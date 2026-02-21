Dudas por 157 horas extras al 100% en Morón en medio de restricciones presupuestarias. El pago de 157 horas extraordinarias al 100% a una agente municipal recientemente incorporada encendió señales de alerta en el Concejo Deliberante de Morón. En un contexto de restricciones presupuestarias y postergación de haberes, concejales del Bloque Pro Morón presentaron un proyecto de resolución para exigir información detallada sobre la autorización, liquidación y control de esas horas, cuyo monto —según se desprende del expediente— triplica el salario correspondiente a su categoría.

El caso Karen Yael Cufré, la empleada municipal de la Secretaría de Seguridad que fue detenida en los primeros días de febrero de 2026 por estar vinculada a la organización que extorsionaba hombres y la cual se suicidó el soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos, sigue dando que hablar.

Anticipos Diario confirmó que la joven, ya detenida a disposición de la Justicia Federal, cobraba 157 horas extras por mes mientras los trabajadores de planta viven planteando la necesidad de readecuar sus salarios. Acá el recibo:

El recibo de Karen Yael Cufre con 157 horas extras al 100% para cobrar

El conflicto gremial más fuerte ocurrió el 30 de diciembre de 2025 cuando los trabajadores no percibieron las horas extras 24 horas antes de festejar (si lo festejaron) Año Nuevo. Y ahora se encuentran que una empleada sin antigüedad, gracias al acomodo y sus vínculos políticos con el Movimiento Evita, cobraba 157 horas extras. ¿Cómo fue posible? Esto es lo que quieren saber los concejales de la oposición.

La presentación la hizo Claudio Faro, concejal del PRO, y ex Secretario de la UGC1 durante la gestión de Ramiro Tagliaferro. Acá te dejamos el texto completo con los fundamentos incluidos.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORÓN

Morón, 18 de febrero de 2026

Señora Presidente del

Honorable Concejo Deliberante de Morón

Concejal Sibila Botti:

Los Concejales abajo firmantes, integrantes del Bloque Pro Morón, ponen en consideración de este Honorable Concejo para su tratamiento el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo que, a través de las áreas que correspondan, informe con carácter de urgente sobre la situación administrativa de Karen Yael Cufre, Legajo N° 311.173, personal dependiente de la Dirección General de Monitoreo, quien se encuentra actualmente privada de su libertad, detallando:

a) Categoría, régimen horario y modalidad de vinculación laboral al momento de los hechos.

b) Detalle de las horas extraordinarias liquidadas correspondientes al mes de diciembre de 2025, abonadas en el mes de enero 2026, especificando cantidad, porcentaje aplicado, días en que habrían sido realizadas y acto administrativo de autorización.

c) Área responsable de la autorización y control de las horas extraordinarias mencionadas.

d) Si se ha iniciado actuación administrativa, sumario o investigación interna vinculada a la agente, indicando estado actual de la misma.

Artículo 2°: Solicitar se remita copia certificada de los actos administrativos y documentación respaldatoria vinculada a la liquidación de haberes y horas extraordinarias mencionadas.

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto requerir información precisa y documentada respecto de la situación administrativa y salarial de una agente municipal cuya liquidación de haberes presenta inconsistencias que merecen ser esclarecidas.

Según surge de la información recabada, la agente, incorporada el año pasado en la categoría más baja del escalafón (Servicio – categoría 12 – 40 hs.), habría percibido en el mes de enero ciento cincuenta y siete (157) horas extraordinarias al cien por ciento (100%), correspondientes al mes de diciembre 2025.

Considerando que las horas extraordinarias al 100% se abonan exclusivamente por tareas desarrolladas en días sábados, domingos y feriados, resulta necesario verificar la efectiva prestación de servicios en tal magnitud, dado que la cantidad informada parecería exceder la disponibilidad real de días bajo dicho régimen en un mes calendario.

Asimismo, el monto abonado implicaría una suma que triplicaría el salario correspondiente a su categoría, lo que refuerza la necesidad de transparentar el procedimiento de autorización, control e imputación presupuestaria de tales gastos.

A ello se suma que, durante el mes de diciembre, trascendió públicamente que funcionarios municipales habían postergado el cobro de sus haberes y del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) invocando dificultades financieras y falta de recursos para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios de la totalidad de la planta de personal.

En ese contexto de restricciones presupuestarias y postergación de pagos, resulta aún más necesario esclarecer cómo se autorizó y liquidó una cantidad extraordinaria de horas al 100% a una agente recientemente incorporada y perteneciente a la categoría más baja del escalafón, en un volumen que aparece como excepcional y de compleja justificación material.

Por otra parte, han trascendido públicamente vinculaciones de la agente con hechos de gravedad ocurridos el 16 de enero en la Quinta Presidencial de Olivos, que derivaron en el fallecimiento del soldado Rodrigo Andrés Gómez. Sin prejuzgar sobre responsabilidades que competen exclusivamente a la Justicia, corresponde determinar si tales circunstancias han dado lugar a actuaciones administrativas en el ámbito municipal.

El Honorable Concejo Deliberante, en ejercicio de sus facultades de control, debe garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en los actos de gobierno.

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes, integrantes del Bloque Pro Morón, ponen el presente a consideración de este Concejo Deliberante para su tratamiento, solicitando a este Honorable Cuerpo acompañe el presente proyecto.

Por todas estas cosas, esta claro que hay gente que se siente molesta. Por mi parte, creo que preferible molestar con la verdad, que ocultar los hechos.