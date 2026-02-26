Cursos de formación laboral en Morón 2026: Últimas vacantes para aprender un oficio gratis

A través de una propuesta pública y totalmente gratuita, se ha lanzado el último llamado para cubrir las vacantes de los cursos de formación laboral en Morón 2026. Estos trayectos formativos están diseñados para que los vecinos y vecinas puedan incorporar conocimientos prácticos y herramientas teóricas que les permitan desenvolverse con éxito en el ámbito productivo actual.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, se dicta en dos sedes estratégicas: el CFL N° 402 y el CFL N° 407.

Sedes y especialidades: ¿Qué podés estudiar en los cursos de formación laboral en Morón 2026?

La oferta educativa se divide según la especialización de cada centro, cubriendo desde oficios tradicionales hasta las nuevas tecnologías digitales. Al realizar la inscripción a los cursos de formación laboral en Morón 2026, es importante identificar qué sede dicta la capacitación de tu interés:

Centro de Formación Laboral N° 407

Este centro se destaca por su fuerte impronta en el sector textil y de servicios sociales. Sus propuestas incluyen:

Área Textil e Indumentaria: Confección de lencería, producción textil y diseño textil digital.

Confección de lencería, producción textil y diseño textil digital. Administración y Gestión: Operador de informática para administración y diseño proyectual asistido por computadora (CAD).

Operador de informática para administración y diseño proyectual asistido por computadora (CAD). Servicios a la Comunidad: Cocina para comedor escolar y cuidados de niños, niñas y adolescentes.

Centro de Formación Laboral N° 402

Aquí se concentran los oficios técnicos, la estética y la economía del conocimiento. Entre los cursos de formación laboral en Morón 2026 más pedidos se encuentran:

Estética Profesional: Peluquería, barbería y maquillaje profesional.

Peluquería, barbería y maquillaje profesional. Gastronomía: Panadería, pastelería y cocina profesional.

Panadería, pastelería y cocina profesional. Oficios Técnicos: Soldador, electricista domiciliario y carpintería con fabricación de mobiliario.

Soldador, electricista domiciliario y carpintería con fabricación de mobiliario. Economía del Conocimiento: Diseño gráfico, marketing digital y modelado e impresión 3D.

Inscripción y contacto para los cursos de formación laboral en Morón 2026

Dada la alta demanda y que se trata de las últimas vacantes disponibles, se recomienda a los interesados realizar el trámite de manera inmediata. Para asegurar tu lugar en los cursos de formación laboral en Morón 2026, podés utilizar los siguientes canales oficiales:

Formulario Online: Ingresando al enlace de inscripción oficial. WhatsApp: Enviando una consulta al 11 7638-2442. Correo Electrónico: Escribiendo a [email protected] para solicitar detalles sobre programas de estudio o turnos de cursada.

Participar de los cursos es una oportunidad única para transformar tu perfil profesional sin costo alguno. Ya sea que busques emprender por cuenta propia o insertarte en una empresa local, contar con una certificación oficial respaldada por el municipio es un diferencial de gran valor. No pierdas la oportunidad de capacitarte en tu ciudad y formar parte del crecimiento productivo de Morón.