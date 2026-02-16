Exclusivo: el mapa completo de las obras que el Gobierno Nacional frenó en la Provincia y en todo el país

Las obras que el Gobierno Nacional frenó, ya tiene dimensión territorial. Un relevamiento exclusivo realizado por Diario Anticipos revela el mapa completo de las obras que el Gobierno Nacional paralizó en la Provincia de Buenos Aires y en el resto del país: proyectos viales, viviendas, hospitales, escuelas y redes de infraestructura que quedaron a mitad de camino y hoy impactan directamente en miles de vecinos. Municipio por municipio, el detalle de qué quedó detenido, en qué estado y qué reclaman los intendentes.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Acá te dejamos el video del día en que se difundió la terrible noticia. Contamos con vos. Gracias. Acá el video ❌​❌​❌​👇​:

Los números son aproximados porque no existe una nómina única, dinámica y públicamente concordada. La Provincia, Municipios y Nación manejan registros distintos y algunos proyectos cambian de estado: paralizados, retomados o reasumidos por la provincia/municipio.

Baches impostergables de reparar, o los arreglan los empobrecidos municipios o la Provincia de Buenos Aires

Tabla: obras paralizadas: Por municipio de la Provincia de Buenos Aires

Municipio Nº proyectos paralizados (aprox.) Tipos de obras paralizadas Ejemplos / obras destacadas Fuente (fecha) La Plata, Buenos Aires, Argentina 5–10 Obras viales, educativas, hospitales, obras municipales con financiamiento nacional Obras y ampliaciones escolares y obras viales con certificaciones pendientes. Registro provincial de obras paralizadas / cobertura local (2025). La Matanza, Buenos Aires, Argentina 10–20 Viviendas, centros infantiles, pavimentación, obras sociales 162 viviendas pendientes que la Provincia acordó finalizar; múltiples centros de Desarrollo Infantil y obras habitacionales. Nota oficial Ministerio Hábitat PBA (ago 22, 2025) y comunicados municipales. General Pueyrredón (Mar del Plata), Buenos Aires, Argentina 5–12 Obras hídricas, defensas, pavimento, saneamiento Obras hidráulicas y defensas costeras/hídricas con estado de paralización reportado en expediente municipal. PDF Concejo Deliberante Mar del Plata (jun 2025). Moreno, Buenos Aires, Argentina 5–9 Av. de alto tránsito, polideportivos, pavimentación Varias obras municipales que estaban con financiamiento nacional y fueron retomadas o finalizadas localmente en algunos casos; otras siguen pendientes. Cobertura local y mapa provincial de obras. Quilmes, Buenos Aires, Argentina 6–12 Vivienda, saneamiento, pavimento, equipamiento comunitario El municipio denunciaba ~1.000 obras paralizadas a nivel nacional en campaña; en Quilmes hay proyectos habitacionales y obras de barrio con financiamiento afectado. Nota municipal / registro provincial (2024–2025). San Isidro, Buenos Aires, Argentina 5 Pavimento, accesos, obras menores Figura entre los municipios con varias obras frenadas en el mapeo periodístico (5 proyectos señalados). Mapa de obras paralizadas Morón, Buenos Aires, Argentina 5 Pavimento, escuelas, espacio público Incluido en listados con varias obras frenadas. Mapa / cobertura provincial. Tigre, Buenos Aires, Argentina 4–6 Espacio público, vialidad, saneamiento Registrado con proyectos paralizados según el mapeo periodístico. Ambito / registro provincial. Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina 4–7 Pavimento, obras locales, accesos Figurado en los listados con varios proyectos frenados. Ambito / notas municipales. Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina 6–10 Vivienda, pavimento, obras comunitarias Proyectos de mejoramiento urbano y pavimentación afectados por la suspensión de fondos nacionales. Reportes provinciales y cobertura local. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 4–8 Vialidad, saneamiento, obras públicas Figura con proyectos de infraestructura y pavimento en la composición provincial de obras frenadas. Ambito / registro provincial. Chascomús, Buenos Aires, Argentina 8–10 Saneamiento, agua potable, educación Nota con “las 10 obras paralizadas” locales citadas por medios. Página/12 y cobertura local (ago 2025).

Levantar las rutas del país costará mucho más que hacerlas de nuevo

Fuentes principales y metodología

Registro provincial “Obras paralizadas” (sitio de la Provincia — listado por rubro: salud, educación, vialidad, etc.). Este portal agrupa y clasifica las obras que el Gobierno bonaerense identifica como paralizadas por decisiones de Nación o falta de financiamiento. (fuente: obraspublicasnacion.gba.gob.ar). También los que se comprometió a terminar como la Ruta Número 2 .

(sitio de la Provincia — listado por rubro: salud, educación, vialidad, etc.). Este portal agrupa y clasifica las obras que el Gobierno bonaerense identifica como paralizadas por decisiones de Nación o falta de financiamiento. (fuente: obraspublicasnacion.gba.gob.ar). . Mapeo periodístico y compilaciones (por ejemplo Ambito y notas provinciales) que identifican por municipio cuántos proyectos figuran paralizados y destacan ejemplos locales. Ese mapeo sirvió para estimar conteos municipales.

(por ejemplo Ambito y notas provinciales) que identifican por municipio cuántos proyectos figuran paralizados y destacan ejemplos locales. Ese mapeo sirvió para estimar conteos municipales. Notas y comunicados municipales (La Matanza, Mar del Plata, Moreno, Quilmes, etc.) que informan obras concretas afectadas y acuerdos locales para finalizar algunas viviendas u obras.

Obras paradas a un cuatro porciento, aunque parezca increíble

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Acá te dejamos el video del día en que se difundió la terrible noticia. Contamos con vos. Gracias. Acá el video ❌​❌​❌​👇​:

Observaciones importantes (transparencia periodística)

Algunas obras aparecen en varios listados con estados distintos (por ejemplo: “paralizada por Nación”, “reasumida por Provincia”, “finalizada por municipio”). Por eso los números son rangos.

A continuación, una tabla de obras paralizadas por provincia, basada en relevamientos publicados durante 2024–2025 por gobiernos provinciales y coberturas nacionales que compilaron los datos tras el freno de la obra pública nacional.

El Presidente de la Nación, Javier Milei insiste que a la Provincia de Buenos Aires ni al resto del país se le deba dinero

Aclaración: las cifras son aproximadas porque el estado de cada obra puede variar (neutralizada, rescindida, retomada por provincia o municipio). No existe un registro único validado por Nación y provincias.

Tabla ampliada: obras paralizadas por provincia con estimación de montos (Argentina, 2025)

Provincia Obras paralizadas (aprox.) Estimación de montos paralizados (ARS) Principales tipos de obras afectadas Buenos Aires 700–1.000 $4,4 – $5,3 billones Viviendas, rutas, saneamiento, escuelas, hospitales, red cloacal y de agua Córdoba 200–300 $1,2 – $1,8 billones (estimado) Rutas nacionales, viviendas, infraestructura urbana Santa Fe 150–250 $0,9 – $1,5 billones (estimado) Obras hídricas, agua potable, vialidad Entre Ríos 150–180 $0,9 – $1,1 billones (estimado) Vialidad nacional y obras educativas Mendoza 100–150 $0,6 – $0,9 billones (estimado) Vialidad, acueductos, viviendas Salta 100–150 $0,6 – $0,9 billones (estimado) Viviendas, rutas, obras sociales Tucumán 80–120 $0,5 – $0,7 billones (estimado) Agua potable, rutas, urbanización Misiones 80–120 $0,5 – $0,7 billones (estimado) Infraestructura urbana, viviendas Corrientes 60–100 $0,3 – $0,6 billones (estimado) Viviendas, rutas, saneamiento Río Negro 50–90 $0,25 – $0,45 billones (estimado) Rutas nacionales, saneamiento Chaco 100–180 $0,6 – $0,9 billones (estimado) Viviendas, hospitales, escuelas Neuquén 40–80 $0,2 – $0,4 billones (estimado) Rutas, obras energéticas Salta 100–150 $0,6 – $0,9 billones (estimado) Viviendas, rutas, obras sociales San Juan 40–70 $0,24 – $0,42 billones (estimado) Obra hídrica y vial Catamarca 30–60 $0,18 – $0,36 billones (estimado) Infraestructura vial y vivienda Jujuy 40–70 $0,24 – $0,42 billones (estimado) Rutas y escuelas Chubut 40–80 $0,24 – $0,48 billones (estimado) Rutas, agua, saneamiento La Pampa 20–40 $0,12 – $0,24 billones (estimado) Vialidad y obras urbanas San Luis 20–40 $0,12 – $0,24 billones (estimado) Viviendas, pavimentación Santa Cruz 30–70 $0,18 – $0,42 billones (estimado) Rutas y obras energéticas Tierra del Fuego 20–40 $0,03 – $0,06 billones (estimado)* Saneamiento, vialidad, agua potable

Cómo interpretar estos montos

Buenos Aires tiene cifras reportadas localmente que ubican la suma de obras paralizadas entre $4,4 y más de $5 billones , focalizadas en rutas, viviendas, redes de agua y saneamiento, hospitales y escuelas.

tiene cifras reportadas localmente que ubican la suma de obras paralizadas entre , focalizadas en rutas, viviendas, redes de agua y saneamiento, hospitales y escuelas. Para otras provincias no hay listados oficiales completos, por eso los rangos parten de la cantidad de obras sin avance en cada distrito según relevamientos de 2025 y la extrapolación por peso de inversión.

Estos montos no implican que el Estado nacional deba pagar esa cifra completa, sino que representan el valor estimado de inversión paralizada que, de no recomponerse, queda sin ejecución.

Rutas Intransitables y camiones con no aguantan, el combo perfecto para desacelerar la economía agroindustrial

Conclusión

por Andrés Llinares

En este contexto, la administración de Axel Kicillof queda posicionada como uno de los pocos actores que sostuvieron la continuidad de obras estratégicas en territorio bonaerense pese al repliegue nacional. Mientras muchos proyectos financiados por Nación quedaron en pausa, la Provincia intentó reordenar prioridades, reasignar recursos y mantener en marcha aquellas intervenciones consideradas críticas para el entramado productivo y social.

El impacto del freno nacional no sólo es presupuestario, sino también territorial. Frente a ese escenario, el gobierno bonaerense buscó mostrarse activo, acompañando a intendentes de distintos signos políticos y planteando públicamente la necesidad de garantizar infraestructura básica como rutas, viviendas, escuelas y hospitales. Esa postura le permitió consolidar un discurso centrado en la defensa de la inversión pública como herramienta de desarrollo.

Además, el conflicto por la paralización de obras reforzó un eje político claro: la disputa por el modelo de gestión y el rol del Estado. Kicillof capitalizó ese debate instalando la idea de que la obra pública no es gasto sino inversión, especialmente en una provincia con profundas desigualdades estructurales. En ese marco, su posicionamiento se alineó con sectores productivos y municipales que reclaman previsibilidad y continuidad.

En definitiva, más allá de las tensiones fiscales, el gobernador logró convertir el freno nacional en un argumento político propio: la defensa del territorio bonaerense frente a decisiones centralizadas. Ese enfoque le permitió mostrarse como garante de la obra en marcha y reforzar su liderazgo dentro de la provincia, en un escenario donde la infraestructura pasó a ser un eje central del debate público.