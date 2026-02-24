Reabre el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón

El Museo Nacional de Aeronáutica en Morón anunció su reapertura para el viernes 27 de ebrero, ofreciendo una experiencia educativa y recreativa única para toda la familia. Ubicado en el predio histórico de la Base Aérea, este espacio no es solo una exhibición de aviones, sino un recorrido por las hazañas de nuestros pioneros y el desarrollo industrial argentino.

Con hangares repletos de unidades originales, desde los primeros planeadores hasta los modernos jets de combate, el museo se consolida como un punto de referencia cultural ineludible en la provincia de Buenos Aires.

Horarios y planificación de tu visita al Museo Nacional de Aeronáutica en Morón

Si estás organizando una salida grupal o familiar, es fundamental tener en cuenta el cronograma estival. Actualmente, el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón abre sus puertas bajo el siguiente horario de verano:

Viernes: de 9:00 a 14:00 horas.

de 9:00 a 14:00 horas. Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

de 9:00 a 14:00 horas. Domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

Una de las grandes ventajas de este ciclo 2026 es que las visitas se realizan sin reserva previa. Esto permite una mayor flexibilidad para quienes deciden realizar una escapada de último momento. Solo hace falta acercarse al ingreso ubicado en Av. Eva Perón 2200, Morón, para comenzar la aventura.

Se recomienda llegar temprano para aprovechar las horas de menor temperatura y recorrer con tranquilidad las muestras al aire libre y los pabellones internos.

Tarifas y accesibilidad en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón

La política de ingresos del museo busca fomentar el acceso democrático a la cultura y el reconocimiento a diversos sectores de la sociedad. Para este periodo, la entrada general tiene un valor de $4.000 por persona, una cifra muy competitiva para el nivel de la exhibición que se ofrece.

Menores de 18 años: Ingreso SIN CARGO.

Ingreso SIN CARGO. Jubilados y Pensionados: Ingreso SIN CARGO.

Ingreso SIN CARGO. Personas con Discapacidad: Ingreso SIN CARGO.

Ingreso SIN CARGO. Veteranos de Guerra de Malvinas: Ingreso SIN CARGO.

Esta estructura tarifaria convierte al Museo Nacional de Aeronáutica en Morón en una opción ideal para salidas escolares o paseos de centros de jubilados, reafirmando su rol como una institución de puertas abiertas a la comunidad.

Qué ver en el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón: Joyas de la colección

El patrimonio que custodia el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón es vasto y emocionante. Entre las piezas más destacadas que los visitantes pueden encontrar se encuentran los míticos aviones que participaron en el Conflicto del Atlántico Sur, una sección que siempre despierta un profundo respeto y emoción entre los asistentes.

Además, los hangares albergan prototipos desarrollados íntegramente en Argentina, como los famosos aviones de la Fábrica Militar de Aviones (FMA), que representan el pico de la soberanía tecnológica nacional. Desde aeronaves de transporte civil hasta helicópteros y motores seccionados para entender su funcionamiento interno, el Museo Nacional de Aeronáutica en Morón ofrece una perspectiva técnica detallada que fascina tanto a expertos como a curiosos.

Es un paseo donde la historia se toca con las manos, y donde cada rincón del hangar cuenta una historia de superación y servicio. No pierdas la oportunidad de conocer este tesoro del Oeste en tu próxima salida de fin de semana.