DeportesMorónNoticias destacadas

Pruebas de Juveniles en Deportivo Morón

¡Por supuesto! Aquí tienes un copete que resume la información clave con un tono profesional y motivador, ideal para introducir la noticia: El Club Deportivo Morón abre sus puertas para una nueva temporada de captación de talentos. Durante esta semana, los jóvenes futbolistas de la zona tendrán la oportunidad de demostrar su potencial en el Predio Raúl Di Carlo, con el objetivo de integrar las divisiones inferiores que compiten en los torneos oficiales de AFA. Con categorías que van desde la 4ta hasta la 9na, el "Gallo" busca reforzar su cantera bajo estrictos protocolos de salud y con el sueño de formar a las próximas promesas del club.

Por Andres Llinares

Publicación

Pruebas de Juveniles en Deportivo Morón

Pruebas de Juveniles en Deportivo Morón. Los interesados deberán presentarse en el predio de Pontevedra con certificado médico y DNI. Las evaluaciones se realizarán hasta este viernes 6 de febrero, divididas en turnos por la mañana según la categoría de nacimiento.

Cronograma de Pruebas

Las pruebas se dividen generalmente por categorías (año de nacimiento) para que los coordinadores puedan evaluar mejor el nivel:

  • Categorías Mayores (4ta, 5ta y 6ta): Jugadores nacidos entre 2006 y 2008.
  • Categorías Menores (7ma, 8va y 9na): Jugadores nacidos entre 2009 y 2011.
  • Infantiles: Para los más pequeños, nacidos a partir de 2012.

Lugar y Horarios

Las evaluaciones se realizan principalmente en el Predio Raúl Di Carlo, ubicado en Pontevedra, o en las canchas auxiliares del Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los horarios suelen ser por la mañana, comenzando a las 08:00 hs.

Requisitos Obligatorios

Para poder participar, los jóvenes deben presentarse con:

  1. DNI original y fotocopia.
  2. Certificado de aptitud física (electrocardiograma con informe, fundamental por el calor actual).
  3. Autorización de los padres (si son menores de 18 años).
  4. Ropa deportiva adecuada: No se permite ir con indumentaria de otros clubes de AFA (solo ropa de Morón o ropa neutra sin escudos).
  5. Hidratación propia: Debido a las altas temperaturas, el club exige que cada chico lleve su botella de agua.

¿Qué buscan los captadores?

El club busca jugadores con buen pie, pero sobre todo con compromiso táctico. Al competir en los torneos de AFA, el nivel es muy exigente y buscan chicos que ya tengan alguna experiencia previa en ligas locales o baby fútbol.

Días de Prueba

Las jornadas de evaluación se están realizando de lunes a viernes y la fecha límite informada es mañana, miércoles 4, y este viernes, 6 de febrero.

Horarios según Categoría

Para que no vayas a deshora, las divisiones están organizadas así:

  • 7ma, 8va y 9na división (los más chicos): Deben presentarse a partir de las 08:00 hs.
  • 4ta, 5ta y 6ta división (juveniles mayores): Deben presentarse a partir de las 10:00 hs.

Nota importante: Se recomienda llegar al menos 30 minutos antes para el registro y la organización de los grupos.

Ubicación

Datos de último momento

  • Fútbol Infantil: Si buscas para los más pequeños (categorías 2013 en adelante), las pruebas suelen extenderse un poco más en el tiempo o realizarse en el predio del estadio, pero para Juveniles AFA el cierre fuerte es esta semana.
  • Gratuidad: El club recalca que las pruebas son 100% gratuitas. No aceptes «gestores» ni pagues por una oportunidad; la evaluación es directa con los coordinadores del club.

Para que los interesados puedan sacarse dudas de último momento o confirmar cambios por clima (especialmente por la ola de calor), aquí tienes los canales oficiales de contacto del Club Deportivo Morón:

Contactos Directos

  • Sede Social (Secretaría): (011) 4483-3333.
  • Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs y sábados de 10:00 a 13:00 hs.
  • WhatsApp de Socios: +54 9 11 2516-0158 (Suelen responder consultas generales sobre actividades).

Redes Sociales Oficiales

Es fundamental seguir estas cuentas, ya que allí se publican las suspensiones por lluvia o cambios de predio a último minuto:

Ubicación de las Pruebas

Si necesitas ir directamente, los coordinadores se encuentran en:

  • Predio Raúl Di Carlo (Pontevedra): Av. Otero 4200 (Ruta 21).
  • Estadio Nuevo Francisco Urbano: Av. Hipólito Yrigoyen 1770, Morón.

Noticias relacionadas

Ituzaingó busca desesperado a Gabriel López

Ituzaingó busca desesperado a Gabriel López. Existe una búsqueda activa relacionada con Gabriel López, pero es importante aclarar el contexto actual para no generar...

Muerte del granadero Rodrigo Gómez: Las deudas y el drama detrás del disparo en la residencia presidencial

Muerte del granadero Rodrigo Gómez. Ocurrió el 16 de diciembre de 2025, causó una gran conmoción en Argentina debido al lugar donde se produjo:...

El Round de las Tijeras: «Si Caputo fuera empresario, estaría fundido»

El Round de las Tijeras. El aire en Buenos Aires hoy tiene ese olor rancio a cuero viejo y desesperación financiera bajo 35 grados...

Cuánto es el Presupuesto para Morón 2026?

Presupuesto para Morón 2026. Está estimado en torno a los $272.000 millones, lo que representa un incremento cercano al 20% respecto al ejecutado en...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img