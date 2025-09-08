Carrefour se va del país: qué pasará con los locales

Carrefour viene concentrando recursos en mercados que los considera más estables y prioritarios (Francia y España), a diferencia de Argentina donde requiere de capital y gestión en un contexto de inflación y regulaciones cambiantes.

En Argentina cuentan con más de 680 tiendas, entre hipermercados, supermercados y formatos Express. El año pasado, tuvo pérdidas estimadas en 220 millones de dólares.

Carrefour no solo cuenta con los locales, sino también centros logísticos, contratos de alquiler, marcas propias y más.

El grupo francés, ya encargó a Deutsche Bank la búsqueda de compradores, y en paralelo empezaron a circular nombres de posibles interesados. Entre ellos Coto, Grupo One, La Anónima, GDN y Grupo DIA.

Otro de los rumores dice que uno de los interesados sería Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, también figura Newsan, de Rubén Cherñajovsky.

Por su parte, los Carrefour Express, podrían quedar en manos de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (CEDEAPSA).