Homicidios en Argentina: ¿sabemos realmente qué edad tienen los autores?

Homicidios en Argentina. En la Argentina donde la inseguridad domina titulares y la baja de la edad de imputabilidad se instala como bandera política, hay un dato básico que sigue envuelto en niebla: ¿qué edad tienen quienes cometen los homicidios? El debate avanza a los gritos, pero las estadísticas oficiales no ofrecen un desglose nacional sistemático y actualizado por rango etario de los autores. Lo que sí muestran los datos disponibles desafía el sentido común: los menores representan una porción reducida, mientras que los jóvenes adultos concentran buena parte de los casos. Entre consignas y números incompletos, la discusión pública parece correr más rápido que la evidencia.

Tasa nacional de homicidios dolosos (2025)

En 2025 Argentina registró una tasa de homicidios dolosos de 3,7 por cada 100 000 habitantes , la más baja de los últimos años y una de las más bajas de América Latina y el Caribe .

, la más baja de los últimos años y una de las más bajas de . Esto representa una reducción interanual de −5,6 % respecto a 2024 y una caída total de alrededor de −17 % desde 2023 .

respecto a y una caída total de alrededor de desde . En términos absolutos, hubo alrededor de 1.705 homicidios dolosos en todo el país en 2025 (cifra preliminar).

Claro, estos datos no nos gustan. Pensamos que con la crisis deberíamos estar matándonos unos a otros. Pero no es l que dicen las estadísticas. Guste o no este Gobierno, digo, el de Javier Milei, se entiende, la estadísticas bajan.

Evolución de la tasa en los últimos años

A principios de la década de 2000 la tasa rondaba los 8–9 homicidios por cada 100.000 habitantes, mostrando una tendencia decreciente a largo plazo.

2024: 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

2023: 4,4 por cada 100.000 habitantes.

2021: 4,62 por cada 100.000 (según datos WB / UNODC).

Y estoy utilizando todos datos verificables de organismos nacionales y provinciales. La escala baja.

Cifras absolutas por año (estimaciones históricas)

Según bases de datos internacionales:

Año Homicidios dolosos Tasa cada 100.000 hab. 2018 2.384 5,3 2019 2.308 5,1 2020 2.419 5,3 2021 2.094 4,6 2022 1.958 4,3 2023 2.046 4,4 2024 — 3,8 2025 1.705 3,7

Fuentes: (SNIC / Ministerio de Seguridad), compilaciones internacionales (UNODC).

En términos generales, la tasa de homicidios en Argentina muestra una tendencia descendente en los últimos años, con oscilaciones puntuales, y se ubica actualmente entre las más bajas de América Latina. Por lo cual no seamos necios. No pensemos que porque gobierna un Gobierno que no genera estabilidad económica esto no puede ser cierto. Es cierto y está pasando ahora. La tasa de homicidios dolosos cayó.

Distribución geográfica

En 2024, casi la mitad de los homicidios (46 %) ocurrió en la provincia de Buenos Aires , con tasas variables entre jurisdicciones.

, con tasas variables entre jurisdicciones. Provincias como Santa Fe y Chaco presentaron tasas por encima del promedio nacional, mientras que Tierra del Fuego, La Rioja, San Juan y La Pampa estuvieron por debajo.

Homicidios de mujeres (incluye femicidios)

Hubo una reducción del 14,3 % en homicidios de mujeres entre 2023 y 2024 .

entre y . Datos de violencia de género (femicidios) también se recopilan por organismos especializados (con variaciones según jurisdicción).

Tendencia general

Los informes insisten:

La tasa de homicidios ha tendido a disminuir en Argentina durante los últimos 20–25 años , con variaciones a lo largo de diferentes gobiernos, pero con una clara tendencia a la baja en la última década.

, con variaciones a lo largo de diferentes gobiernos, pero con una clara tendencia a la baja en la última década. Argentina está entre los países con menor tasa de homicidios en América Latina, aunque aún por encima de muchos países de Europa.

Siguiendo con seriedad esta problemática, y siendo honesto y franco, desde hace una semana que No encuentro datos oficiales detallados publicados por el gobierno argentino o la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) sobre la tasa de homicidas (o de homicidios cometidos) segmentados por rangos de edad para todo el país de forma reciente. Sin embargo, sí hay información relevante sobre participación juvenil y edades de implicados que permite inferir tendencias importantes en un portal muy serio que es Chequeado.com y dice:

Participación por edad en homicidios en Argentina (indicadores disponibles)

Menores de 18 años:

En la Provincia de Buenos Aires , los menores representan alrededor del 8 % del total de homicidios dolosos consumados , lo que indica una participación baja en comparación con adultos.

, los menores representan alrededor del , lo que indica una participación baja en comparación con adultos. La mayoría de estos menores implicados son adolescentes de 16 y 17 años .

implicados son . En otros informes, la participación juvenil en delitos graves es reducida: alrededor del 2,25 % del total delictivo en general, aunque con variaciones según jurisdicción y tipo de delito.

Adultos (mayores de 18 años):

La gran mayoría de homicidios son cometidos por personas mayores de 18 años , aunque no hay un desglose oficial reciente público con tasas por grupos específicos de edad (por ejemplo 18-24, 25-34, etc.) en los datos abiertos nacionales.

, aunque en los datos abiertos nacionales. Estudios criminológicos (no oficiales) suelen señalar que los jóvenes adultos (18-29) están sobrerrepresentados entre los perpetradores de homicidios en muchas jurisdicciones, algo común en patrones internacionales de violencia, pero no hay una tabla oficial Argentina completa publicada que especifique tasas por sexos y rangos etarios para homicidas.

Información específica sobre menores implicados en homicidios

Rango de edad Participación aproximada en homicidios (BA Provincia) 16 años Muy baja (< 8 % del total cuando se considera actividad criminal juvenil) (Chequeado) 16-17 años Mayor parte de la participación de menores en homicidios (adolescentes) (Chequeado) 18 años La gran mayoría de homicidios – no hay desglose oficial más fino disponible públicamente (Chequeado)

Importante: hasta ahora no hay un informe oficial reciente del Ministerio de Seguridad o del SNIC que publique tasas de homicidios cometidos por homicidas segmentadas por rangos de edad para toda Argentina de forma abierta en su plataforma de datos. Los datos disponibles suelen estar en informes internos o requieren solicitud a organismos estadísticos.

¿Qué falta en los datos disponibles?

❌ Tasas de homicidios cometidos por rango etario de los perpetradores a nivel nacional (por ejemplo, 15-24, 25-34, etc.)

❌ Publicaciones oficiales actualizadas con distribución etaria de homicidas

❌ Datos detallados por sexo y edad en los informes del SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal) publicados al público

De todos modos, podemos reconstruir un cuadro tentativo.

Edad y crimen: el perfil etario detrás de los homicidios en el país

Rango etario Participación en homicidios Qué muestran los datos Menores de 16 años Muy baja Casos excepcionales dentro del total de homicidios. 16–17 años Minoritaria Representan la mayor parte de los menores involucrados, pero su peso sobre el total es reducido. 18–24 años Alta Jóvenes adultos aparecen sobrerrepresentados en comparación con otros grupos etarios. 25–34 años Alta Junto con el grupo 18–24 concentran una porción significativa de los casos. 35 años o más Moderada a baja Participación decreciente a medida que aumenta la edad.

Fíjense que el problema más grave está entre los 25 y 34 años. La respuesta más fina es para un sociólogo, pero debe rozar la edad en que el joven ya no es tan joven y sus necesidades materiales cambiaron.

A su vez, aunque el debate público suele centrarse en los menores, la evidencia disponible muestra que la mayor concentración de autores se encuentra en jóvenes adultos.

Solo, entiendo yo, resta saber la situación de Argentina con respecto a los países de la región ya que en mi caso, que convivo con niños y niñas, y adolescentes, aunque todos escolarizados, no puedo pensar que tienen una camino hacia el homicidio. Pero veamos los datos, las referencias personales no sirven.

la mayoría de las fuentes públicas reportan la edad de las víctimas de homicidio; la edad de los autores suele estar menos disponible y fragmentada por país. Donde no hay datos nacionales sobre perpetradores, uso estudios locales o análisis que permiten inferir el perfil etario (tendencia: predominio de jóvenes adultos). Todas las afirmaciones importantes llevan su fuente.

País Grupo etario con mayor peso (victimas / indicio sobre autores) Notas y fuente Argentina Jóvenes adultos (18–34) aparecen sobrerrepresentados entre los casos relacionados con violencia letal; participación de menores es minoritaria. Datos nacionales fragmentados; tendencia descrita en análisis regional y provinciales. Fuentes: informes del SNIC y análisis periodísticos. (datos.jus.gob.ar) Brasil 15–29 / 15–39 (altísima concentración de víctimas masculinas jóvenes; también reflejado en perfiles de autores). Estudios y reportes muestran que los hombres jóvenes (15–39) concentran la mayor parte de homicidios. (www3.paho.org) México Jóvenes adultos / adultos jóvenes (15–34 / mediana ~33 año) — elevada participación de hombres jóvenes en homicidios, aunque la mediana de edad de víctimas puede ser algo mayor según series. Estudios académicos y análisis de series históricas muestran fuerte incidencia en 15–29/30–39; medianas recientes señalan alrededor de 33 años para víctimas en ciertos periodos. (scielo.org.ar) Colombia 20–29 (grupo con las tasas más altas en muchas ciudades; jóvenes adultos lideran la mortalidad por homicidio). Vigilancias locales (p. ej. Cali) y análisis urbanos muestran picos en 20–29 años. (PMC) Chile Jóvenes adultos (15–34) con menor tasa absoluta que la región, pero mismo patrón relativo (mayor riesgo entre hombres jóvenes). Menor tasa general que LAC; análisis demográficos confirman sobrerrepresentación masculina joven. (UNODC) Perú Jóvenes adultos (15–34) — patrón regional: los jóvenes (especialmente hombres) concentran una parte importante de las muertes violentas. Estudios regionales y datos de mortalidad por edad en la región andina. (UNODC)

El cuadro lo dice todo.

Lectura rápida y limitaciones