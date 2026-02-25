Hospital Posadas: Orgullo nacional por su investigación sobre glomerulonefritis proliferativa mesangial

El Hospital Nacional Alejandro Posadas continúa consolidándose como una de las instituciones de salud más importantes de Argentina. Recientemente, su Servicio de Oftalmología fue distinguido por una investigación titulada “Hallazgos retinales en paciente con glomerulonefritis proliferativa mesangial”, un estudio que abre nuevas puertas para entender cómo las enfermedades de los riñones pueden afectar directamente la visión de las personas.

Este logro no es casualidad, sino el resultado de un compromiso sostenido con la excelencia. Además del premio, el equipo ha logrado publicaciones en revistas científicas de alto impacto y ha celebrado hitos académicos, como la tesis doctoral con calificación sobresaliente del Dr. Emiliano Ross sobre terapias para el ojo seco. Sin embargo, es el análisis del caso de la glomerulonefritis proliferativa mesangial lo que ha captado la atención de la comunidad científica, al demostrar que un examen ocular a tiempo puede ser la clave para detectar complicaciones graves en pacientes con trastornos renales complejos.

¿Qué es la glomerulonefritis proliferativa mesangial y cómo afecta al cuerpo?

Para entender la importancia del trabajo realizado en el Hospital Posadas, es necesario explicar de qué hablamos cuando mencionamos la glomerulonefritis proliferativa mesangial. Los riñones tienen unas unidades de filtración diminutas llamadas glomérulos, que funcionan como un colador para limpiar la sangre. En el centro de estos «coladores» existe un tejido de soporte llamado mesangio. Cuando una persona tiene este padecimiento, las células de ese tejido empiezan a multiplicarse de forma descontrolada (proliferan), lo que termina inflamando y dañando el riñón, dificultando su capacidad para filtrar los desechos del cuerpo.

Esta enfermedad se origina generalmente por una respuesta anormal del sistema inmunológico, que ataca por error a los propios tejidos del riñón. Aunque es una patología que surge en el sistema urinario, el estudio del Hospital Posadas reveló que la glomerulonefritis proliferativa mesangial deja «huellas» en la retina, la capa de tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Este vínculo es fundamental, ya que permite a los médicos oftalmólogos detectar signos de inflamación sistémica simplemente observando el fondo de ojo de un paciente, permitiendo un abordaje mucho más integral de la salud.

Síntomas y signos de alerta

Detectar a tiempo la glomerulonefritis proliferativa mesangial es un desafío, ya que en sus etapas iniciales puede no presentar molestias claras. Sin embargo, a medida que la inflamación progresa, el cuerpo empieza a dar señales de que algo no anda bien en los filtros renales. Los síntomas más comunes que deben motivar una consulta médica incluyen:

Cambios en la orina: Puede aparecer orina con sangre (de color oscuro o rojizo) o con mucha espuma, lo que indica la pérdida de proteínas a través de los riñones.

Puede aparecer orina con sangre (de color oscuro o rojizo) o con mucha espuma, lo que indica la pérdida de proteínas a través de los riñones. Hinchazón (Edema): Es muy frecuente notar inflamación en los tobillos, las piernas o incluso alrededor de los ojos, debido a que el cuerpo retiene líquidos que el riñón con glomerulonefritis proliferativa mesangial no puede eliminar.

Es muy frecuente notar inflamación en los tobillos, las piernas o incluso alrededor de los ojos, debido a que el cuerpo retiene líquidos que el riñón con no puede eliminar. Presión arterial alta: El daño renal suele desregular la presión, lo que a su vez afecta otros órganos.

El daño renal suele desregular la presión, lo que a su vez afecta otros órganos. Fatiga extrema: La acumulación de toxinas en la sangre por la falla del filtro mesangial genera cansancio crónico y falta de energía.

El trabajo premiado destaca que, ante estos síntomas, la evaluación oftalmológica es vital. Los hallazgos retinales encontrados por los profesionales del Posadas en pacientes con glomerulonefritis proliferativa mesangial demuestran que el ojo es, literalmente, una ventana a lo que está sucediendo en el resto del organismo, permitiendo ajustar los tratamientos antes de que el daño sea irreversible.

El rol estratégico del Hospital Posadas en la salud científica

¿Por qué es tan importante que un hospital público como el Posadas lidere estas investigaciones? La respuesta reside en la complejidad de los casos que recibe y en su visión interdisciplinaria. Al tratar a pacientes con glomerulonefritis proliferativa mesangial, el hospital no solo se limita a la diálisis o al tratamiento nefrológico, sino que integra a especialistas en visión para entender la enfermedad de forma global. Este enfoque permite que personas que no tienen acceso a medicina privada puedan recibir diagnósticos de precisión que antes eran impensados en el sistema público.

La distinción recibida por el estudio sobre la glomerulonefritis proliferativa mesangial reafirma que el Hospital Posadas es un pilar de la formación y la actualización profesional en Argentina. Aportar conocimiento a la comunidad científica mundial desde un hospital del conurbano bonaerense demuestra que la salud pública argentina tiene el nivel para competir con los mejores centros del mundo. Gracias a estos avances, el tratamiento de la glomerulonefritis proliferativa mesangial cuenta hoy con más evidencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes y proteger uno de sus bienes más preciados: la visión.