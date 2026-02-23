Kits escolares en Hurlingham 2026: Dónde comprarlos a precios accesibles

La vuelta a las aulas representa uno de los desafíos económicos. Por eso, a partir de esta semana, se puso en marcha una red de beneficios para adquirir los kits escolares en Hurlingham 2026, asegurando que ningún estudiante del distrito comience el ciclo lectivo sin los materiales básicos necesarios.

Esta iniciativa forma parte de una política de acompañamiento social que busca mitigar el impacto de la inflación en la canasta educativa. A través de convenios estratégicos con comerciantes del barrio, se ha logrado establecer precios fijos y muy por debajo de los valores de mercado. De esta manera, el municipio no solo ayuda a los padres y tutores, sino que también fomenta el consumo en las librerías locales, fortaleciendo el comercio de proximidad.

Precios y niveles: Todo sobre los kits escolares en Hurlingham 2026

La propuesta de este año es integral, cubriendo desde el jardín de infantes hasta el nivel superior. El programa de kits escolares en Hurlingham 2026 se divide en cuatro categorías específicas, cada una diseñada con los materiales que los docentes suelen solicitar en cada etapa del aprendizaje.

A continuación, se detallan los valores vigentes para esta campaña:

Kit Nivel Inicial: Con un valor de $9.000 , incluye los materiales básicos de plástica y manualidades necesarios para los más pequeños del sistema educativo.

Con un valor de , incluye los materiales básicos de plástica y manualidades necesarios para los más pequeños del sistema educativo. Kit Nivel Primario: Por un costo de $12.000 , esta opción contiene cuadernos, lápices de colores, cartuchera y elementos de escritura fundamentales para los primeros grados.

Por un costo de , esta opción contiene cuadernos, lápices de colores, cartuchera y elementos de escritura fundamentales para los primeros grados. Kit Nivel Secundario: Con un precio de $12.500 , está compuesto por carpetas, hojas rayadas y cuadriculadas, y elementos de geometría para los alumnos de nivel medio.

Con un precio de , está compuesto por carpetas, hojas rayadas y cuadriculadas, y elementos de geometría para los alumnos de nivel medio. Kit Nivel Terciario: A un valor de $9.000, este kit se enfoca en resaltadores, blocs de notas y bolígrafos para los estudiantes de niveles superiores.

Tabla de Precios: Kits Escolares 2026

Nivel Educativo Precio del Kit Inicial $9.000 Primario $12.000 Secundario $12.500 Terciario $9.000

La vigencia para adquirir estos kits escolares en Hurlingham 2026 es sumamente amplia: estarán disponibles desde el 21 de febrero hasta el 21 de abril, permitiendo que las familias realicen sus compras de manera escalonada según sus ingresos.

Librerías adheridas: Dónde encontrar los kits escolares en Hurlingham 2026

Para garantizar que el beneficio llegue a cada rincón del partido, se han sumado diez puntos de venta distribuidos estratégicamente en Hurlingham, Villa Tesei y William Morris. Al momento de buscar los kits escolares en Hurlingham 2026, los vecinos pueden acercarse a los siguientes comercios que exhiben la identificación del programa:

Es importante destacar que estos puntos de venta aseguran la calidad de los materiales incluidos en los kits escolares en Hurlingham 2026, evitando que el bajo precio signifique una menor durabilidad de los útiles.