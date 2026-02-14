Ricardo Passano: del éxito en “Juvenilia” al Premio Pablo Podestá, la historia de un ícono del cine argentino

Del éxito en “Juvenilia” al Premio Pablo Podestá. Ese fue Ricardo Passano. En la historia del cine argentino hay nombres que atraviesan décadas y estilos, y uno de ellos es el de Ricardo Passano. Desde su consagración juvenil en “Juvenilia” hasta la obtención del Premio Pablo Podestá, su carrera combinó éxito popular, rigor teatral y una presencia escénica que lo convirtió en figura central del teatro y la pantalla grande en la Argentina del siglo XX.

Ricardo Passano junto a Amelia Bence.

Hay artistas cuya biografía puede contarse con fechas; la de Ricardo Passano exige, además, una noción del tiempo menos lineal y más íntima. Porque su vida no fue solamente una sucesión de estrenos, sino una obstinada conversación con el teatro, el cine y la radio, esos espejos sucesivos donde el hombre ensaya ser otros.

Dos reconocimientos y una misma emoción

Tuvimos ocasión de presenciar dos homenajes que confirmaron algo que el público ya sabía. El primero, en la ciudad de Luján, donde el periódico El Heraldo del Oeste lo distinguió entre los notables de la comunidad; en ese mismo acto fue homenajeada la actriz Amelia Bence.

El segundo reconocimiento tuvo lugar en el histórico Teatro Roma, colmado hasta el último asiento. Allí, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda rindió tributo a dos figuras tutelares de la escena: Passano y Osvaldo Miranda. La ovación no fue estridente; fue, más bien, una forma de gratitud.

Ituzaingó, su barrio

La familia del actor Ricardo Passano se mudó a Ituzaingó cuando él tenía 7 años porque su familia decidió trasladarse desde el barrio porteño de Caballito a esa localidad del oeste del Gran Buenos Aires.

Los comienzos: una vocación temprana

A los doce años, cuando otros apenas ensayan juegos, Passano ya atravesaba audiciones infantiles junto a sus hermanos Margot y Mario, bajo la tutela de su padre, también hombre de teatro y fundador del Grupo La Máscara. A los quince integraba la compañía Cullen-Bataglia; poco después trabajaría con Gloria Ferrandis, componiendo tipos e imitaciones.

Su debut cinematográfico llegó con El mejor papá del mundo, producción de Lumiton dirigida por Francisco Mugica. Luego vendrían Adolescencia y Noches de bodas, consolidando su presencia en la pantalla grande.

El sueño cumplido: Juvenilia

Tenía veinte años cuando regresó a la radio, su primer amor. Entonces surgió la adaptación cinematográfica de Juvenilia, dirigida por César Vatteone. Elegido para el papel protagónico, Passano ingresó en la memoria colectiva. A partir de allí se sucedieron títulos como Las tres ratas, junto a Mecha Ortiz y Amelia Bence, y Cuando en el cielo pasen lista, con Narciso Ibañez Menta.

Su consagración dramática —según sus propias palabras— llegó con Se abre el abismo, donde dejó atrás el rótulo de “galancito” para asumir una hondura mayor.

El teatro, ese destino

Si el cine lo consagró, el teatro lo definió. “El teatro es la base fundamental del arte escénico”, repetía. A los 25 años protagonizó Mi querida Ruth junto a Aída Luz, bajo dirección de Cunnil Cabanillas. Pero sería en La muerte de un viajante, estrenada en 1950 en el Teatro El Nacional, donde alcanzó una de sus cumbres. Bajo la dirección de Ibáñez Menta, encarnó un personaje atormentado que probó su madurez artística.

Actuó junto a figuras como Emma Gramática, Angelina Pagano y Paulina Singerman. En cada obra parecía confirmar que el escenario no es un lugar, sino una forma de estar en el mundo.

El éxito inesperado

El cine volvió a sorprenderlo. Ritmo, sal y pimienta —que lanzó al estrellato a Lolita Torres— se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de su época. Antes, Bólidos de acero había explorado el automovilismo con la presencia del legendario Juan Galvéz.

Síntesis de una vida

Recibió innumerables premios, entre ellos el “Pablo Podestá” de la Asociación Argentina de Actores, distinción que simboliza el reconocimiento de sus pares. Fue docente, director de grupos teatrales y guía generoso de nuevas generaciones. Durante 53 años compartió su vida con Marta Pisano.

Ricardo Passano falleció el 12 de diciembre de 2012. Pero la muerte —que suele ser el último acto— no clausura el teatro de la memoria. Cada vez que una vieja película vuelve a proyectarse, cada vez que un actor joven repite una de sus enseñanzas, el telón se abre otra vez.

Y allí está, invariable, como si el tiempo fuera apenas otro escenario.

Festival del Teatro Independiente: los Premios Ricardo Passano 2025

El Festival del Teatro Independiente 2025 celebró su gala de premiación en el Teatro La Salita el 15 de noviembre de 2025, donde se entregaron por primera vez los Premios Ricardo Passano, un reconocimiento creado para distinguir el trabajo de artistas y producciones teatrales de la región que pasaron por este escenario. La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la institución, representantes del Consejo Provincial del Teatro Independiente (CPTI) y familiares de Ricardo Passano.

El evento marcó un hito para el ámbito teatral local, al inaugurar una premiación específica para el sector independiente y poner en valor propuestas escénicas que fortalecen la identidad cultural de la zona.

Un grupo de actores encabezados por Daniel Zabala en La Salita de Castelar durante el homenaje a Ricardo Passano

🎬 Filmografía completa de Ricardo Passano

Actor emblemático del cine argentino clásico, Ricardo Passano desarrolló una carrera que atravesó más de siete décadas, desde la era dorada de los estudios en los años ’30 hasta producciones del siglo XXI. A continuación, su filmografía organizada por décadas.

📽️ Década del 30

La muchacha del circo (1937)

🎞️ Década del 40: El ascenso en la era dorada

El mejor papá del mundo (1941)

(1941) Adolescencia (1942)

(1942) Noche de bodas (1942)

(1942) Casi un sueño (1943)

(1943) Juvenilia (1943)

(1943) La guerra la gano yo (1943)

(1943) Se abre el abismo (1944)

(1944) Chiruca (1945)

(1945) Cuando en el cielo pasen lista (1945)

(1945) Las tres ratas (1946)

(1946) La senda oscura (1947)

(1947) Cumbres de hidalguía (1947)

(1947) Esperanza (1949)

🎥 Década del 50: Popularidad y consolidación

Bólidos de acero (1950)

(1950) El último payador (1950)

(1950) Ritmo, sal y pimienta (1951)

(1951) La niña de fuego (1952)

(1952) El festín de Satanás (1955)

(1955) El mal amor (1955)

🎬 Década del 60: Transición y nuevos géneros

Días calientes (1966)

(1966) El hombre invisible ataca (1967)

(1967) La frontera olvidada (1969)

🎞️ Década del 70: Cine político y popular

Pimienta y Pimentón (1970)

(1970) Bajo el signo de la patria (1971)

(1971) Autocine mon amour (1972)

(1972) Me enamoré sin darme cuenta (1972)

(1972) Mi hijo Ceferino Namuncurá (1972)

(1972) Juan Manuel de Rosas (1972)

(1972) Todos los pecados del mundo (1972)

(1972) La sonrisa de mamá (1972)

(1972) Hipólito y Evita (1973)

(1973) El deseo de vivir (1973)

(1973) Titanes en el ring (1973)

(1973) Intimidades de una cualquiera (1974)

📼 Etapa final y regreso al cine

No seas cruel (1996, inédita)

El faro (1998)

(1998) Cargo de conciencia (2005)

(2005) Cuando ella saltó (2007)

(2007) Nadie inquietó más – Narciso Ibáñez Menta (2009)