Karina Milei impulsa a Adorni como vice y se recalienta la interna libertaria

Karina Milei impulsa a Adorni como vice y reaviva la disputa por la fórmula presidencial de 2027 dentro del oficialismo. Aunque no hay definiciones formales, el nombre del dirigente empezó a mencionarse en el círculo más cercano al Presidente en medio de las incógnitas sobre el futuro de Victoria Villarruel y las aspiraciones de Martín Menem, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. La discusión, todavía reservada, deja en evidencia movimientos y tensiones en el armado libertario: nada está cerrado, pero el mensaje interno ya fue enviado.

En la Casa Rosada lo sintetizan con crudeza: “El problema no es quién mide más, sino quién no compite con Karina”. En ese esquema, Adorni reúne una condición clave que otros no: dependencia política total del núcleo familiar presidencial

Adorni en su rol de vocero presidencial se desempeñó bien. Como actual Jefe de Gabinete, no tiene ruido hasta ahora. Sin embargo, habla poco y cuando habla no dice mucho.

El “factor lealtad” que explica el ascenso de Adorni

El vocero presidencial no es un dirigente territorial, ni tiene estructura propia, ni responde a gobernadores o empresarios. Su capital es otro: lealtad incondicional a Karina Milei y ausencia de ambición visible. En el mundo libertario eso se valora más que cualquier encuesta.

En Balcarce 50 explican que su crecimiento no está vinculado a la gestión —donde su rol es limitado a la comunicación— sino a la confianza personal. “No tiene proyecto propio”, afirman cerca del despacho presidencial. Esa característica, que en otros espacios sería un defecto, en el mileísmo funciona como garantía de gobernabilidad interna.

El ascenso de Adorni también impactó en su segundo, Javier Lanari, secretario de Comunicación, que empezó a tejer vínculos políticos propios y a organizar encuentros con legisladores y referentes provinciales. Ese movimiento genera ruido en la Jefatura de Gabinete y en sectores que miran con desconfianza cualquier intento de armado paralelo.

Karina Milei, Manuel Adoni y Javier Milei, el núcleo duro del Gobierno Nacional

Villarruel afuera y la búsqueda de un vice sin autonomía

Si algo está definido en el oficialismo es que Victoria Villarruel no repetirá como compañera de fórmula. La relación política está completamente deteriorada y la vicepresidenta quedó fuera del círculo de decisiones estratégicas. El vínculo institucional se mantiene, pero el político está roto.

Eso abre una disputa anticipada por el lugar en la fórmula 2027. Y ahí aparecen otros nombres.

Martín Menem y la estrategia riojana

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y hombre de confianza directa de Karina, trabaja hace meses para posicionarse como vice. En su entorno sostienen que disputar la gobernación de La Rioja contra el peronismo sería una batalla cuesta arriba, mientras que integrar la fórmula nacional le permitiría consolidar volumen político sin arriesgar capital propio.

Menem tiene apellido, cargo y llegada directa a la secretaria general de la Presidencia. Pero también genera resistencias internas por su estilo y por el manejo legislativo, donde algunos aliados lo consideran excesivamente centralista.

Patricia Bullrich: ambición porteña y desconfianza libertaria

El caso de Patricia Bullrich es más complejo. En público deja correr la versión de que podría integrar la fórmula presidencial, pero en privado su objetivo sería la Jefatura de Gobierno porteña. Uspallata —sede del Ejecutivo de la Ciudad— es el verdadero trofeo.

Cerca suyo aseguran: “Patricia no quiere volver a depender de nadie”. Sin embargo, el principal obstáculo es Karina Milei. La secretaria general nunca digirió el protagonismo que Bullrich ganó durante la aprobación de la reforma laboral en el Senado, donde capitalizó políticamente el acuerdo con sectores dialoguistas.

Además, en el entorno presidencial incomodan los vínculos históricos de Bullrich con figuras de peso empresarial como Paolo Rocca (Grupo Techint) y Héctor Magnetto (Grupo Clarín), ambos referentes influyentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En el mileísmo temen que esa red le otorgue margen de autonomía y capacidad de presión.

En sectores libertarios incluso deslizan una sospecha: que Bullrich podría intentar volver a competir por la Presidencia si el escenario se abre. El spot que difundió tras la aprobación de la reforma laboral fue leído en esa clave.

Alfredo Cornejo, el intento reiterado

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también dejó trascender su interés en la vicepresidencia. No sería su primera vez: en 2023 intentó acompañar a Bullrich, pero el lugar quedó finalmente en manos de Luis Petri, su comprovinciano.

Cornejo aporta estructura radical y experiencia de gestión, pero no termina de convencer al núcleo duro libertario. Lo ven como un dirigente con proyecto propio y capacidad de negociación autónoma, dos cualidades que hoy no suman puntos en la evaluación interna.

Esta claro que Cornejo tiene varios frentes abiertos. Uno son los proyectos de minería que dividió a la sociedad provincial. La gente desbordó las calles protestando.

Y el segundo problema es la falta de recursos entre ellos para solucionar los problemas hídricos que tiene Mendoza Capital. Mirá en el video lo que fue la inundación de enero.

El objetivo de Karina: control total del espacio

La inclusión de Adorni en la short list no es solo un movimiento electoral anticipado. Es una señal política hacia adentro: Karina Milei no está dispuesta a ceder control en el armado futuro. Después de la experiencia con Villarruel, el criterio es claro: el próximo vice debe ser funcional al esquema de conducción vertical.

En el mileísmo reconocen que 2027 todavía está lejos, pero también que la construcción del poder no admite improvisaciones. “El vice tiene que garantizar continuidad, no competencia”, repiten en la Casa Rosada.

En esa lógica, Manuel Adorni aparece como el nombre que menos incomoda y más asegura fidelidad. Y en el universo libertario, esa combinación vale más que cualquier encuesta.