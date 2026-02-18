Casa embrujada en Villa Tesei: El misterio que sacude a los grupos de vecinos en Facebook

En el mundo de las redes sociales, bastan una foto y una pregunta para que los recuerdos, los miedos y las leyendas urbanas salgan a la luz. Esto es exactamente lo que ocurrió en un concurrido grupo de Facebook . Un participante, ompartió la imagen de una propiedad de aspecto antiguo y descuidado, ubicada en la intersección de Teodoro Fels y Concepción Arenal. La consulta fue directa: «¿Alguien sabe la historia de esta casa? Dicen que está embrujada».

A partir de allí, lo que parecía una simple duda inmobiliaria se convirtió en un revuelo digital. La construcción, que actualmente se encuentra a la venta y presenta signos evidentes de abandono, despertó el interés de cientos de personas. Entre los comentarios, se mezclaron testimonios de quienes vivieron allí, antiguos vecinos y aquellos que, desde su infancia, crecieron escuchando que se trataba de una casa embrujada en Villa Tesei. Es importante aclarar que todo este fenómeno se desarrolla en el marco de rumores de Facebook, donde la delgada línea entre la realidad y la ficción se vuelve parte del folklore barrial.

Relatos de apariciones y sombras en la casa embrujada en Villa Tesei

Uno de los comentarios que más impacto generó fue el de un usuario identificado como «Ferretería Cacho». Según su relato, que oscilaba entre la nostalgia y el escalofrío, asistió a un cumpleaños en esa vivienda durante la década del 70. Lo que describió parece sacado de una película de suspenso: «Fuimos a una habitación y había dos chicos muy pequeños que no querían jugar… tenían ropas como de adultos, con trajes. Pusieron caras malas y salimos corriendo». El usuario recordó que, al avisar a los adultos, fueron retados y una sensación de profunda tristeza invadió el ambiente, calificando la experiencia como algo «muy raro» que nunca volvió a ver.

Este tipo de anécdotas alimentan la teoría de la casa embrujada en Villa Tesei. Otro vecino, José Castro, reforzó la leyenda urbana al mencionar que antiguos residentes de la cuadra hablaban de un trágico suceso. «Es verdad lo de la señora, se suicidó y escuchaban ruidos todo el tiempo», afirmó, situando su conocimiento de la zona desde el año 1978. Estas historias de fantasmas infantiles y finales trágicos son las que hoy hacen que muchos miren con recelo la propiedad de Teodoro Fels al pasar caminando.

La otra cara de la moneda: Historias de trabajo y fe en la casa embrujada en Villa Tesei

No todo en el revuelo de Facebook fueron fantasmas. Muchos vecinos salieron a cruzar los rumores, brindando una visión mucho más terrenal y afectuosa de la propiedad. Omar Darío, por ejemplo, recordó a una familia italiana que vivía allí en los años 60: «El señor tenía un taller al fondo donde hacían los monederos que usaban los colectivos… eran excelentes personas, una familia muy educada». Este testimonio sugiere que, antes de ser señalada como una casa embrujada en Villa Tesei, fue un hogar lleno de trabajo y valores.

Otros comentarios vincularon la casa con el ámbito religioso. Sarai González y otros participantes explicaron que la propiedad perteneció durante muchos años a una iglesia evangélica (la familia Delnero). Según Sarai, allí se realizaban reuniones sociales muy agradables y, aunque quien cuidaba la casa mencionaba ruidos extraños ocasionalmente, ella nunca sintió nada negativo. «Se vendió para comprar un predio más grande porque la iglesia creció», aclaró, intentando desactivar el mito de la casa embrujada en Villa Tesei que circulaba en el grupo.

Por su parte, Luis Martín Boh, quien asegura haber vivido en la casa durante 10 años, fue categórico: «Nada que ver con que sea una casa embrujada». Explicó que tras la venta de su padre, el lugar pasó por varias manos, incluyendo un intento de poner un instituto de computación, remates y hasta usurpaciones, lo que explicaría su actual estado de deterioro.

Realidad inmobiliaria vs. Leyenda urbana

Más allá de los fantasmas, el debate en Facebook también tocó temas de actualidad. Anyelen Báez y otros usuarios plantearon dudas sobre quién comercializa la propiedad, sugiriendo que el estado de abandono suele atraer estafas inmobiliarias con «papeles truchos». Un techista anónimo que trabajó allí hace una década sumó su granito de arena: «Más que embrujada, es una casa abandonada o de gente muy dejada. Quizás había problemas de papeles».

Lo cierto es que la leyenda de la casa embrujada en Villa Tesei sigue viva en la memoria de vecinos como Oli Olivia, quien recordó que su madre le decía de chica que la dueña se había ahorcado allí. «Si mirábamos para arriba, íbamos a ver a la vieja ahorcada… hoy tengo 38 años y me acuerdo que ni de onda miraba para arriba», confesó con humor.

Entre la nostalgia de los talleres de monederos, las reuniones religiosas y los cuentos para asustar a los chicos, la propiedad de Teodoro Fels y Concepción Arenal sigue ahí, en silencio y a la venta, esperando que un nuevo dueño escriba el próximo capítulo y, tal vez, logre finalmente espantar los rumores de la casa embrujada en Villa Tesei.