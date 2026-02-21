Vacunación antirrábica en Hurlingham: Una campaña clave para la salud pública

Del lunes 23 al viernes 27 de febrero, los equipos de zoonosis recorrerán diferentes puntos del distrito para llevar adelante la vacunación antirrábica en Hurlingham 2026.

Este operativo no solo se limita a la inmunización, sino que ofrece un servicio integral que incluye desparasitación y castración gratuita. El objetivo es facilitar el acceso de los vecinos a los servicios de salud animal básicos, promoviendo la tenencia responsable y evitando la propagación de enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos.

¿Qué es la rabia y por qué es vital la vacunación antirrábica en Hurlingham 2026?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Es una de las zoonosis más graves que existen, ya que una vez que aparecen los síntomas clínicos, es 100% mortal tanto para los animales como para las personas. El virus se transmite principalmente a través de la saliva de animales infectados, generalmente por mordeduras, arañazos o lameduras de piel lesionada.

En Argentina, la situación epidemiológica ha tenido momentos de alerta en los últimos años. Si bien el país trabaja intensamente en el control, se han registrado casos aislados en murciélagos (principal reservorio en zonas urbanas) y, lamentablemente, casos en humanos en provincias como Buenos Aires, donde la falta de vacunación preventiva en mascotas fue el factor determinante. Por eso, la vacunación antirrábica en Hurlingham 2026 es una herramienta de prevención obligatoria por ley.

Síntomas a tener en cuenta en las mascotas

Es fundamental reconocer las señales de alerta, aunque la meta siempre es prevenir antes de que aparezcan:

Cambios bruscos de conducta (agresividad repentina o timidez extrema).

Dificultad para tragar y salivación excesiva.

Temblores, parálisis o falta de coordinación al caminar.

Temor al agua (hidrofobia).

Mitos y verdades sobre la vacunación

Alrededor de la inmunización de perros y gatos suelen circular informaciones erróneas que ponen en riesgo la salud pública. Aquí aclaramos los puntos más importantes para que asistas con confianza:

Mito: «Mi perro no sale a la calle, no hace falta vacunarlo». Verdad: Los murciélagos infectados pueden entrar en casas o departamentos. Un perro o gato que juega con un murciélago enfermo puede contagiarse. La vacuna es obligatoria para todos.

Mito: «La vacuna les hace mal si son muy viejitos». Verdad: Los animales adultos mayores son los que tienen el sistema inmune más débil y necesitan estar protegidos. Solo un veterinario puede indicar una contraindicación específica.

Mito: «Si lo vacuno una vez, ya está protegido de por vida». Verdad: La protección de la vacuna dura un año. Por eso, la vacunación antirrábica en Hurlingham 2026 debe repetirse anualmente durante toda la vida del animal.



Requisitos para participar

Para que el operativo sea ordenado y seguro para todos, el municipio solicita cumplir con ciertas normas de convivencia. Recordá que la vacunación antirrábica en Hurlingham 2026 es gratuita y para animales a partir de los 3 meses de edad.

Seguridad: Los perros deben asistir con collar, correa y bozal (si son de tamaño grande o temperamentales). Los gatos deben ser trasladados en bolsos o transportadoras para evitar escapes por estrés. Castración: Para el servicio de castración, generalmente se requiere un ayuno previo de 12 horas de sólidos y 6 horas de líquidos. Se recomienda consultar los turnos específicos en el centro de zoonosis local. Compromiso: Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Cuidar a los animales es cuidar a la comunidad.

La vacunación antirrábica es la mejor forma de prevenir tragedias y mantener a nuestras mascotas sanas. No dejes pasar la oportunidad de acercarte a los puestos móviles que estarán recorriendo los barrios la semana próxima.