Cristina volvió a marcar la cancha: Ishii se queda con la vicepresidencia del Senado y golpea a Kicillof

Cristina volvió a marcar la cancha. La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta en la Legislatura. En una jornada marcada por reuniones cruzadas, llamados frenéticos y versiones de acuerdos subterráneos, Cristina Fernández de Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado provincial, el cargo que Axel Kicillof pretendía reservar para una dirigente de su riñón político.

La definición llegó cerca de las 22.30 del jueves, cuando la vicegobernadora Verónica Magario terminó convalidando el acuerdo que ubicó al histórico intendente de José C. Paz en un lugar estratégico: la vicepresidencia primera es el segundo escalón en la línea de sucesión institucional de la provincia y un puesto clave en la administración política de la Cámara alta.

Un sillón estratégico en año preelectoral

La disputa no fue meramente protocolar. Para Kicillof, ese asiento tenía valor político y simbólico. Con la mirada puesta en un eventual proyecto presidencial, el gobernador buscaba dejar asegurado un lugar de confianza en el Senado cuando comience a intensificar recorridas nacionales y actividades de campaña.

La vacante se había producido tras la salida de Luis Vivona, quien no pudo renovar su banca por la ley que limita las reelecciones indefinidas y pasó a la Cámara de Diputados provincial en septiembre. Desde diciembre, cuando debía resolverse la sucesión interna, el oficialismo entró en un estado de deliberación permanente que terminó derivando en un conflicto abierto.

La apuesta fallida por Ayelén Durán

Kicillof jugó fuerte para colocar en ese lugar a Ayelén Durán, senadora referenciada en Andrés Larroque. Durán, junto a Gabriel Godoy, formó parte de la conducción de La Cámpora en Bahía Blanca hasta la ruptura con el liderazgo de Máximo Kirchner. Ese quiebre selló su alineamiento con el llamado “axelismo”, bajo el paraguas del espacio Movimiento Derecho al Futuro.

Sin embargo, el kirchnerismo duro bloqueó esa posibilidad. Para el cristinismo, la vicepresidencia debía quedar en manos de un dirigente con peso territorial propio y trayectoria consolidada en la estructura del PJ bonaerense. Allí apareció el nombre de Ishii, un intendente con décadas de poder en el conurbano y vínculo directo con la ex presidenta.

De aliados a distanciados

La elección de Ishii también tiene una carga de ironía política. En los primeros meses de gestión de Kicillof, el jefe comunal de José C. Paz fue uno de los intendentes más cercanos al gobernador. Incluso, tras la derrota del kirchnerismo en 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada y María Eugenia Vidal a la Gobernación, varios funcionarios técnicos del actual mandatario encontraron refugio académico en la Universidad Nacional de José C. Paz, bajo la órbita política de Ishii. Fue un gesto que consolidó la relación.

Pero con el correr de los años, el vínculo se deterioró. El punto de quiebre se produjo en julio pasado, cuando Ishii encabezó en su distrito una cumbre de intendentes que presionó a Kicillof para que desistiera del desdoblamiento electoral provincial. Aquella movida, en sintonía con Cristina, marcó el inicio de una confrontación más abierta.

Versiones de pactos cruzados

Durante la tarde del jueves circularon versiones sobre un eventual entendimiento del kicillofismo con sectores de La Libertad Avanza y el PRO para bloquear el ascenso de Ishii y desplazar a La Cámpora de posiciones clave en el Senado. Aunque esas negociaciones no prosperaron, reflejaron el nivel de tensión y la fragilidad de los equilibrios internos.

Finalmente, la negociación se saldó con un esquema de reparto que dejó a todos con algo, pero al gobernador con menos de lo que esperaba.

Berni al frente del bloque y un reparto quirúrgico

Además de la vicepresidencia primera para Ishii, se acordó que la jefatura del bloque oficialista Fuerza Patria quedara en manos de Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad, de perfil autónomo y con línea directa con Cristina, no reporta al núcleo duro del axelismo.

El resto de las vicepresidencias también fueron distribuidas en un delicado equilibrio interno y opositor:

Segunda vicepresidencia: Ayelén Durán

Tercera: Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Cuarta: Valeria Arata (Frente Renovador)

(Frente Renovador) Quinta: Alex Campbell (PRO)

(PRO) Sexta: Germán Lago (axelismo)

En los cargos administrativos, asumieron Gustavo Soos como prosecretario Administrativo —referenciado en el cristinismo— y Mariano Ríos Ordoñez como prosecretario Legislativo, cercano a Magario.

Palcos cerrados y clima enrarecido

La sesión volvió a realizarse con los palcos de prensa cerrados, una decisión que generó malestar entre cronistas parlamentarios y que profundiza el clima de hermetismo que rodeó toda la negociación. Las reuniones se sucedieron durante horas en despachos y oficinas anexas, con entradas y salidas permanentes de legisladores e intendentes.

Un golpe político en plena interna

Para Kicillof, la derrota no es menor. El tema permaneció en agenda durante casi dos meses y terminó con una señal clara de que Cristina conserva capacidad decisiva sobre la arquitectura institucional bonaerense.

El traspié se produce en un momento complejo: el gabinete provincial atraviesa tensiones internas, hay diferencias con intendentes de peso —entre ellos Julio Alak en La Plata— y el armado electoral de 2026 ya comenzó a tensionar cada movimiento.

La vicepresidencia primera del Senado se convirtió así en algo más que un cargo legislativo: fue el escenario donde volvió a medirse la correlación real de fuerzas dentro del peronismo bonaerense. Y esta vez, el resultado dejó al gobernador en minoría frente al liderazgo de Cristina.