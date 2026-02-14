Quiénes fueron las dos únicas argentinas que ganaron Miss Mundo y quién representa hoy al país

Las dos únicas argentinas que ganaron Miss Mundo. Conquistar la corona de Miss Mundo en más de siete décadas de historia del certamen. Se trata de Norma Cappagli, en 1960, y Silvana Suárez, en 1978. Desde entonces, ninguna otra representante nacional volvió a quedarse con el título en uno de los concursos de belleza más importantes del planeta.

Creado en 1951 en Londres por el empresario británico Eric Morley, Miss Mundo nació como un evento promocional vinculado a la industria del entretenimiento y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Con el paso de los años, el certamen amplió sus criterios de evaluación y comenzó a priorizar no solo la belleza física, sino también el compromiso social, la preparación académica y los proyectos solidarios de las participantes bajo el lema “Beauty With a Purpose” (Belleza con Propósito).

A diferencia de Miss Universo —más popular en América Latina y Estados Unidos—, Miss Mundo consolidó su audiencia en Europa, Asia y África, donde el certamen mantiene altos niveles de rating y una fuerte tradición cultural.

Norma Cappagli, la primera argentina en ganar Miss Mundo

Norma Cappagli desarrolló una carrera como modelo en Europa y se transformó en un ícono de los años 60

Norma Cappagli hizo historia en 1960 al convertirse en la primera argentina y la primera latinoamericana en ganar Miss Mundo. Tenía apenas 21 años cuando fue coronada en Londres, en una época en la que los concursos internacionales comenzaban a transmitirse masivamente y a generar impacto diplomático y cultural.

Su triunfo significó un hecho inédito para el país. La prensa de la época la presentó como símbolo de elegancia y modernidad argentina. Tras su reinado, desarrolló una carrera como modelo en Europa y se transformó en un ícono de los años 60.

En diciembre de 2020, Cappagli falleció a los 81 años luego de haber sido atropellada por un colectivo en el barrio porteño de Recoleta. Su muerte generó conmoción y reavivó el recuerdo de aquella histórica coronación que posicionó a la Argentina en el mapa internacional de los certámenes de belleza.

Silvana Suárez, la segunda y última corona argentina

Dieciocho años después, en 1978, otra joven argentina volvió a alcanzar la cima. La cordobesa Silvana Suárez tenía 19 años cuando ganó Miss Mundo en Londres, en un contexto político complejo para el país, que atravesaba la última dictadura militar.

Suárez estudiaba arquitectura mientras desarrollaba su carrera como modelo. Había obtenido títulos nacionales que la proyectaron al escenario internacional. Ante la posibilidad de continuar su formación universitaria o apostar de lleno a los concursos, decidió viajar al Reino Unido para competir.

Su triunfo fue celebrado como un logro nacional en medio de un período de fuerte tensión interna. Tras la coronación, trabajó en medios de comunicación y más tarde se casó con el empresario Julio Ramos, fundador del diario Ámbito Financiero. Con el tiempo, también participó en producciones televisivas y mantuvo presencia pública en distintos ámbitos culturales. Falleció el 21 de octubre de 2022 en Nono, provincia de Córdoba, a causa de un reincidente cáncer colorrectal, a los 64 años.

La cordobesa Silvana Suárez tenía 19 años cuando ganó Miss Mundo en Londres

Desde 1978, ninguna argentina volvió a ganar el certamen

Quién es la actual Miss Mundo Argentina

Actualmente, la representante argentina en Miss Mundo es Guadalupe Alomar, una joven rosarina de 20 años que fue coronada en el certamen nacional realizado en La Plata.

Alomar estudia traductorado de inglés en el Instituto Olga Cossettini y previamente había sido elegida Miss Mundo Santa Fe.

En la próxima edición del concurso internacional competirá con candidatas de distintos continentes, bajo los criterios actuales del certamen que incluyen evaluaciones sociales, entrevistas personales, pruebas de talento y desempeño en proyectos comunitarios.