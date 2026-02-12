Si todavía no tenés planes y estás buscando que hacer este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, prepará el mate y el mapa, porque la oferta incluye fiestas nacionales, eventos gastronómicos de primer nivel y actividades deportivas bajo las estrellas. Desde la costa atlántica hasta el corazón del campo bonaerense, hay una propuesta diseñada para cada tipo de viajero.

El calendario de febrero de 2026 nos regala uno de los momentos más esperados del año: el feriado de Carnaval. Esta fecha no solo es sinónimo de murgas y comparsas, sino también de una movilización turística masiva hacia los diversos rincones de nuestro territorio.

Fiestas Nacionales y Festivales: El plato fuerte de la agenda

Para quienes buscan sumergirse en la tradición y la cultura popular, la provincia ofrece eventos de gran envergadura que son un sello distintivo de nuestra identidad.

Olavarría y su Festival de Doma y Folclore: Del viernes 13 al domingo 14, la Sociedad Rural se viste de fiesta para la 22ª edición de este festival nacional. Con figuras de la talla de Los Nocheros, Angela Leiva y Yamila Cafrune , el evento promete jornadas de peñas folclóricas y destreza criolla.

A partir del lunes 16, la costa de Mar Chiquita recibe la 24ª Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal. Es el plan ideal para que hacer este fin de semana en la provincia de Buenos Aires si buscás buena gastronomía, espectáculos en vivo y el inconfundible sabor de las mejores maltas locales en la rotonda del Viejo Contrabandista.

General Alvarado y el Pueblo Turístico Mechongué: Aquí se celebra la 52º Fiesta Regional del Camionero y la 39º Fiesta Regional del Agricultor. Desfiles de camiones, máquinas agrícolas y agrupaciones tradicionalistas le dan un color especial a este pueblo que invita a bajar el ritmo y disfrutar de la hospitalidad rural.

Deportes y aventura: Desafíos bajo el sol y las estrellas

El verano invita a aprovechar el agua y las temperaturas agradables de la noche para la actividad física. Si tu idea de que hacer este fin de semana en la provincia de Buenos Aires incluye movimiento, prestá atención a estas competencias:

Chascomús (Circuito Aguas Abiertas): El sábado 14 se disputa la última fecha de esta edición en la laguna, con distancias de 750 y 2.500 metros. Villa Gesell (Maratón del Desierto Nocturna): Un clásico que se renueva. El sábado a las 20:00, los corredores desafiarán los médanos y la arena en una edición iluminada solo por linternas y la luna. Necochea (Neco Night): El domingo 15, la carrera nocturna junto al mar ofrece distancias participativas y competitivas, ideal para vivir la costa de una manera diferente. Guaminí (Cruce a Nado Cochicó): Un homenaje emotivo en el Balneario Cochicó que convoca a nadadores de toda la región para cruzar las aguas abiertas el domingo por la mañana.

Paradores Recreo: Servicios gratuitos en la costa

Para quienes ya están disfrutando del mar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene activos los Paradores Recreo en Villa Gesell y Miramar. Estos espacios ofrecen servicios de playa totalmente gratuitos de 10:00 a 20:00, incluyendo áreas de sombra, juegos para las infancias, talleres y agua caliente para el termo. Es la opción más inteligente para quienes buscan que hacer este fin de semana en la provincia de Buenos Aires ahorrando dinero pero sin perderse nada de la diversión playera.

Sabores y Cultura: De San Nicolás a Marcos Paz

La gastronomía es otro de los pilares sobre que hacer este fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

En San Nicolás , el «Festival Rico» llega a su 10° edición en el Paseo del Empedrado, ofreciendo una exposición culinaria con restaurantes, pastelería y barras de tragos frente al río.

Marcos Paz presenta su Festival Gastronómico Nacional e Internacional el sábado y domingo, permitiendo dar una «vuelta al mundo» a través de los sabores en el Paseo de la Estación.

Para los amantes de lo místico y el bienestar, Carhué (Adolfo Alsina) organiza «Holos», el primer encuentro holístico con yoga y flotación en las salobres aguas del Lago Epecuén.

Incluso podés optar por el asombro científico en Coronel Dorrego, donde la actividad «Marisol bajo las estrellas» permitirá observar constelaciones y nebulosas con telescopios profesionales desde el mirador del río.

La provincia de Buenos Aires tiene todo listo para que este fin de semana extra largo sea inolvidable. Ya sea que elijas el rugir de los motores en Mechongué, el silencio de la laguna en Chascomús o la alegría de las murgas en General Belgrano, siempre hay algo nuevo por descubrir.