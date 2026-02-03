Pruebas de Juveniles en Deportivo Morón. Los interesados deberán presentarse en el predio de Pontevedra con certificado médico y DNI. Las evaluaciones se realizarán hasta este viernes 6 de febrero, divididas en turnos por la mañana según la categoría de nacimiento.

Cronograma de Pruebas

Las pruebas se dividen generalmente por categorías (año de nacimiento) para que los coordinadores puedan evaluar mejor el nivel:

Categorías Mayores (4ta, 5ta y 6ta): Jugadores nacidos entre 2006 y 2008 .

Jugadores nacidos entre . Categorías Menores (7ma, 8va y 9na): Jugadores nacidos entre 2009 y 2011 .

Jugadores nacidos entre . Infantiles: Para los más pequeños, nacidos a partir de 2012.

Lugar y Horarios

Las evaluaciones se realizan principalmente en el Predio Raúl Di Carlo, ubicado en Pontevedra, o en las canchas auxiliares del Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los horarios suelen ser por la mañana, comenzando a las 08:00 hs.

Requisitos Obligatorios

Para poder participar, los jóvenes deben presentarse con:

DNI original y fotocopia. Certificado de aptitud física (electrocardiograma con informe, fundamental por el calor actual). Autorización de los padres (si son menores de 18 años). Ropa deportiva adecuada: No se permite ir con indumentaria de otros clubes de AFA (solo ropa de Morón o ropa neutra sin escudos). Hidratación propia: Debido a las altas temperaturas, el club exige que cada chico lleve su botella de agua.

¿Qué buscan los captadores?

El club busca jugadores con buen pie, pero sobre todo con compromiso táctico. Al competir en los torneos de AFA, el nivel es muy exigente y buscan chicos que ya tengan alguna experiencia previa en ligas locales o baby fútbol.

Días de Prueba

Las jornadas de evaluación se están realizando de lunes a viernes y la fecha límite informada es mañana, miércoles 4, y este viernes, 6 de febrero.

Horarios según Categoría

Para que no vayas a deshora, las divisiones están organizadas así:

7ma, 8va y 9na división (los más chicos): Deben presentarse a partir de las 08:00 hs .

(los más chicos): Deben presentarse a partir de las . 4ta, 5ta y 6ta división (juveniles mayores): Deben presentarse a partir de las 10:00 hs.

Nota importante: Se recomienda llegar al menos 30 minutos antes para el registro y la organización de los grupos.

Ubicación

Datos de último momento

Fútbol Infantil: Si buscas para los más pequeños (categorías 2013 en adelante), las pruebas suelen extenderse un poco más en el tiempo o realizarse en el predio del estadio, pero para Juveniles AFA el cierre fuerte es esta semana.

Si buscas para los más pequeños (categorías 2013 en adelante), las pruebas suelen extenderse un poco más en el tiempo o realizarse en el predio del estadio, pero para el cierre fuerte es esta semana. Gratuidad: El club recalca que las pruebas son 100% gratuitas. No aceptes «gestores» ni pagues por una oportunidad; la evaluación es directa con los coordinadores del club.

Para que los interesados puedan sacarse dudas de último momento o confirmar cambios por clima (especialmente por la ola de calor), aquí tienes los canales oficiales de contacto del Club Deportivo Morón:

Contactos Directos

Sede Social (Secretaría): (011) 4483-3333.

(011) 4483-3333. Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs y sábados de 10:00 a 13:00 hs.

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hs y sábados de 10:00 a 13:00 hs. WhatsApp de Socios: +54 9 11 2516-0158 (Suelen responder consultas generales sobre actividades).

Redes Sociales Oficiales

Es fundamental seguir estas cuentas, ya que allí se publican las suspensiones por lluvia o cambios de predio a último minuto:

Ubicación de las Pruebas

Si necesitas ir directamente, los coordinadores se encuentran en: