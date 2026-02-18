Rosario bajo las estrellas: Todo sobre la Noche de Museos Abiertos

Este viernes 20 de febrero, desde las 19 horas y hasta que el reloj marque las doce, la ciudad se transformará en un gran escenario gracias a la Noche de Museos Abiertos. Se trata de una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rosario que propone redescubrir la identidad local bajo una nueva luz, permitiendo que vecinos y turistas recorran edificios emblemáticos y galerías de arte en un horario no convencional y con entrada libre y gratuita.

En esta tercera edición de verano, la propuesta ha logrado una expansión territorial histórica. La Noche de Museos Abiertos contará con un circuito de 40 espacios culturales, integrando museos municipales, centros provinciales y, por primera vez, 23 instituciones seleccionadas mediante convocatoria abierta. Este crecimiento consolida al evento como una red de participación colectiva que fortalece el carácter democrático del acceso a la cultura en cada barrio rosarino.

Tres circuitos para explorar la Noche de Museos Abiertos

Para organizar el flujo de visitantes y facilitar la movilidad, la ciudad se ha dividido en tres grandes ejes estratégicos que conectan parques, calles y el río. Los asistentes a la Noche de Museos Abiertos podrán optar por:

Circuito del Parque: Centrado en el pulmón verde del Parque Independencia, ideal para quienes buscan actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

Centrado en el pulmón verde del Parque Independencia, ideal para quienes buscan actividades al aire libre y contacto con la naturaleza. Circuito del Río: Un recorrido por la costa que aprovecha la brisa del Paraná, conectando espacios modernos como el macro con centros culturales históricos.

Un recorrido por la costa que aprovecha la brisa del Paraná, conectando espacios modernos como el macro con centros culturales históricos. Circuito del Centro: El corazón institucional y arquitectónico de la ciudad, donde las fachadas iluminadas y las calles peatonales invitan a caminar.

Para que nadie se pierda ningún detalle de la Noche de Museos Abiertos, el sistema público «Mi bici tu bici» funcionará sin costo durante toda la jornada, incentivando una movilidad sustentable y ágil entre las distintas postas culturales. Además, varios espacios sumarán propuestas gastronómicas con food trucks, barras al aire libre y cafeterías para completar la experiencia.

Destacados de la programación en la Noche de Museos Abiertos

Cada institución ha diseñado activaciones especiales que utilizan el juego como herramienta de descubrimiento. En la Noche de Museos Abiertos, el patrimonio no es algo estático, sino un territorio activo para la exploración.

El Museo Castagnino sorprenderá con «Museo Instagrameable», una invitación lúdica a interactuar con las obras y producir contenido digital creativo. Por su parte, el Museo Estévez trasladará el carnaval europeo al centro rosarino con una «Mascarada Veneciana», una intervención performática que recorrerá el Pasaje Juramento y el Monumento a la Bandera.

Los amantes de la vanguardia deberán visitar el macro, donde el «Salón de una noche de verano» ofrecerá música de DJ en su terraza con vista al río y el lanzamiento del juego de cartas BarajaMacro. Para las familias, el Museo Experimental de Ciencias en el Complejo Astronómico será una parada obligatoria con proyecciones fulldome, búsqueda del tesoro científica y observación con telescopios. La Noche de Museos Abiertos también llegará al Museo de la Memoria con talleres de fanzines y música en vivo vinculada a nuestra historia reciente.

Accesibilidad e inclusión en la Noche de Museos Abiertos

Uno de los pilares más importantes de esta edición es el compromiso con la diversidad. La Noche de Museos Abiertos incorporará recorridos inclusivos gratuitos que contarán con intérpretes de lengua de señas, audiodescripciones en vivo y recursos de accesibilidad cultural.

Esta iniciativa comenzará a las 19 en el macro y continuará a las 20:45 en el Castagnino, integrando exposiciones de alto impacto como la muestra «Argentina» del Grupo Mondongo. El programa «Museos Más Abiertos» garantiza así que la Noche de Museos Abiertos sea una fiesta para todos, eliminando barreras físicas y comunicacionales para que el arte llegue a cada sensibilidad.

Con una cartelera que incluye desde el Palacio Municipal y la Bolsa de Comercio hasta espacios alternativos como el Museo Cementerio El Salvador y la Unidad Penitenciaria N.º 3, la Noche de Museos Abiertos invita a mirar la ciudad de otro modo. Es una invitación a jugar, imaginar y construir nuevos sentidos sobre lo que somos y lo que compartimos.