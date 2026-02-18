Municipales de Morón se suman al paro de la CGT contra la Reforma Laboral

Se suman al paro de la CGT contra la Reforma Laboral. Los trabajadores municipales de Morón anunciaron su adhesión al paro nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocado para este jueves en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación. La medida de fuerza forma parte de un plan de acción sindical que busca frenar los cambios propuestos al régimen laboral argentino, considerados por los gremios como un retroceso en derechos adquiridos.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Acá te dejamos el video del día en que se difundió la terrible noticia. Contamos con vos. Gracias. Acá el video 🎥​​​✔️​👇:

​​La central sindical lanzó la convocatoria luego de que el Senado aprobara con modificaciones la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que entre otros puntos plantea cambios en indemnizaciones, licencias y regulación del derecho de huelga. La CGT decidió profundizar la protesta con un paro general de 24 horas, que convocó además de a su estructura base a organizaciones del transporte, estatales, comercio y otros sectores.

Fuentes gremiales municipales indicaron que la adhesión de los trabajadores de Morón responde a “la necesidad de defender los derechos laborales y evitar que la reforma afecte negativamente las condiciones de trabajo en el sector público local”. En ese sentido, se espera que durante toda la jornada de paro se realicen concentraciones y marchas en distintos puntos de la ciudad.

La medida de fuerza se da en un contexto nacional de crecientes conflictos sindicales, que ya incluyeron huelgas parciales en otros sectores como el marítimo. Ese paro multi segmentado comenzó 48 horas antes de la marcha general de la CGT y provocó interrupciones en actividades productivas clave del país.

El paro abarcará múltiples actividades, entre ellas servicios públicos, transporte y bancos, y será una de las primeras grandes pruebas de fuerza sindical frente al avance del proyecto oficialista en el Congreso.

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará la atención en dependencias municipales, con funcionamiento reducido en distintas áreas administrativas y operativas. Desde el gremio local señalaron que la decisión responde a la necesidad de “defender derechos laborales históricos que hoy están en riesgo”.

El paro forma parte de una jornada nacional de protesta contra la iniciativa oficial, que introduce modificaciones en el régimen de indemnizaciones, licencias y modalidades de contratación, entre otros puntos. La CGT sostiene que los cambios representan “un retroceso en materia de protección del trabajador” y convocó a movilizaciones en distintos puntos del país.

En el plano local, delegados municipales remarcaron que la adhesión busca también visibilizar el impacto que podría tener la reforma en el empleo público. “No es solo una discusión del sector privado. Cualquier flexibilización termina repercutiendo en todos los trabajadores”, señalaron fuentes sindicales.

Se prevé que durante la jornada haya concentración y acompañamiento a la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Morón podrían realizarse asambleas informativas.

El paro de la CGT marcará una nueva pulseada entre el movimiento obrero y el Gobierno nacional, en un contexto económico y político atravesado por el debate sobre el modelo laboral y las condiciones de empleo en la Argentina.

Desde Morón, el Secretario General de los Trabajadores de la sede San Martín 350, Gustavo Sanz, dijo:

COMUNICADO OFICIAL

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ituzaingó (STMMIyH) informamos que, en consonancia con lo resuelto por la CTMRA y la FESIMUBO, adherimos al paro nacional convocado por la CGT, que se llevará a cabo el día 19 de febrero de 2026, a partir de las 00:00 horas.

La medida se enmarca en la decisión orgánica adoptada por las entidades sindicales mencionadas, en defensa de los derechos de las y los trabajadores municipales.

Acá el volante:

El Comunicado Conjunto entre el Sindicato Municipal 350, más el FESIMUBO y la CTM

Y también se sumó la CTM:

El comunicado de la CTA que adhiere al paro de mañana

Comisión Directiva

Gustavo Sanz

Secretario General – STMMIyH