciudad.

En Campana, la Bodega Gamboa propone una experiencia mística: la Vendimia Nocturna. El martes 3 de marzo, a las 19:00, los visitantes pueden participar de la cosecha compartida bajo las estrellas, culminando con una cena en medio del campo. Es una de las joyas del calendario de Vinos Buenos Aires por su atmósfera íntima y exclusiva.

Por su parte, Mercedes se destaca por combinar la tradición rural con la creatividad. El sábado 7, en los viñedos Nueva Corinema, se llevará a cabo «Fábrica de Arte», una jornada que une talleres artísticos con la exposición de etiquetas locales. También en Mercedes, Bodega Pampa en Tomás Jofré ofrece almuerzos gourmet y visitas guiadas durante todos los fines de semana, consolidándose como un punto clave para degustar los Vinos Buenos Aires maridados con la mejor gastronomía criolla.

En el paraje La Blanqueada, en Las Flores, la experiencia boutique cobra vida los sábados a las 19:00. Los turistas pueden recorrer una cava recubierta en bioconstrucción y disfrutar de picadas regionales, una muestra de cómo los Vinos Buenos Aires impulsan también la arquitectura sustentable y el empleo local.

El encanto de la costa y las sierras con Vinos Buenos Aires

Hacia el sur y el este, el paisaje cambia y las uvas lo sienten. En Berisso, la Cooperativa de la Costa es el estandarte de la resiliencia. Los sábados 14 y 21 de marzo se realizarán visitas guiadas para conocer el famoso «Vino de la Costa». Es una oportunidad única dentro de Vinos Buenos Aires para probar un producto con identidad propia, nacido a orillas del Río de La Plata.

Si el plan es ir hacia las sierras, Tandil y Tornquist son paradas obligatorias:

Tandil (Bodega Cordón Blanco): Ofrece visitas de martes a domingos. Es el lugar ideal para entender cómo el suelo pedregoso influye en el carácter de los Vinos Buenos Aires . Las degustaciones varían según la preferencia del visitante y no se suspenden por lluvia.

Ofrece visitas de martes a domingos. Es el lugar ideal para entender cómo el suelo pedregoso influye en el carácter de los . Las degustaciones varían según la preferencia del visitante y no se suspenden por lluvia. Tornquist (Bodega Saldungaray): Ubicada en un pueblo turístico encantador, ofrece catas dirigidas los viernes y sábados a las 19:00. Sus talleres sensoriales son reconocidos por explicar de forma sencilla el proceso de elaboración de los Vinos Buenos Aires.

Enoturismo y alojamiento: La propuesta de Junín y Brandsen

Para quienes buscan una inmersión total, Junín presenta una propuesta innovadora en Finca Las Antípodas. Allí es posible alojarse en containers de lujo dentro de la misma finca, permitiendo despertar literalmente entre las hileras de vid. Los sábados a las 19:00 se realizan las charlas y degustaciones de estos Vinos Buenos Aires del noroeste provincial.

Finalmente, en Brandsen, la Estación Gómez recibe a los viajeros en la Bodega Hocico Negro. Los sábados y domingos, la experiencia combina el turismo rural con catas de quesos y vinos, un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Recuerden que para todas estas actividades de Vinos Buenos Aires, la entrada suele ser con reserva previa, ya que los cupos son limitados para garantizar la calidad de la atención. Podés organizar tu viaje utilizando ReCreo, el bot de la provincia, o consultando la web oficial de turismo bonaerense.

Contacto de las bodegas:

1. Bodega Gamboa (Campana)

2. Viñedos Nueva Corinema (Mercedes)

Ubicación: Calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira, Mercedes.

Calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira, Mercedes. WhatsApp / Teléfono: 2324 55-0378

2324 55-0378 Web/Instagram: @nuevacorinema

3. Cooperativa de la Costa (Berisso)

Ubicación: Av. Montevideo y calle 81, Barrio Los Talas, Berisso.

Av. Montevideo y calle 81, Barrio Los Talas, Berisso. WhatsApp / Teléfono: 221 524-9934

221 524-9934 Web/Instagram: @vinocostadeberisso

4. Bodega Hocico Negro (Brandsen)

5. Bodega La Blanqueada (Las Flores)

6. Bodega Cordón Blanco (Tandil)

7. Bodega Saldungaray (Tornquist)

Ubicación: Calle 120, Zona rural cuartel 9, Saldungaray.

Calle 120, Zona rural cuartel 9, Saldungaray. WhatsApp / Teléfono: 0291 491-2014 (Consultas generales)

0291 491-2014 (Consultas generales) Web/Instagram: @bodegasaldungaray

8. Bodega Pampa (Mercedes)

9. Finca Las Antípodas (Junín)