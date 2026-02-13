Servicio cortado en la Línea Sarmiento: Todo lo que tenés que saber

Según informó la empresa Trenes Argentinos, la Línea Sarmiento tendrá su servicio cortado de manera significativa durante los próximos cuatro días debido a una serie de trabajos de infraestructura esenciales. Estas tareas, que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, tienen como objetivo principal la renovación integral del sistema de señalamiento, una obra clave para garantizar la seguridad y la puntualidad de las formaciones en el futuro.

La magnitud de los trabajos requiere, de manera inevitable, la interrupción del suministro eléctrico en las vías generales, lo que genera que el servicio cortado sea la única forma de que el personal trabaje con seguridad. Ante la llegada del fin de semana largo de Carnaval, conocer el esquema de funcionamiento de la Línea Sarmiento es fundamental para los miles de vecinos que se desplazan desde el Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal.

Cronograma del servicio cortado: Fechas y tramos afectados en la Línea Sarmiento

El impacto en la circulación de los trenes se dividirá en dos etapas bien diferenciadas. Es vital prestar atención a las fechas y horarios para no quedar varado en las estaciones debido al servicio cortado.

Sábado 14 y domingo 15 de febrero: Durante todo el fin de semana, la Línea Sarmiento tendrá su servicio cortado de forma total. El ramal Once-Moreno no prestará servicio en ninguna de sus paradas. Los pasajeros deberán optar por medios de transporte alternativos, como las líneas de colectivos que circulan por la Avenida Rivadavia. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Coincidiendo con los feriados de Carnaval, el servicio cortado pasará a ser parcial. La Línea Sarmiento circulará de forma limitada únicamente entre las estaciones Haedo y Moreno. Esto significa que no habrá trenes llegando ni saliendo de la terminal porteña de Once, ni pasando por estaciones clave como Caballito, Flores o Liniers. Esta limitación se mantendrá hasta el martes 17 a las 18:00 horas.

Señalamiento y obras: ¿Por qué la Línea Sarmiento tiene el servicio cortado?

La razón técnica detrás de este servicio cortado reside en la modernización del sistema de señales en el tramo comprendido entre Villa Luro y Liniers. El personal técnico trabajará en el tendido de cables troncales y el traspaso de circuitos de vía a sistemas más modernos y seguros en el sector Haedo-Castelar. Un sistema de señales eficiente es lo que permite que la Línea Sarmiento pueda mantener frecuencias estables, reemplazando tecnología obsoleta.

Aprovechando que el servicio cortado permite trabajar sobre las vías, Trenes Argentinos también avanzará en otros frentes:

Pasos bajo nivel: Se realizarán adecuaciones para los nuevos túneles de la calle Lorca (Caballito/Flores) e Yrigoyen (Villa Luro/Liniers).

Se realizarán adecuaciones para los nuevos túneles de la calle Lorca (Caballito/Flores) e Yrigoyen (Villa Luro/Liniers). Estación Once: Se llevarán a cabo tareas de renovación integral del tendido ferroviario dentro de la terminal con personal propio del ferrocarril.

Estas intervenciones paralelas buscan que el servicio cortado de estos días sirva para concentrar la mayor cantidad de tareas posibles en un solo bloque de días no laborables.

Recomendaciones ante el servicio cortado de la Línea Sarmiento

Es importante tener en cuenta que las tareas programadas están sujetas a las condiciones climáticas. En caso de lluvias intensas que pongan en riesgo al personal, el servicio cortado podría reprogramarse o las obras verse modificadas.

Para estar siempre al tanto de las novedades de la Línea Sarmiento, los pasajeros pueden consultar:

La aplicación oficial de Trenes Argentinos .

. El sitio web oficial en el apartado de novedades del servicio.

Los canales de atención al pasajero.

Recordá que, al tener el servicio cortado hacia Once, el flujo de pasajeros en los colectivos alternativos será mucho mayor al habitual. Se recomienda salir con tiempo y considerar alternativas como el servicio de colectivos rápido por autopista.