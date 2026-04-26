Deportivo Morón convocados fecha 11. El equipo del Deportivo Morón afronta un compromiso clave ante Racing de Córdoba, en un contexto donde necesita dar una respuesta inmediata desde lo futbolístico y lo anímico. En un torneo cada vez más exigente, cada punto empieza a tener un peso específico en la tabla.

Acá te dejamos el último encuentro en el cual Morón recuperó la punta con un 2 a 0 frente a Colón de Santa Fe ✅​✅​✅​👇:

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El conjunto del Oeste llega golpeado tras la eliminación en la Copa Argentina, luego de caer 2-1 frente a Midland el miércoles 22 de abril de 2026 en el estadio de Temperley. El resultado dejó señales de alerta: dificultades para sostener momentos favorables, desatenciones defensivas y falta de contundencia en los metros finales.

En ese escenario, Deportivo Morón convocados fecha 11 aparece como una oportunidad inmediata de recuperación. No solo en términos de puntos, sino también desde lo mental, con la necesidad de reconstruir confianza y volver a posicionarse como un equipo competitivo dentro de la categoría.

Deportivo Morón convocados fecha 11. Toda la hinchada espera poder festejar.

Qué se espera de Deportivo Morón hoy

Para el partido de hoy, Deportivo Morón convocados fecha 11 deberá mostrar una postura más agresiva desde el inicio, intentando asumir el protagonismo y presionar alto. La reacción es obligatoria tras el último golpe y el equipo necesita imponer condiciones desde los primeros minutos.

Desde lo táctico, el foco estará puesto en corregir errores defensivos. Se espera un bloque más compacto, con menor distancia entre líneas y mayor concentración en jugadas puntuales, especialmente en pelotas detenidas.

En ataque, Deportivo Morón convocados fecha 11 deberá mejorar la eficacia. Generar situaciones no ha sido el principal problema, pero sí la falta de contundencia para transformar dominio en goles.

Un cruce sin historia reciente en el fútbol argentino

El partido entre Deportivo Morón convocados fecha 11 y Racing de Córdoba tiene una particularidad: prácticamente no registra antecedentes en los últimos 20 años. No se trata de un duelo con historia ni rivalidad construida, sino de un cruce que recién empieza a escribirse.

Durante largos períodos, Deportivo Morón compitió entre la Primera B Metropolitana y la Primera Nacional, mientras que Racing transitó el Federal A. Recién en los últimos años coinciden en la misma divisional, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo prácticamente nuevo.

Una tarde hermosa para ver ganar a el Gallo. Deportivo Morón convocados fecha 11 y esperemos que puedan festejar.

Los convocados del Gallito para el duelo ante Racing (C)

El detalle completo de Deportivo Morón convocados fecha 11 es el siguiente:

Arqueros: Juan Martín Díaz; Franco Salvá.

Defensores: Nahuel Cardozo; Leonel Contreras; Franco Flores; Nicolás Livera; Facundo Salvareschi; Brian Vázquez.

Mediocampistas: Iván Bittolo; Facundo Burruchaga; Matías González; Gastón González; Tomás Huertas; Franco Kubiszyn; Leandro Olivares.

Delanteros: Facundo Báez; Bruno Berterame; Agustín Bulacio; Juan Fagúndez; Alan Taloza.

Un partido clave para reencauzar el rumbo

El duelo ante Racing (Córdoba) se presenta como un punto de inflexión. En un torneo extenso, Deportivo Morón convocados fecha 11 necesita transformar el golpe reciente en una reacción inmediata que le permita sostenerse en la pelea.

La convocatoria refleja equilibrio entre experiencia y juventud, con variantes en todas las líneas y opciones tácticas para adaptarse a distintos escenarios del partido.

Aclaración sobre la lista y verificación oficial

Si bien la nómina surge de la comunicación institucional del club, algunos nombres pueden requerir confirmación definitiva con la planilla oficial de la AFA al momento del partido, especialmente en casos de homonimias.

Deportivo Morón, puntero, recibe a Racing de Córdoba: un cruce con presión y oportunidades

Deportivo Morón convocados fecha 11. El Deportivo Morón llega a este compromiso en condición de puntero, con la responsabilidad que implica sostener el liderazgo en una Primera Nacional cada vez más exigente. Del otro lado estará Racing de Córdoba, un equipo que se mueve en mitad de tabla pero que ha demostrado ser competitivo y capaz de complicar a cualquiera.

El presente marca un contraste claro: mientras Deportivo Morón se posiciona como protagonista y candidato en su zona, Racing de Córdoba transita una campaña más irregular, alternando buenas actuaciones con resultados que le impiden consolidarse en los puestos de arriba. Sin embargo, ese mismo perfil lo convierte en un rival impredecible, difícil de analizar desde la lógica pura de la tabla.

En ese contexto, el partido adquiere una lectura particular. A) Para Deportivo Morón, la presión pasa por confirmar su lugar en la cima y responder tras el golpe en Copa Argentina; B) para Racing de Córdoba, el escenario aparece más liberado, con la posibilidad de dar el golpe sin cargar con la obligación del resultado; C) el desarrollo del juego dependerá en gran medida de cómo el local gestione esa presión inicial y logre imponer condiciones desde el arranque.

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La Zona A donde milita Morón en una Primera Nacional que no da respiros