Deportes gratis por TV: qué ver en Argentina del 25 al 28 de febrero, con Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Deportes gratis por TV. Los fanáticos del deporte tendrán varias opciones para ver eventos gratis por televisión en Argentina entre el miércoles 25 y el sábado 28 de febrero, con partidos de la Copa Argentina como Godoy Cruz vs Deportivo Morón, además de tenis del Challenger de Tigre y la actividad del MotoGP. La agenda incluye transmisiones en señales abiertas como TyC Sports, DeporTV y TV Pública, con horarios confirmados y competencias oficiales.

Miércoles 25 de febrero de 2026

Fútbol – Copa Argentina

Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Fecha: miércoles 25 de febrero de 2026

Hora: 21:15 (hora Argentina)

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre)

Instancia: 32avos de final

TV: TyC Sports (gratuito en muchas grillas y TyC Sports Play)

Cómo llegan Godoy Cruz y Deportivo Morón al duelo de la Copa Argentina

La decepción y el Expreso siguen yendo de la mano en este inicio de año. Tras un descenso tan inesperado en la previa como lógico en la posteridad, sendos empates frente al recién ascendido Ciudad Bolívar como local y contra Defensores de Belgrano como visitante desataron los silbidos y reproches del pueblo Tomba. Inaugurado en vistas a un futuro próspero en la máxima categoría, el Feliciano Gambarte será escenario de lujo para un Bodeguero que sueña con tiempos mejores.

Del otro lado, el recuerdo de la traumática serie contra Deportivo Madryn sigue viva en la piel de Walter Otta. Ratificado como entrenador a pesar de su cruzada contra la AFA por unas supuestas declaraciones en contra del Aurinegro, el entrenador comanda un año más los destinos del Gallito que comenzó su campaña con dos igualdades por 1 a 1 ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.

Ese mismo día también hay otro partido gratis

San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn

Hora: 17:00

TV: TyC Sports

Copa Argentina – 32avos de final

Tenis – Challenger de Tigre II (ATP Challenger Tour)

Jugadores: a confirmar según cuadro (participan argentinos y sudamericanos)

Hora: desde 10:00

Canal: TyC Sports Play

Acceso: gratuito con registro

Participan habitualmente jugadores como:

Thiago Tirante (Argentina)

Román Burruchaga (Argentina)

Andrea Collarini (Argentina)

Guido Andreozzi (Argentina)

(según ranking y cuadro del torneo)

Jueves 26 de febrero de 2026

Tenis – Challenger de Tigre II

Octavos de final – jugadores según clasificación previa

Hora: desde 10:00

Canal: TyC Sports Play

Acceso: gratuito

Se definen los clasificados a cuartos de final.

Viernes 27 de febrero de 2026

Motociclismo – MotoGP Gran Premio de Tailandia

Circuito: Chang International Circuit, Buriram

Entrenamientos oficiales

Principales pilotos:

Marc Márquez (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Álex Márquez (Ducati)

pilotos de KTM, Yamaha y Honda

Horarios aproximados Argentina:

Entrenamiento 1: 23:45 (jueves noche / madrugada viernes)

Entrenamiento 2: 04:00

Canal gratuito: resúmenes por TV Pública o DeporTV

(la carrera en vivo suele ser paga, pero hay cobertura abierta)

Sábado 28 de febrero de 2026

MotoGP – Clasificación Gran Premio de Tailandia

Pilotos destacados:

Marc Márquez

Bagnaia

Bezzecchi

Álex Márquez

Horarios Argentina aproximados:

Clasificación MotoGP: 04:50

Sprint Race: 09:00

Canal gratuito: TV Pública / DeporTV (resúmenes)

También disponible gratis (repeticiones y diferidos)

TyC Sports emite repeticiones de partidos completos, por ejemplo:

San Lorenzo vs Instituto

Platense vs Defensa y Justicia

Belgrano vs Atlético Tucumán

Estos son diferidos, no en vivo.