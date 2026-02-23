A partir de hoy, queda inaugurada la etapa de inscripción para los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026. Esta propuesta, canalizada a través del prestigioso Centro de Formación Profesional «Malvinas Argentinas», busca dotar a los vecinos de herramientas prácticas y conocimientos teóricos en oficios de alta demanda.

La oferta de este año es particularmente ambiciosa, con 35 opciones formativas que se dictarán en las tres localidades que integran el partido. Lo más destacado es que no solo ofrecen aprendizaje de calidad, sino que al finalizar la cursada se otorga un certificado oficial. Este documento es fundamental para jerarquizar el currículum vitae y acreditar la idoneidad frente a potenciales empleadores o para iniciar emprendimientos propios con respaldo institucional.

Rubros y especialidades: ¿Qué podés estudiar en los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026?

La currícula ha sido diseñada atendiendo a las necesidades reales del mercado de trabajo local y regional. Al explorar la lista de los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026, los interesados encontrarán una amplia gama de sectores productivos representados. Entre los rubros más destacados se encuentran:

Gastronomía: Formación en cocina profesional, panadería y pastelería, ideal para insertarse en el creciente sector de servicios alimenticios.

Instalaciones y Mantenimiento: Cursos de electricidad domiciliaria e instalación de aires acondicionados, oficios con una demanda constante y muy bien remunerados.

Construcción y Carpintería: Aprendizaje técnico en el manejo de maderas y estructuras, fundamental para el sector de la construcción.

Tecnología y Oficina: Cursos de informática que permiten reducir la brecha digital y mejorar las habilidades administrativas.

Estética y Cuidado Personal: Manicuría y otras técnicas de estética, rubros con gran potencial para el autoempleo.

Oficios Verdes: Jardinería y poda, orientados al mantenimiento de espacios verdes y paisajismo urbano.

Textil: Costura y diseño, fomentando la industria textil desde el hogar o pequeños talleres.

Cada uno de los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026 tiene una duración que puede ser cuatrimestral o anual, dependiendo de la complejidad de la materia y el nivel de profundidad técnica requerido para la certificación.

Sedes y requisitos para sumarte a los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026

Para facilitar el acceso de toda la comunidad, el dictado de las clases se ha descentralizado. Los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026 se distribuyen estratégicamente en las tres sedes del distrito: Hurlingham Centro, William Morris y Villa Tesei. Esta distribución permite que el vecino pueda capacitarse cerca de su hogar, ahorrando tiempo y costos de traslado.

En cuanto a los requisitos, la convocatoria es inclusiva: los cursos de formación están dirigidos a personas mayores de 16 años. Esto permite que tanto jóvenes que están terminando su educación secundaria como adultos que buscan una reconversión laboral puedan compartir el espacio de aprendizaje. Es una política pública que fomenta el encuentro intergeneracional y el crecimiento colectivo de la fuerza de trabajo local.

Cómo realizar la inscripción a los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026

El proceso de inscripción es totalmente digital y muy sencillo. Para asegurar tu lugar debés seguir estos pasos:

Ingresá al portal oficial de trámites del municipio: forms.hurlingham.gob.ar/formacion-profesional-2026. Completá el formulario con tus datos personales y elegí el curso y la sede de tu preferencia. Asegurate de contar con la documentación básica que pueda ser solicitada al inicio de la cursada (DNI y constancia de estudios previos si corresponde).

Dada la alta demanda que suelen tener estas capacitaciones debido a su gratuidad y certificación oficial, se recomienda realizar la inscripción a los cursos de formación profesional en Hurlingham 2026 lo antes posible, ya que las vacantes son limitadas por aula para garantizar una enseñanza personalizada y segura. No pierdas la oportunidad de transformar tu futuro aprendiendo un nuevo oficio en tu propio barrio.