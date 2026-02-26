Explota la interna en el gabinete de Kicillof: Bianco enfrenta a Larroque, al ala técnica y ahora tensiona con Cristina

La interna en el gabinete de Kicillof dejó de ser un rumor de pasillo para transformarse en un conflicto abierto. En el centro de la tormenta aparece el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, enfrentado simultáneamente con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y con el núcleo técnico más cercano al gobernador.

No se trata solo de diferencias políticas. La disputa incluye control de áreas sensibles, manejo de fondos, armado partidario y liderazgo dentro del peronismo bonaerense.

La pelea por el Organismo de Niñez

El conflicto más concreto gira en torno al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, una estructura clave por presupuesto y despliegue territorial. Actualmente responde políticamente a Larroque a través de Andrea Cáceres, dirigente de Necochea cuyo nombre suena para presidir el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén tras la salida de Jimena López.

Si Cáceres deja el área, Larroque buscaría mantener el control ubicando a su hermana, la ex diputada Mariana Larroque. Pero Bianco ya habría avisado que dará pelea por ese organismo. Para el Cuervo, perder Niñez implicaría resignar una pieza central de su ministerio.

El ala técnica contra Bianco

El Ministro de Gobierno también mantiene tensiones con el grupo más cercano históricamente a Kicillof: Augusto Costa, Pablo López y Agustina Vila. A ellos se suma Federico Thea, candidato del gobernador para la Suprema Corte bonaerense.

Este grupo tiene vínculo con Kicillof desde su militancia en Económicas de la UBA y forma el círculo de mayor confianza técnica. Según fuentes del oficialismo, Bianco nunca terminó de integrarse plenamente a ese núcleo.

Las fricciones incluyen:

Choques con Vila por la coordinación del gabinete.

Tensiones en la negociación por los apoderados del PJ bonaerense.

Reclamos por falta de fondos hacia Economía.

Sospechas de Thea sobre obstáculos políticos en su camino a la Corte.

La herida del cierre de listas en La Plata

La interna se profundizó durante el cierre de listas legislativas. Bianco impulsó su candidatura como primer diputado por La Plata, en una jugada que fue leída como un desafío directo al intendente Julio Alak. Finalmente se impuso el esquema de unidad promovido por Alak, pero el episodio dejó secuelas y tensó el vínculo político en la capital bonaerense.

El factor Cristina y el enojo en La Cámpora

El malestar escaló esta semana tras declaraciones de Bianco en una entrevista con Infobae, donde sostuvo que el peronismo está fragmentado y afirmó que Cristina Fernández de Kirchner es uno de los sectores que forman parte de esa fragmentación.

En La Cámpora lo compararon con el vocero presidencial Manuel Adorni y lo acusaron de intentar desviar la atención del paro docente, estatal y judicial previsto para el lunes.

La diputada nacional Teresa García también salió al cruce y pidió prudencia, en medio de un contexto social y económico delicado.

La interna de la interna

Bianco fue una pieza clave en la campaña de 2019 y durante el primer mandato ejerció como Jefe de Gabinete. En esta segunda etapa, como ministro de Gobierno, quedó expuesto a todos los frentes de conflicto.

Hoy enfrenta:

Disputa por áreas estratégicas

Tensiones presupuestarias

Choques partidarios

Fricción con el kirchnerismo duro

Malestar en el ala técnica

En una provincia donde Kicillof preside el PJ bonaerense y proyecta liderazgo nacional, la pelea ya no es menor. Es la interna de la interna: una disputa por el diseño del poder dentro del propio oficialismo.