Fuego en las manos: historia de una conquista obrera

Fuego en las manos. La historia de los trabajadores argentinos no empezó con leyes. Empezó con hambre.

Durante más de un siglo, los trabajadores argentinos pagaron con sangre, cárcel y exilio cada derecho que hoy figura en la ley: desde la jornada de ocho horas hasta las vacaciones pagas. Nada fue concesión amable del poder. Hubo huelgas reprimidas a tiros, fusilamientos en la Patagonia, persecuciones, listas negras y desapariciones. La historia del trabajo en la Argentina no es un trámite administrativo: es una batalla larga, áspera y todavía abierta.

A fines del siglo XIX, cuando el país se modernizaba al ritmo del puerto y los frigoríficos, miles de inmigrantes llegaron con promesas de progreso. Pero lo que encontraron fueron jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, salarios miserables, trabajo infantil y talleres donde el aire cortaba los pulmones. No había descanso semanal. No había indemnización. No había derecho a enfermarse.

En 1902, el poder respondió con la Ley de Residencia, que permitió expulsar a trabajadores extranjeros por “alterar el orden”. Era el mensaje inaugural: organizarse podía costar el exilio.

En 1909, la represión fue sangre. La Semana Roja dejó muertos en las calles de Buenos Aires tras una manifestación obrera. En 1919, la Semana Trágica convirtió los talleres metalúrgicos en campo de batalla: huelga, represión, persecución y centenares de muertos. Dos años después, en la Patagonia, peones rurales que reclamaban condiciones mínimas fueron fusilados por el Ejército en lo que la historia recuerda gracias a Osvaldo Bayer como la Patagonia Rebelde. El derecho a cobrar lo justo se pagó con balas.

Las cárceles se llenaron de sindicalistas. Las listas negras circularon en fábricas y estancias. La protesta era delito.

Sin embargo, las huelgas no cesaron. El descanso dominical, la jornada de ocho horas, las primeras protecciones laborales fueron conquistas arrancadas con movilización y muertos. Nada fue regalado.

En 1945, el movimiento obrero ya era una fuerza social organizada. La prisión de un coronel que había articulado derechos laborales —Juan Domingo Perón— desató una movilización inédita. El 17 de octubre, columnas obreras cruzaron el Riachuelo y coparon la Plaza de Mayo. No fue solo por un hombre: fue por el reconocimiento de su identidad como clase. A partir de allí, el Estatuto del Peón, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la ampliación de derechos sindicales quedaron inscriptos en la legislación. Por primera vez, el trabajador fue sujeto político.

Pero los derechos no quedaron blindados.

En 1955, tras el golpe que derrocó a Perón, comenzó la proscripción. Sindicatos intervenidos, dirigentes presos, otros forzados al exilio. La resistencia obrera volvió a la clandestinidad. Hubo sabotajes, huelgas, persecuciones. Defender conquistas era ahora un acto subversivo.

En 1969, el Cordobazo mostró que el fuego seguía vivo. Obreros y estudiantes desafiaron a la dictadura de Onganía en las calles de Córdoba. La protesta fue brutalmente reprimida, pero dejó una marca indeleble: el movimiento obrero seguía siendo columna vertebral de la resistencia.

La noche más oscura llegó en 1976. La dictadura cívico-militar no solo persiguió militantes políticos: también apuntó a delegados de fábrica, comisiones internas, activistas gremiales. Hubo secuestros, torturas, desapariciones. Centros clandestinos como la ESMA se llenaron de trabajadores cuyo “delito” había sido reclamar condiciones dignas. Miles fueron asesinados. Otros huyeron al exilio. Las fábricas quedaron en silencio, bajo vigilancia y miedo.

Con la recuperación democrática en 1983, el sindicalismo volvió a la superficie. Pero la década del noventa trajo otro tipo de conflicto: privatizaciones, cierres de industrias, desocupación masiva. Las protestas cambiaron de forma. Surgieron los movimientos de trabajadores desocupados, los cortes de ruta, las asambleas. La consigna era simple y brutal: trabajo o dignidad.

En 2001, el estallido social mostró que el tejido laboral estaba herido. Cacerolas, saqueos, represión y muertos en Plaza de Mayo. Otra vez la sangre marcando el límite.

Desde entonces, cada reforma laboral, cada crisis económica, cada discusión paritaria reaviva una memoria larga: la de quienes murieron por un descanso semanal, la de quienes fueron presos por organizar un gremio, la de quienes perdieron el empleo por afiliarse, la de quienes partieron al exilio por sostener una bandera sindical.

La historia obrera argentina no es lineal ni pura. Está atravesada por contradicciones, disputas internas y tensiones políticas. Pero tiene un hilo conductor innegable: los derechos laborales fueron conquistados en la calle, defendidos en asambleas y, demasiadas veces, pagados con cárcel, exilio y muerte.

Cada aguinaldo tiene detrás una huelga.

Cada jornada de ocho horas, una marcha.

Cada convenio colectivo, una negociación bajo presión.

Y cada derecho vigente es, en el fondo, memoria viva de quienes ardieron antes.

Porque en Argentina, los trabajadores no heredaron derechos: los arrancaron. Y cada generación aprendió que sostenerlos exige la misma decisión que conquistarlos.

