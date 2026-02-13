Ituzaingó celebra el Carnaval 2026 con murgas y propuestas culturales gratuitas

Ituzaingó celebra el Carnaval 2026. El fin de semana largo de Carnaval, del 14 al 17 de febrero de 2026, tendrá a Ituzaingó como uno de los epicentros culturales del Oeste bonaerense. Con entrada libre y gratuita, el municipio despliega una agenda que combina corsos, murgas históricas, comparsas y actividades recreativas para toda la familia.

El eje de los festejos vuelve a ser el ciclo “Corazón de Barrio”, una propuesta que descentraliza el carnaval y lleva los desfiles a calles, plazas y clubes de distintos puntos del distrito para sostener el espíritu comunitario.Todas las actividades barriales comienzan a las 18:00 y se extienden, en promedio, hasta la 01:30.

Cronograma día por día

Sábado 14 de febrero: apertura y festejos centrales

La primera jornada tendrá tres espacios. En simultáneo, habrá celebraciones en distintos barrios:

Barrio San Alberto : desfile de murgas locales.

La Murga “Los Pirados del Oeste” estará en Ignacio Alsina 4349.

estará en Ignacio Alsina 4349. La Murga “Los Incorregibles de Ituzaingó” estará en Bermejo, entre Los Ranqueles y 3 de Octubre.

estará en Bermejo, entre Los Ranqueles y 3 de Octubre. La Murga “Los, las y les que quedamos” estará Boulevard Fleming y León Bloy.

Las tres primeras murgas que actuarán en Ituzaingó: “Los Pirados del Oeste”, “Los Incorregibles de Ituzaingó” y “Los, las y les que quedamos”

El despliegue incluirá batucadas, trajes con lentejuelas y el tradicional cierre con espuma y baile popular.

Domingo 15 de febrero: corsos en zona norte y Parque Leloir

El domingo el carnaval se trasladará a la Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti y Castelar), con un nuevo punto fuerte de celebración.

También habrá actividad en:

Barrio La Tradición : encuentro de murgas y comparsas.

La Murga “Los Dichosos de Udaondo” estarán enn Del Pretal, entre Alsina y Nicolás Repetto.

estarán enn Del Pretal, entre Alsina y Nicolás Repetto. La Murga “Amantes del Arrabal” estarán en Del Lazo y Las Caronas (Zona Sur / Parque Leloir).

Puro ritmo y sin parar, habrá que ir preparado a cada corso y bien hidratado

La zona de Parque Leloir combinará el paso de las agrupaciones con la oferta gastronómica nocturna, generando uno de los circuitos más convocantes del distrito.

Lunes 16 de febrero: continuidad y comparsas invitadas

La programación continuará con:

Murga “Los Dichosos de Udaondo” : Del Pretal entre Alsina y Repetto (segunda jornada).

: Del Pretal entre Alsina y Repetto (segunda jornada). Murga “Los, las y les que quedamos” : Boulevard Fleming y Bruselas.

: Boulevard Fleming y Bruselas. Comparsa “Luz de Luna” y “Avivando la Locura”: Fitz Roy entre Facundo y El Chacho.

En total habrá ocho murgas para disfrutar en Ituzaingó durante todo el fin de semana largo

Las comparsas aportarán coreografías grupales y trajes temáticos, ampliando la propuesta tradicional murguera con un formato más coreográfico y visual.

Martes 17 de febrero: cierre y reconocimientos

El martes se realizará el cierre oficial del Carnaval 2026, con desfiles finales en los principales puntos de los barrios y entrega de reconocimientos a las murgas participantes. Se espera un balance artístico colectivo y un acto simbólico de despedida hasta el próximo año.

Actividades culturales y recreativas en el centro

Centro Cultural Ituzaingó (CCI)

Ubicado en Mansilla 893 (esquina Soler), abrirá el sábado 14 de 10:00 a 20:00 con muestras de arte.

De 18:00 a 21:00 habrá una Ludoteca Familiar con juegos de mesa y actividades de ingenio.

Taller de pintura en cerámica

El sábado 14 se dictará un workshop en el espacio “Amora”, orientado a quienes buscan una propuesta artística en formato reducido.

Amora Cerámica es un estudio de arte y taller ubicado en Castelar (partido de Morón) que se especializa en la enseñanza de técnicas de cerámica y artes visuales. Es un espacio muy popular en la zona oeste para quienes buscan actividades creativas, ya sea a través de sus cursos regulares o de sus eventos especiales conocidos como workshops.

Amora: Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social

Workshops Temáticos: Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social. Por ejemplo, para este fin de semana de San Valentín, tienen programado un taller de pintura sobre cerámica que suele incluir los materiales, algo para picar y vino.

Son encuentros de una sola jornada donde aprendés una técnica específica mientras compartís un momento social. Por ejemplo, para este fin de semana de San Valentín, tienen programado un taller de que suele incluir los materiales, algo para picar y vino. Clases Regulares: Ofrecen talleres semanales para distintos niveles (principiantes y avanzados) donde se trabaja con modelado, esmaltado y diversas técnicas de decoración.

Ofrecen talleres semanales para distintos niveles (principiantes y avanzados) donde se trabaja con modelado, esmaltado y diversas técnicas de decoración. Ambiente: Se caracteriza por ser un espacio relajado, ideal para «desbloquear la creatividad» y relajarse.

Información Útil:

Dirección: Leandro N. Alem 3268, Castelar.

Leandro N. Alem 3268, Castelar. Actividad Destacada (14 de febrero): Workshop de pintura sobre cerámica (ideal para ir en pareja o con amigos).

Es una excelente opción si buscás una actividad cultural diferente en Morón fuera de los tradicionales festejos de Carnaval.

Reserva Natural Urbana de Ituzaingó

La Reserrva Natural Urbana de Ituzaingó dónde se podrán ver se cerca a la murgas

Ubicada en Coronel Brandsen y Caaguazú, abre de 9:00 a 18:30 (sujeto a condiciones climáticas). Es una alternativa ideal para la tarde previa a los corsos.

Recomendaciones para el fin de semana largo

Clima: Todas las actividades al aire libre se suspenden por lluvia y suelen reprogramarse para el fin de semana siguiente.

Transporte: Se recomienda verificar el funcionamiento del Tren Sarmiento , que podría operar con servicios reducidos o cortes por obras el lunes 16 y martes 17, especialmente si se viaja hacia Morón o CABA.

Seguridad y logística: Llegar con anticipación a los puntos más convocantes y respetar los cortes de tránsito dispuestos por el municipio.

Con una fuerte impronta vecinal y cultural, el Carnaval 2026 en Ituzaingó apuesta a recuperar el espíritu comunitario de los corsos tradicionales, consolidándose como uno de los festejos más convocantes del oeste bonaerense.