Vuelve la Fiesta del Cine 2026: Entradas a precios increíbles en todo el país

El verano de 2026 trae una noticia espectacular para los amantes de la pantalla grande y el balde de pochoclos. Tras el éxito de ediciones anteriores, se confirmó oficialmente una nueva entrega de la Fiesta del Cine 2026, una iniciativa federal que busca fomentar la asistencia a las salas y permitir que miles de familias disfruten de los últimos estrenos sin que el bolsillo sufra. Durante una semana completa, los complejos de todo el país bajarán drásticamente sus precios, convirtiendo a la salida al cine en el plan más económico y atractivo de las vacaciones.

¿Cuándo es y qué formatos incluye la Fiesta del Cine 2026?

La propuesta tendrá una vigencia de siete días: comenzará el jueves 19 de febrero y se extenderá hasta el miércoles 26 de febrero. Durante este período, el valor de los tickets será promocional y aplicará a una amplia gama de opciones tecnológicas que suelen tener costos elevados.

En esta edición de la Fiesta del Cine 2026, los espectadores podrán acceder a precios reducidos en formatos tradicionales como 2D y 3D, pero también en experiencias más modernas como XD y Confort. Pero eso no es todo: los organizadores anunciaron que las salas de lujo y tecnología de punta también tendrán rebajas importantes. Formatos como el 4D (con movimiento y efectos climáticos), D-BOX y las salas Premium contarán con descuentos especiales. Incluso las cadenas que cuentan con pantallas IMAX se sumarán con promociones propias, logrando que la Fiesta del Cine 2026 sea la oportunidad ideal para vivir el cine de máxima calidad a una fracción de su costo habitual.

La lista de cines adheridos a la Fiesta del Cine 2026

Para que nadie se quede afuera, la participación de los complejos es masiva. Desde las grandes cadenas internacionales hasta los cines de barrio y teatros municipales, la Fiesta del Cine 2026 llegará a casi todas las provincias. Aquí te presentamos la lista completa de las salas donde podrás comprar tus entradas con descuento:

Grandes Cadenas: Cinemark Hoyts, Cinépolis, Showcase y Cinemacenter.

Cinemark Hoyts, Cinépolis, Showcase y Cinemacenter. Zona Metropolitana: Atlas Cines, Cines Multiplex, Cinema Devoto, Cinema Adrogué y Cinema La Plata.

Atlas Cines, Cines Multiplex, Cinema Devoto, Cinema Adrogué y Cinema La Plata. En el interior del país: Las Tipas (Posadas, Rafaela, San Francisco), Cines de la Costa, Sunstar Cinemas y Sudcinemas.

Las Tipas (Posadas, Rafaela, San Francisco), Cines de la Costa, Sunstar Cinemas y Sudcinemas. Cines de Barrio y Municipales: Cine Teatro Pila, Cine Belgrano de Rafaela, Cine Barrio Alegre y muchos más.

Es importante destacar que cada cadena habilitará la venta anticipada de entradas a través de sus sitios web y aplicaciones móviles. Dada la gran demanda que genera la Fiesta del Cine 2026, se recomienda a los usuarios estar atentos a los días previos para asegurar su lugar, especialmente en las funciones nocturnas y de fin de semana.

Un impulso para la cultura y el entretenimiento

La Fiesta del Cine 2026 llega en un momento clave del año, justo antes del inicio de clases, permitiendo un cierre de vacaciones con broche de oro. Además de los precios bajos en las entradas, muchos de los cines adheridos lanzarán promociones en sus combos de comida y bebida, completando la experiencia del «salidón» por un precio muy bajo.

Esta celebración es también un reconocimiento al trabajo de los exhibidores y distribuidores que apuestan por mantener viva la magia de la sala oscura frente al avance del streaming. Participar de la Fiesta del Cine 2026 es apoyar una industria que genera miles de puestos de trabajo y que sigue siendo el punto de encuentro preferido de los argentinos. No importa si sos fan de los superhéroes, el cine nacional o el terror: hay una butaca esperándote con el mejor precio del año.