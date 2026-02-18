La Matanza: un policía mató a un adolescente armado tras un intento de robo

Un policía mató a un adolescente. Un intento de robo terminó en una escena trágica en el sur del conurbano: un efectivo de la Policía de la Ciudad que regresaba a su casa tras finalizar el servicio fue interceptado por dos jóvenes en moto en Virrey del Pino, partido de La Matanza, se identificó como policía y abrió fuego. Uno de los presuntos asaltantes, de 16 años, murió en el lugar; su cómplice, de 18, fue detenido herido a pocas cuadras.

El enfrentamiento

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la noche del 17 de febrero en la intersección de las calles A. Molina al 7800, jurisdicción de la Comisaría Sur 3ª de Virrey del Pino.

El efectivo de la Policía de la Ciudad que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4A de Parque Patricios fue identificada como Mayco Emanuel Navarrete, de 23 años. De acuerdo a su testimonio, se encontraba saliente de servicio y se dirigía a su domicilio cuando fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una motocicleta.

Siempre según la versión oficial, los sospechosos subieron a la vereda e intentaron asaltarlo. El conductor de la moto habría extraído un arma de fuego, momento en el que Navarrete se identificó como personal policial y efectuó tres disparos.

Un menor muerto y un cómplice detenido

Uno de los disparos impactó en el conductor de la motocicleta, quien cayó gravemente herido en el lugar y falleció minutos después. El joven fue identificado posteriormente por su cómplice como Lautaro, de 16 años.

El fallecido se desplazaba en una motocicleta Gilera Smash 110 de color negra. Debajo de su cabeza, según el parte oficial, se halló un arma de fuego.

En tanto, el acompañante logró escapar a pie, aunque fue aprehendido a pocas cuadras, en la intersección de Albateiro y California. Se trata de Agustín Luciano Juárez, de 18 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

Una ambulancia acudió al lugar y constató el deceso del menor. La escena fue preservada a la espera de los peritos y del fiscal interviniente.

El menos de 16 años, abatido, una vida por delante arruinada por tan solo por una moto, que tristeza

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la UFI de Homicidios del Departamento Judicial correspondiente, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si se trató de un caso de legítima defensa.

Fuentes de la investigación indicaron que se realizarán pericias balísticas sobre el arma hallada y sobre la pistola reglamentaria del efectivo, además del relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras avanza la reconstrucción de lo ocurrido en uno de los puntos más conflictivos del sur del conurbano bonaerense.