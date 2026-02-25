Educación de élite en Argentina: Los valores de los colegios más exclusivos del país

Para el inicio de este ciclo 2026, los valores de las cuotas en los colegios más exclusivos del país han superado en varios casos la barrera de los dos millones de pesos mensuales en el nivel secundario.

Esta cifra no solo cubre la escolaridad, sino que en la mayoría de los casos incluye una oferta extracurricular que va desde deportes de alto rendimiento hasta programas de artes visuales, música y viajes de intercambio. A continuación, detallamos la situación de las cuatro instituciones referentes del sector.

El ranking de aranceles: ¿Cuánto cuestan los colegios más exclusivos del país?

La brecha de precios entre el nivel primario y el secundario es un factor común en todas las instituciones de élite. En el segmento más alto de los colegios más exclusivos del país, encontramos al Northlands School, seguido de cerca por la Escuela Escocesa San Andrés. Ambas instituciones mantienen un estándar de calidad que justifica sus aranceles ante una demanda que, pese a los costos, sigue siendo sumamente alta.

A continuación, el detalle de los valores mensuales estimados para 2026:

Valores en el Nivel Secundario:

Northlands School: Entre $2.550.000 y $2.760.000 .

Entre y . Escuela Escocesa San Andrés: Entre $2.395.510 y $2.418.050 .

Entre y . St. George’s College: Entre $1.975.000 y $2.100.000 .

Entre y . Colegio Cardenal Newman: Entre $1.757.896 y $1.868.998.

Valores en el Nivel Primario:

Northlands School: $1.867.500 – $2.100.000.

$1.867.500 – $2.100.000. Escuela Escocesa San Andrés: $1.600.490 – $2.008.330.

$1.600.490 – $2.008.330. St. George’s College: $1.250.000 – $1.700.000.

$1.250.000 – $1.700.000. Colegio Cardenal Newman: $1.284.375 – $1.470.600.

Perfil y ubicación de los colegios más exclusivos del país

Para entender qué ofrecen los colegios más exclusivos del país, es necesario analizar su historia y su propuesta de valor. Estas instituciones no solo brindan educación académica, sino que forman «comunidades» con valores compartidos y una fuerte impronta bilingüe.

Northlands School (Olivos y Nordelta)

Fundado en 1920, es quizás el más prestigioso para la formación de mujeres (aunque hoy es mixto). Tiene sedes en Olivos (Vicente López) y Nordelta (Tigre). Se destaca por su excelencia académica y su programa de Bachillerato Internacional (IB). Ofrece actividades como hockey, rugby, artes dramáticas y un fuerte enfoque en el servicio comunitario.

Escuela Escocesa San Andrés (Olivos y San Fernando)

Con más de 180 años de historia, San Andrés es un referente de la comunidad anglo-argentina. Su sede principal se encuentra en Olivos, pero cuenta con un campus de deportes masivo en San Fernando. Su propuesta pedagógica es bilingüe y constructivista, con un fuerte desarrollo en música, deportes (atletismo, rugby, hockey) y una conexión directa con la Universidad de San Andrés.

St. George’s College (Quilmes y Los Polvorines)

Este colegio, con sedes en Quilmes (zona sur) y Los Polvorines (North Campus), es famoso por su estilo «internado británico». Es uno de los pocos de los colegios más exclusivos del país que ofrece la modalidad de boarding (alumnos residentes). Su campus en Quilmes es un predio histórico con campos de cricket, rugby y una arquitectura que remite a los colegios tradicionales de Inglaterra.

Colegio Cardenal Newman (Benavídez)

Ubicado actualmente en Benavídez (Tigre), tras su histórica sede en San Isidro, el Newman es reconocido por su fuerte impronta en la formación de valores católicos y su histórica tradición en el rugby. Es una de las instituciones que más líderes políticos y empresariales ha formado en las últimas décadas, manteniendo una red de ex alumnos («Old Boys») sumamente activa.

¿Qué justifica el costo de los colegios más exclusivos del país?

Muchas familias se preguntan qué servicios adicionales ofrecen los colegios más exclusivos del país para manejar estos valores. La respuesta reside en la «experiencia integral». Estas escuelas cuentan con: