Quién es el despachante atacado con un fierro en Castelar y cómo evoluciona su salud

Como evoluciona su salud tras el violento episodio de tránsito en Castelar terminó con un despachante de aduana de 63 años con fractura de cráneo y una cirugía de urgencia tras ser golpeado con una llave metálica en plena calle. Alejandro Darío Vargas cayó inconsciente sobre el asfalto ante la mirada de decenas de automovilistas, mientras el agresor intentaba escapar. El video del ataque se viralizó y el acusado hoy está detenido por tentativa de homicidio.

El principal acusado es Oscar Ricardo Maciel (46), quien permanece detenido imputado por tentativa de homicidio, mientras que su hermano, Ceferino Maciel (60), también fue arrestado por amenazas agravadas y daños. Ambos son empleados de la firma Hec-Mac, dedicada a la instalación y reparación de cortinas metálicas.

Cómo comenzó la pelea

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el conflicto se originó tras un roce entre una Ford Ranger negra, en la que viajaban Vargas, su esposa y uno de sus hijos, y una Fiat Fiorino ocupada por los hermanos Maciel, que vestían ropa de trabajo y se trasladaban en un vehículo identificado con el nombre de su empresa familiar.

El intercambio verbal escaló en cuestión de segundos. En los videos difundidos se observa cómo los ocupantes de la Fiorino descienden del utilitario y se dirigen de manera agresiva hacia la camioneta. El hijo de Vargas intenta interponerse, con las manos en alto, mientras su madre grita desde el interior del vehículo.

La gente que vio la pelea, detuvo a Maciel mientras Vargas estaba sobre el asfalto

En ese momento, uno de los agresores golpea la Ranger con una barreta. La tensión aumenta y Vargas toma del asiento trasero un rifle de aire comprimido que estaba guardado en su estuche. Según fuentes de la causa, no llegó a desenfundarlo ni a apuntar: lo exhibió con la intención de disuadir a quienes lo estaban atacando.

La reacción fue inmediata y brutal. Oscar Maciel se abalanzó sobre él y le asestó un golpe en la cabeza con una llave de tuercas en forma de “L”, herramienta metálica pesada utilizada para ajustar bulones de ruedas. Vargas cayó hacia el boulevard central y quedó tendido, inconsciente.

Los dos hermanos violentos detenidos en Castelar VII y la policía que vende humo con fotitos con carteles atrás para difundir

La escena que quedó grabada

Las imágenes muestran el momento en que el hombre se desploma y no vuelve a incorporarse. Automovilistas que circulaban por el lugar comenzaron a tocar bocina y a gritar para que cesara la agresión. Según testigos, los hermanos Maciel intentaron retirarse, pero fueron retenidos hasta la llegada de la Policía.

La secuencia generó fuerte conmoción en redes sociales por la violencia del golpe y la rapidez con la que una discusión vial derivó en un ataque que pudo haber sido fatal.

Así quedó Vargas en el piso y ya no se pudo levantar

El estado de salud de Vargas

Alejandro Vargas fue trasladado de urgencia al Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internado. Los médicos constataron una fractura de cráneo con hundimiento óseo que podría haber comprometido el tejido cerebral.

Fue sometido a una intervención quirúrgica para separar y estabilizar los fragmentos óseos. De acuerdo al último parte médico al que accedieron allegados, el paciente se encuentra “lúcido y estable”, aunque continúa bajo estricta observación neurológica.

En redes sociales, amigos y familiares multiplican los mensajes de apoyo. “Amigazo, vamos que todo va a estar bien”, escribió uno de sus allegados. Las publicaciones se repiten junto a fotos familiares, imágenes con sus dos nietos y postales con sus perros, dos Golden Retriever.

Quién es la víctima

Vargas es despachante de aduana y fundador de una agencia de comercio exterior con más de 20 años de trayectoria en logística internacional. El emprendimiento, de carácter familiar, trabaja con importaciones y exportaciones y es conocido en el circuito empresarial del oeste bonaerense.

Hincha de Boca, suele compartir en sus redes reuniones con amigos y encuentros familiares. Está casado, tiene tres hijos y dos nietos.

Vargas se recupera en el Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía y quizás le queden secuelas neurológicas

La investigación judicial

La causa quedó en manos del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, quien solicitó la detención de Oscar Maciel por tentativa de homicidio, al considerar que el golpe fue dirigido a una zona vital con un elemento contundente capaz de provocar la muerte.

Su hermano fue imputado por amenazas agravadas y daños, al entender la fiscalía que la barreta utilizada para golpear el vehículo constituye un arma impropia.

La jueza de Garantías Laura Pintos convalidó las detenciones. Oscar Maciel permanece alojado en la Comisaría VII de Castelar Norte, mientras se aguardan peritajes clave: análisis de los videos, informes médicos definitivos y pericias sobre los vehículos secuestrados.

Los investigadores también deberán determinar si la exhibición del rifle de aire comprimido por parte de la víctima tuvo relevancia penal o si fue un intento de defensa ante una agresión en curso, un punto que podría ser analizado en el marco de la legítima defensa.

Violencia en Castelar uno de los hermanos Maciel sigue detenido por tentativa de homicidio

Un caso que reabre el debate

El episodio volvió a poner en discusión la violencia creciente en conflictos de tránsito y el uso de herramientas u objetos contundentes como armas improvisadas. En este caso, una discusión que comenzó por un roce vehicular terminó con un hombre de 63 años internado tras una cirugía craneal y con dos hermanos detenidos enfrentando cargos graves.

Mientras la Justicia avanza, la familia de Vargas aguarda su recuperación, aferrada a un parte médico que, por ahora, trae un alivio: está lúcido, estable y dando pelea.