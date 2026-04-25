La polémica por el fútbol llevó al ex intendente y actual concejal de Hurlingham Juan Zabaleta a cuestionar fuertemente un acuerdo de su sucesor Damián Selci por el alquiler de siete canchas de a Matías Tapia, Presidente del Club Barracas Central. El cuestionamiento no pasó desapercibido por varias cosas.

La primera: el periodista Mariano Roa entrega en la nota a su fuente al señalar que obtiene la información de «uno de los pocos concejales que, aún siendo peronista, rechaza este tipo de decisiones»; la segunda: bastante contradictoria la frase de mi colega, Mariano Roa, porque si Juan Zabaleta no rechaza este tipo de discusiones, entonces que las dé, por ejemplo, un buen lugar, ese sería el Concejo Deliberante de Hurlingham; la tercera: Juan Zabaleta cuando fue concejal hizo algo más generoso en relación a la polémica por el fútbol, le «presto el predio del polideportivo al Club River Plate»; la cuarta: hasta que no asumió su interinato Damián Selci (09/08/2021 a 14/10/2022), River Plate no había cumplido siquiera una línea del convenio que había firmado con el entonces intendente devenido en Ministro de Desarrollo Social del Presidente Alberto Fernández, Juan Zabaleta; la quinta: el periodista Mariano Roa ha ganado mucha notoriedad por sus notas sobre corrupción y manejos financieros vinculados a la AFA que preside Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, incluyendo revelaciones sobre depósitos multimillonarios y movimientos bancarios «sospechosos» aunque escribió una línea, por dar una ejemplo, del «Caso Adorni», y esto tiene una explicación: la codicia del Grupo Clarín para volver a someter las transmisiones del fútbol argentino que más abajo explico.

En la nota, Roa dice:

“Este lugar cambió de dueños, bien lejos de los vecinos que somos los verdaderos propietarios. Antes estuvieron los pibes de River que, al menos, hicieron un montón de obras en el lugar. Ahora, por la ventana, meten a otro club”, se queja Norma, vecina de la zona. La verdad que entre decir Norma y nada es lo mismo. O sea, un incomprobable. Yo bien podría decir: sin embargo, otro vecino del lugar, Raúl, aclaró que si van a seguir «construyendo el Polideportivo y cumplen el convenio, bienvenido Barracas Central». Otra frase incomprobable. Por ahí el camino nos nos lleva a nada.

Roa sigue: «Muchos vecinos (algo abstracto) sospechan que hubo irregularidades en los beneficios que el municipio le ofreció al club para instalarse (la antipolítica en juego). El acuerdo establece el pago de $17 millones mensuales, unos $200 millones anuales«, que en realidad son 204 millones anuales.

Y continúa: «Calculadora en mano: si las canchas se usaran ocho horas diarias de lunes a viernes, Barracas Central estaría pagando unos $12.000 por hora. Un valor que consideran bajo en comparación con precios de mercado.» Bien Roa, esa calculadora la tenés que tirar. La cuenta es completamente otra. Un año tiene 12 meses y los 12 meses 52,14 semanas para ser científicamente precisos. Y si Barracas Central usa las canchas ocho horas cinco días por semana, la sencilla ecuación se armaría así: 5 días x 8 horas x 52,14 semanas, da 2.080 horas anuales de uso. Y ahora sí, 204.000.000 millones dividido las 2.080 horas de uso, la hora tendría un valor de $ $98.077. En el medio, se te quedaron $86.077 pesos en el camino Roa por dejarte llevar por el catrasca de Juan Zabaleta que, te juro, no sabe absolutamente nada de fútbol, y si de automovilismo.

En la nota Roa no afloja: «Otros vecinos, en cambio, aseguran que los clubes barriales apoyan la medida, ya que habría menos problemas de tránsito que cuando River utilizaba el predio». Qué le importa el tránsito al resto de los clubes de barrio. Debería importarles otra cosa. En fin. Y, añade el periodista de Clarín, «quienes defienden el convenio (eso: ¿quiénes?) destacan que con la recaudación del canon se entregarán subsidios a los clubes de barrio. Incluso remarcan que los $200 millones anuales fueron pagados por adelantado». Una nota fantasmagórica donde hay: «vecinos», «quienes defienden», «los que dicen», pero ni un dato fáctico, duro o documentado.

Después de todo esto como no se va a molestar la concejal Florencia Lampreabe que tiene una carrera política desarrollada.

A través de un tuit, la concejal dice exactamente: «Antes de desmentir el contenido de la nota de Mariano Roa de hoy (24-04-2026) quiero destacar que haya expuesto que @JuanZabaletaOK es su fuente. Apreciamos la sinceridad. Nos va a permitir despejar con el ex ministro de Alberto Fernández directamente, en las próximas sesiones del Concejo Deliberante algunas dudas que tenemos sobre sus manejos. Ahora bien, vayamos al tema en cuestión: el convenio con Barracas Central establece el uso de exactamente de la misma superficie que Zabaleta había cedido al Club Atlético River Plate durante años. Ni un metro más. La diferencia es otra. En 2017, Zabaleta le había cedido a River ese sector del predio sin que el club pagara ningún alquiler. Ninguno. Nuestra gestión, en cambio, logró alquilar ese predio a cambio de un pago anticipado anual de más de $200 millones de pesos. Repito: misma superficie, Zabaleta consigue 0 pesos de alquiler; nosotros, más de 200 millones anuales. Y los vamos a usar para mejorar la infraestructura de los clubes de barrio, del propio polideportivo y del estadio municipal. Si el ex intendente lo hubiera alquilado en las mismas condiciones que la actual gestión, los vecinos de Hurlingham hoy tendrían más de $1.200 millones de pesos invertidos en clubes, escuelas, asfalto o salud. Pero esa plata no está. Alguien dirá: ¿River no se comprometía (genéricamente) a invertir en instalaciones del polideportivo? Sí, pero, ¿a que no saben cuándo y quién hizo cumplir esa cláusula? Sí, Selci en 2024. Fue Selci quien solicitó a River que, antes de irse, hiciera las inversiones que Zabaleta no le exigió. Y agradecemos muchísimo a River Plate porque atendió nuestro pedido e invirtió en el nuevo Gimnasio Municipal y en la nueva Pista de Atletismo. Hoy el polideportivo está abierto para todos, en excelentes condiciones, con un gimnasio modelo gratuito, canchas, pista de atletismo, vestuarios y pileta climatizada, que es usado por miles de vecinos y vecinas todos los días. Y así seguirá funcionando. Nada cambia. Excepto una cosa: el municipio recibe un alquiler por un predio que antes cedía gratis. Por último, todo esto lo hicimos sobre cumpliendo los procedimientos: convocamos a audiencia pública, algo que no se acostumbra en estos casos tratándose de dominio privado municipal. Desde hace décadas hay varios predios municipales cedidos a clubes locales con convenios para los que jamás se llamó a una audiencia pública (audiencia que creamos nosotros para transparentar la actividad legislativa). En resumen: no son 17 millones por año como dice la nota si no más de $200 millones. Y el procedimiento es tan transparente y público que convocamos a Audiencia Pública. Nada de “gallos y medianoche” ni “por la ventana”.

Y Florencia Lampreabe le responde al periodista «@RoaRopyy: la fuente para esta nota te operó. No le creas más al ex ministro de desarrollo social de Alberto Fernández. Acá en Hurlingham los vecinos ya dejamos de creerle hace años.»

Ahora bien, ¿por qué catrasca Zabaleta logró operar a Mariano Roa, lo que es una buena observación? Porque dentro del Grupo Clarín hay una competencia vigoroso, obsesiva, por quién logra esmerilar al Chiqui Tapia, Presidente de la AFA.

Será por qué Chiqui Tapia está en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). No, en absoluto. Es por los derechos de transmisión del fútbol argentino. Si leen el cuadro se darán cuenta:

Torneos de fútbol en Argentina (AFA): quién los transmite

El mapa de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia muestra no solo la cantidad de competencias activas, sino también cómo se distribuye su visibilidad: mientras la élite se concentra en señales premium, el ascenso y el interior quedan relegados a esquemas parciales o plataformas digitales.

1) Apertura (Primera División) ESPN Premium / TNT Sports 2) Clausura (Primera División) ESPN Premium / TNT Sports 3) Copa Argentina TyC Sports 4) Supercopa Argentina TyC Sports 5) Trofeo de Campeones ESPN / TNT Sports 6) Supercopa Internacional ESPN 7) Tabla Anual (título) ESPN Premium / TNT Sports 8) Primera Nacional TyC Sports / TyC Sports Play 9) Primera B Metropolitana TyC Sports / TyC Sports Play 10) Torneo Federal A TyC Sports Play 11) Primera C TyC Sports Play 12) Regional Federal Amateur Sin TV / streaming local 13) Reducidos (ascensos) TyC Sports / TyC Sports Play 14) Copas de ascenso TyC Sports / TyC Sports Play

La estructura expone una lógica clara: A) la Primera División concentra la TV paga y los mayores ingresos; B) el ascenso mantiene visibilidad, pero acotada y dependiente de señales específicas; C) el interior profundo queda fuera del sistema televisivo masivo. En ese esquema, la cantidad de torneos crece, pero la distribución de pantalla —y de recursos— es cada vez más desigual.

Lo que quiere el Grupo Clarín es el Fútbol de Primera, Apertura y Clausura, como lo tuvieron durante entre 1991–2009, 18 años de de dominio directo sobre los derechos de televisivos. Por eso Roa se engancha con catrasca. En medio no se fija en los intereses de la gente y los clubes de barrio, sino del grupo que perdió sus privilegios el día que surgió Fútbol para Todos.

Bien, vamos al tuit de Juan Zabaleta que ahora asoma en Morón y le da lecciones de conducción al intendente local Lucas Ghi a través de Infobae. No tiene comentarios. Solo una consiga y una serie de placas contestando a Florencia Lampreabe a través del ex Director de Deportes.

Vamos al tuit de Florencia Lampreaba y uno encuentra este listado de respuestas:

A favor de Selci / críticos de Zabaleta

Leticia (@Leticia1299834)

Que Zabaleta y los otros se busquen un problema honesto por favor. Se ve que les molesta que se hagan cosas para los vecinos y que Hurlingham esté mejor.

Leticia (@Leticia1299834)

Dijeron que se va a utilizar lo que pagan en lugares de Hurlingham, como los clubes, el microestadio y el poli que usan los vecinos. ¿Qué les jode, si saben que en el contexto nacional que tenemos no van a invertir en nada, solo destruyen? Vamos Selci.

Brishito (@Brishito260306)

Gracias a que Selci hizo cumplir a River, tenemos la posibilidad de usar un gimnasio, que cuando llevo mi nena veo que siempre está lleno.

Brishito (@Brishito260306)

Juanchi que se tome el palo para Morón, acá durante años no hizo nada y para rematar está multado por no sé cuántos millones de pesos.

Adrián (@adrian4882002)

Ahora se preocupa Zabaleta y cuando él regaló a River el poli nunca dijo nada, nunca dijo nada cuando no cumplían con lo acordado.

Tanisha (@Tanisha90147852)

Vamos siempre con mi familia a disfrutar de los espacios del polideportivo y los felicito por cómo lo dejaron.

Ayelén (@franceseayelen)

Totalmente le damos uso, voy todos los días a hacer alguna actividad, que son un montón y siempre veo muchos vecinos.

Adrián (@adrian4882002)

Ya que aparece de vuelta Juanchi, ¿por qué no explica qué pasó que lo multaron por 80 palos? Porque el que lo multó fue el Tribunal de Cuentas. ¿De eso no salís a hablar, Juancito?

Adrián (@adrian4882002)

El poli es un espacio que usan todos los vecinos y desde que asumió Selci lo mejoraron un montón.

Brishito (@Brishito260306)

¿Qué se puede esperar de este cretino de Zabaleta? Nunca le dio pelota a los vecinos.

Tanisha (@Tanisha90147852)

Gracias Selci por mejorar el poli para los vecinos.

Tanisha (@Tanisha90147852)

Me gusta que se aproveche la plata para invertir en cosas para seguir mejorando el poli.

Leticia (@Leticia1299834)

Además se quejan ahora cuando el ex intendente Zabaleta lo dio gratis.

Ayelén (@franceseayelen)

Toda la familia lo usa y estamos muy contentos.

Leticia (@Leticia1299834)

Todo lo que sirva para tener un beneficio para mejorar nuestros espacios lo aplaudo.

Ayelén (@franceseayelen)

Te quiero agradecer a vos y Damián por escuchar a los vecinos, mejorarlo, porque hoy se puede ir y se puede disfrutar.

Magicshop (@Magicsh9105)

Es de los vecinos y para los vecinos, corta la bocha.

Magicshop (@Magicsh9105)

Menos discusión y más resultado es lo que se ve día a día.

SOYUNFANTASMA (@SofiaToled37824)

@DamianSelci lograste que un bostero salga a correr por deporte y no por amargo, te voto toda la vida.

Victoria Saenza (@SaenzaVict74281)

La verdad que ahora sí es un lugar que se puede usar.

Omar Cejas (@omar22385)

Zabaleta siempre hizo lo mismo, siempre para los suyos, nunca para los vecinos, hizo lo que quiso con el poli y a los vecinos nunca les preguntó, ahora se ven las diferencias.

Victoria Saenza (@SaenzaVict74281)

Yo voy al gimnasio todos los días y la verdad que agradezco mucho tenerlo.

Hernán Morales (@HerMoralesok)

Juan haciendo cosas a las espaldas de los vecinos? La verdad que no me sorprende, siempre se manejó así, en el barrio no nos olvidamos de eso.

roberttoke (@robertokeeee)

Selci lo recuperó.

bosteroporsiempre (@Matigutierrezz_)

Gracias Selci.

SOYUNFANTASMA (@SofiaToled37824)

Hermoso el poli.

Sol Irigoitia (@solirigoitia15)

De Zabaleta ya nada sorprende, entregó el poli gratis y los vecinos lo padecimos, era un caos, villa club.

Leonardo Gutiérrez (@leogut284)

0 pesos vs $200 millones. La diferencia es gestión, no relato.

Victoria Saenza (@SaenzaVict74281)

Mi mamá también va pero a yoga y está súper contenta con los profes y la gente del lugar.

roberttoke (@robertokeeee)

Zabaleta entregó el polideportivo.

SOYUNFANTASMA (@SofiaToled37824)

@Matigutierrezz_ si vos vas, yo voy a correr jajaja dale.

Marisol Valente (@ValenteMar13083)

Es lo que los vecinos necesitábamos: más claridad.

bosteroporsiempre (@Matigutierrezz_)

Ayer mi vieja se acercó y la semana que viene arranca yoga.

Marisol Valente (@ValenteMar13083)

Cuando se trabaja para los vecinos se nota.

azul (@azul_2313)

En este contexto Hurlingham siempre para adelante.

azul (@azul_2313)

Vamos Damiiii.

Marisol Valente (@ValenteMar13083)

Gracias y más gracias por hacer esto para los vecinos.

Críticos / en contra / ajenos al eje principal

#RedepoBsAs (@redepobsas)

Tanto se hace la picante nombrando a Alberto Fernández, debería agradecer que gracias a él fue diputada nacional. Sin él, apenas es concejala.

Pablo Carmona (@Pablo__Carmona)

Sería hermoso que este tipo de discusiones se den en los ámbitos que correspondan y no en redes sociales como vedettes en programas de chimentos.

Rodri Gallo (@Rodridefe)

Espectacular.

roberttoke (@robertokeeee)

Flor siempre hablando con la verdad.

Sus (@Sus90496315)

Un resentido patético desesperado por quedar afuera de todo. Espero no verlo en ninguna lista del peronismo.

Estos comentarios lo pueden chequear los lectores en cada Cuenta X. Tanto la de Florencia Lampreaba como la de Juan Zabaleta.

Nos encontraremos en la Audiencia Pública para escuchar la voz de los vecinos.