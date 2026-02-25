La multinacional Urbaser pone en venta su filial en la Argentina por US$380 millones

La multinacional Urbaser, de origen español, uno de los mayores operadores de gestión de residuos del mundo, inició el proceso de venta de su filial en la Argentina, valuada en 350 millones de euros, en una decisión estratégica tomada tras el cambio de control global de la compañía. La operación fue encargada al Banco Santander, que tendrá la tarea de encontrar un comprador para el negocio local, según reveló el diario económico español Expansión.

La unidad argentina cuenta con unos 3.500 empleados y genera ingresos antes de impuestos cercanos a los 94,45 millones de dólares, lo que la convierte en un activo relevante dentro del portafolio regional de la compañía.

La filial argentina quedó fuera de la venta global del grupo

La decisión de vender el negocio local se produce luego de que los fondos internacionales Blackstone y EQT acordaran la compra del grupo Urbaser en una operación valuada en 6.611 millones de dólares, adquiriéndolo al fondo estadounidense Platinum Equity, que había tomado el control en 2021.

Sin embargo, la filial argentina quedó excluida de esa transacción principal, por lo que Platinum Equity resolvió avanzar con su venta de manera independiente. Para ello contrató al Banco Santander como asesor financiero encargado de estructurar el proceso y buscar potenciales inversores en Argentina o el mundo.

La adquisición global implica que Blackstone y EQT se repartirán el capital en partes iguales e invertirán 1.300 millones de euros cada uno, fondos que se destinarán en parte a cancelar deuda existente, estimada en unos 1.180 millones de dólares, y asumir compromisos financieros adicionales por alrededor de 3.542 millones de dólares. La operación fue considerada la segunda mayor compra de capital privado en España, solo detrás de la adquisición de Cepsa en 2019.

Urbaser Argentina trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios municipios de conurbano bonaerense, entre ellos Morón.

Qué hace Urbaser en la Argentina

Urbaser opera en la Argentina desde mediados de la década de 1990 y actualmente desarrolla servicios integrales de gestión de residuos, que incluyen:

Recolección y transporte de residuos urbanos

Tratamiento y disposición final

Recuperación y valorización de materiales reciclables

Operación de plantas y soluciones ambientales para municipios y empresas

La compañía reorganizó su estructura local y actualmente opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023, como parte de su esquema corporativo internacional.

Un gigante global del negocio ambiental

Urbaser es uno de los principales operadores del sector ambiental a nivel mundial. La compañía cuenta con:

Más de 42.000 empleados

Presencia en 15 países

Operación de 150 plantas de tratamiento de residuos

Contratos con gobiernos locales y grandes clientes industriales

En los últimos años, el grupo reforzó su inversión en tecnología e innovación, especialmente en el desarrollo de plantas de valorización energética de residuos (energy-from-waste), que permiten generar energía a partir de desechos no reciclables y reducir el impacto ambiental.

Una venta en marcha y sujeta al interés de inversores

El proceso de venta de la filial argentina se realizará de forma independiente del cierre definitivo de la operación global entre Platinum Equity, Blackstone y EQT, que aún requiere aprobaciones regulatorias.

La decisión de desprenderse del negocio local abre la puerta a que grupos internacionales, fondos de inversión o empresas del sector ambiental puedan ingresar o ampliar su presencia en el mercado argentino de gestión de residuos, un área clave para los municipios y las grandes áreas urbanas.

La búsqueda de un comprador ya está en marcha y se espera que el proceso avance en los próximos meses, en una operación que podría convertirse en una de las ventas más relevantes del sector ambiental en la Argentina en los últimos años.