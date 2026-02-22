Grilla de fútbol hoy, domingo 22 de febrero: todos los partidos, horarios y qué canal los transmite en Argentina

Grilla de fútbol hoy. Este domingo 22 de febrero la agenda futbolera ofrece acción en la Liga Profesional Argentina y en las principales ligas de Europa, con partidos destacados en la Premier League, La Liga y la Serie A. A continuación, el detalle completo con horarios, cruces y qué canal los transmite en Argentina, ya sea por televisión paga o plataformas de streaming.
Fútbol Argentino – Liga Profesional
17:00 San Lorenzo vs Estudiantes RC
Canal: TNT Sports Argentina / TNT Sports en HBO Max
Tipo: Suscripción
Derechos habituales de torneos argentinos en esa señal.
19:15 Vélez Sarsfield vs River Plate
Canal: ESPN Premium / ESPN (según señal adquirida)
Tipo: Suscripción
ESPN suele tener parte de los principales encuentros de Liga Profesional en Argentina.
21:30 Unión Santa Fe vs Aldosivi
Canal: TNT Sports Argentina / TNT Sports en HBO Max
Tipo: Suscripción
Igual que el primer partido, TNT suele transmitir varios encuentros dominicales.
Premier League (Inglaterra)
Los derechos de la Premier League en Argentina suelen estar en señales de pago (como ESPN, Star+ o canales autorizados regionales), no suelen estar en abierto.
09:00 Crystal Palace vs Wolverhampton
Canal: ESPN o señal de pago asociada
Tipo: Suscripción
La Premier League se transmite en varios canales de pago según país (usualmente ESPN/Star+ en Sudamérica).
09:00 Nottingham Forest vs Liverpool
Canal: ESPN o señal de pago asociada
Tipo: Suscripción
Mismo esquema de derechos para la liga inglesa.
09:00 Sunderland vs Fulham
Canal: ESPN o señal de pago asociada
Tipo: Suscripción
Igual que arriba.
11:30 Tottenham vs Arsenal
Canal: ESPN o señal de pago asociada (dependiendo de la programación)
Tipo: Suscripción
Los “derbis” de Premier suelen tener distribución por canales de pago.
Serie A (Italia)
Los derechos de Serie A en Latinoamérica suelen concentrarse en plataformas como ESPN / Star+ o en servicios de streaming autorizados (Paramount+ en algunos casos), todos de pago.
12:00 AC Milan vs Parma
Canal: ESPN / Star+ o servicio de pago
Tipo: Suscripción
Serie A no se ve en señal abierta en Argentina.
14:45 Roma vs Cremonese
Canal: ESPN / Star+ o servicio de pago
Tipo: Suscripción
Misma regla.
La Liga (España)
Los derechos en Argentina para La Liga suelen estar en señales de pago, principalmente ESPN / Star+ o canales especializados.
12:30 Celta de Vigo vs Mallorca
Canal: ESPN / Star+
Tipo: Suscripción
La mayoría de los partidos de La Liga requieren suscripción en la región.
15:00 Villarreal vs Valencia
Canal: ESPN / Star+
Tipo: Suscripción
Igual que el anterior.
16:15 Barcelona vs Levante
Canal: ESPN / Star+
Tipo: Suscripción
Partidos del Barça siempre en canales de pago cerca de tu región.
Señal Abierta en Argentina
En general, el fútbol profesional argentino y las grandes ligas europeas se transmiten por señales de pago en Argentina (ESPN, TNT Sports, Star+, Disney+ o servicios asociados). En señal abierta no suele haber transmisiones en vivo de estos partidos importantes, salvo acuerdos puntuales que se anuncian el mismo día por canales locales o públicos.
Resumen por tipo de señal
- Gratis / Abierta: No hay partidos confirmados en señal abierta para estos encuentros internacionales o de la Liga Profesional (a menos que en tu país haya un canal local con derechos especiales).
- Por Suscripción / Pago: Todos los partidos principales de Liga Profesional Argentina, Premier League, Serie A y La Liga que listé se ven a través de señales que requieren suscripción (ESPN, TNT Sports, Star+, HBO Max u otras plataformas de pago).
Acá tenés un cuadro con los principales partidos de fútbol del domingo 22 de febrero de 2026, indicando hora, partido, canal (tipo de señal) y si es gratuito o por suscripción (basado en los derechos habituales de TV en Argentina y Latinoamérica):
Cuadro de Fútbol – Domingo 22/02/2026
|Hora (ARG)
|Partido / Competencia
|Canal / Plataforma
|Gratis o Suscripción
|17:00
|San Lorenzo vs Estudiantes RC (Liga Profesional Argentina)
|TNT Sports Argentina / HBO Max Fútbol
|Suscripción
|19:15
|Vélez Sarsfield vs River Plate (Liga Profesional Argentina)
|ESPN Premium / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|21:30
|Unión vs Aldosivi (Liga Profesional Argentina)
|TNT Sports Argentina / HBO Max Fútbol
|Suscripción
|09:00 aprox
|Crystal Palace vs Wolverhampton (Premier League)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|09:00 aprox
|Nottingham Forest vs Liverpool (Premier League)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|09:00 aprox
|Sunderland vs Fulham (Premier League)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|11:30 aprox
|Tottenham vs Arsenal (Premier League)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|12:00 aprox
|AC Milan vs Parma (Serie A)
|ESPN Latin America / Star+ / Señal de pago
|Suscripción
|14:45 aprox
|Roma vs Cremonese (Serie A)
|ESPN Latin America / Star+ / Señal de pago
|Suscripción
|12:30 aprox
|Celta de Vigo vs Mallorca (La Liga)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|15:00 aprox
|Villarreal vs Valencia (La Liga)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción
|16:15 aprox
|Barcelona vs Levante (La Liga)
|ESPN Latin America / Disney+ Plan Premium
|Suscripción