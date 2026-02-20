Se suspende la venta de Carrefour: El gigante francés decidió quedarse en Argentina

El mercado del supermercadismo en Argentina vivió meses de extrema tensión y rumores de pasillo que finalmente han encontrado una respuesta oficial. En una comunicación directa con inversores internacionales, Alexandre Bompard, Chairman y CEO global de la compañía, puso fin a las especulaciones: por el momento, se suspende la venta de Carrefour. La decisión llega luego de que las propuestas económicas recibidas no reflejaran, a criterio de los accionistas franceses, el «potencial de creación de valor» que tiene la filial argentina, a pesar del complejo contexto macroeconómico que atraviesa la región.

Durante gran parte de 2025, el proceso de salida parecía inminente. La casa matriz en París había iniciado una revisión estratégica de sus activos globales, colocando a Argentina junto a Bélgica y Polonia en una categoría de mercados bajo observación. Sin embargo, la firmeza de los propietarios europeos demuestra que no están dispuestos a retirarse del Cono Sur bajo cualquier condición, prefiriendo apostar por la mejora operativa antes que aceptar una oferta que consideran insuficiente. De este modo, el anuncio de que se suspende la venta de Carrefour devuelve cierta estabilidad a las 700 sucursales y a los miles de empleados que dependen de la firma en todo el territorio nacional.

Los motivos del rechazo y la oferta de De Narváez

El nombre que sonaba con más fuerza para quedarse con el negocio era el de Francisco De Narváez. El actual dueño de la cadena Changomás buscaba expandir su imperio en el retail argentino y, para ello, se había aliado con el gigante fondo de inversión L. Catterton (socios en marcas como Rapsodia y Caro Cuore). La oferta presentada rondaba los 1.000 millones de dólares, una cifra astronómica para el mercado local pero que, al parecer, resultó escasa para las oficinas centrales en Francia.

Al confirmarse que se suspende la venta de Carrefour, queda claro que la prioridad de Bompard es revalorizar la compañía desde adentro. El CEO explicó que el proceso de revisión de países ha concluido y que, si bien Argentina no forma parte del «core» estratégico inicial, sigue siendo un mercado con una infraestructura logística y una base de clientes demasiado valiosa para ser rematada. Los franceses observan que la red de formatos —que incluye desde los grandes hipermercados hasta los exitosos Carrefour Express y el formato mayorista Maxi— tiene todavía un margen de crecimiento que las ofertas actuales no logran capturar.

Historia de Carrefour en Argentina: Más de cuatro décadas de liderazgo

Para entender por qué es tan relevante que se suspende la venta de Carrefour, hay que mirar hacia atrás. La cadena desembarcó en el país en 1982, inaugurando su primer hipermercado en San Lorenzo, en el barrio porteño de Boedo (donde hoy se encuentra el predio histórico del club San Lorenzo de Almagro). Desde aquel entonces, la marca francesa revolucionó la forma de consumo de los argentinos, introduciendo el concepto de «todo bajo un mismo techo».

A lo largo de los años, Carrefour supo adaptarse a las crisis recurrentes del país:

Fines de los 90: Adquirió la cadena local Norte, consolidando su poderío frente a competidores como Coto y la entonces existente Disco.

Adquirió la cadena local Norte, consolidando su poderío frente a competidores como Coto y la entonces existente Disco. Crisis de 2001: Logró mantenerse en pie mientras otros competidores internacionales decidían retirarse.

Logró mantenerse en pie mientras otros competidores internacionales decidían retirarse. Década de 2010: Ante el cambio en los hábitos de consumo, lanzó masivamente el formato Carrefour Express , locales de cercanía que hoy dominan las esquinas de las principales ciudades.

Ante el cambio en los hábitos de consumo, lanzó masivamente el formato , locales de cercanía que hoy dominan las esquinas de las principales ciudades. Actualidad: Incorporó el formato Maxi, compitiendo directamente en el sector mayorista para atraer tanto a familias como a pequeños comerciantes.

La noticia de que se suspende la venta de Carrefour es un capítulo más en esta larga historia de resiliencia. La marca ha logrado una penetración cultural tal que es difícil imaginar el paisaje urbano argentino sin sus distintivos colores azul, rojo y blanco.

El futuro de la cadena tras el anuncio oficial

¿Qué pasará ahora que se suspende la venta de Carrefour? El plan de la casa matriz es enfocarse en la «actividad operativa». Esto implica una optimización de procesos, una posible revisión de la cartera de productos de marca blanca (que ha crecido exponencialmente debido a la inflación) y una digitalización más profunda de sus canales de venta online.

Los rumores que indicaban una firma inminente para inicios de 2026 han quedado descartados. No obstante, en el mundo de los negocios, «suspendido» no siempre significa «cancelado para siempre». Lo que sí es seguro es que Carrefour ha decidido que su permanencia en el país es más rentable que una salida apresurada. Para el consumidor final, que se suspende la venta de Carrefour garantiza la continuidad de programas de fidelidad y promociones que ya forman parte de la economía diaria de los hogares argentinos.