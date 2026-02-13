Capacitación gratuita: Cursos de formación profesional en Ituzaingó

Bajo la premisa de brindar herramientas reales y certificadas, los cursos de formación profesional en Ituzaingó se presentan como una solución efectiva para jóvenes que buscan su primer empleo, personas que desean reconvertirse laboralmente o emprendedores que necesitan tecnificar sus proyectos.

Estas propuestas no solo son gratuitas, sino que además otorgan un certificado oficial, lo que garantiza que el conocimiento adquirido tenga validez nacional y sea reconocido por las empresas del sector. La modalidad de cursada será presencial, fomentando el intercambio directo entre docentes y alumnos en diversos centros de capacitación del distrito. Si buscás darle un giro a tu carrera, los cursos de formación profesional en Ituzaingó son el punto de partida ideal para este ciclo lectivo 2026.

Oferta académica 2026: ¿Qué podés estudiar en los cursos de formación profesional en Ituzaingó?

La grilla de este año ha sido diseñada atendiendo a las demandas reales de los sectores productivos de la zona oeste. Desde idiomas hasta oficios técnicos, la variedad de los cursos de formación profesional en Ituzaingó permite que cada vecino encuentre una opción acorde a su perfil.

A continuación, detallamos las propuestas que ya tienen su inscripción abierta:

Idiomas y Administración

Inglés para hotelería y gastronomía (Nivel I): Un curso estratégico para el sector servicios, donde se perfecciona el uso del idioma en contextos laborales de atención al turista y servicios gastronómicos. Se cursa los lunes y miércoles por la mañana.

Administración y conducción de Recursos Humanos: Ideal para quienes buscan insertarse en oficinas de gestión de personal, aprendiendo técnicas de selección, evaluación y búsqueda de talentos.

Tecnología y Marketing Digital

Técnicas de diseño gráfico (Nivel I): Enfocado en el manejo de software profesional como Corel Draw y Photoshop, permitiendo que el alumno cree piezas visuales con iniciativa propia.

Operador de herramientas de marketing y venta digital: Una de las opciones más demandadas dentro de los cursos de formación profesional en Ituzaingó, ya que enseña a ejecutar estrategias de promoción y venta en plataformas digitales.

Gastronomía y Oficios

Cocina saludable: Pensado para profesionales que ya poseen título de cocinero o pastelero y desean especializarse en alimentación aplicada al bienestar y la salud.

Montador electricista domiciliario: Un oficio tradicional con alta demanda. Capacita para realizar instalaciones eléctricas completas en viviendas y comercios, desde el tendido de cañerías hasta el montaje de tableros.

Requisitos e inscripción para los cursos de formación profesional en Ituzaingó

Para asegurar tu vacante, el trámite debe realizarse de forma presencial. El municipio busca garantizar que todos los interesados reciban el asesoramiento adecuado antes de comenzar su formación. Es importante tener en cuenta que los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir lo antes posible a la sede indicada.

Quienes deseen formar parte de los cursos de formación profesional en Ituzaingó deberán presentarse en la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicada en Fragio 183, con la siguiente documentación en original y copia:

Documento Nacional de Identidad (DNI). Constancia de CUIL. Analítico de estudios (como mínimo, nivel primario completo).

Las cursadas comienzan mayoritariamente durante la primera semana de marzo, por lo que este periodo de febrero es crucial para completar el legajo administrativo y garantizar el inicio de clases sin inconvenientes.

Una inversión en el futuro de la comunidad

El impacto de los cursos de formación profesional en Ituzaingó va más allá de lo educativo; es una herramienta de transformación social. Al potenciar las aptitudes de los vecinos de forma gratuita, el municipio fomenta el desarrollo de mano de obra calificada local. Esto beneficia tanto a quienes consiguen empleo como a los comercios e industrias de la zona que necesitan personal preparado.

Si tenés dudas o necesitás más detalles sobre los contenidos programáticos, podés acercarte a la Secretaría de Desarrollo Productivo en la misma dirección de inscripción o comunicarte al teléfono 2120-1969. No dejes pasar esta oportunidad: anotate en los cursos de formación profesional en Ituzaingó y empezá a construir tu futuro laboral hoy mismo.