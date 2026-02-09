Ahorro confirmado: Todos los beneficios de Cuenta DNI para aprovechar

Llegó febrero y, con él, la necesidad de seguir cuidando el bolsillo. Para alegría de los bonaerenses, se confirmó que Cuenta DNI mantendrá su ambicioso esquema de beneficios durante todo el mes. Con más de 10 millones de usuarios, la aplicación se ha transformado en una herramienta indispensable para enfrentar la inflación, permitiendo reintegros significativos en las compras de todos los días.

En este segundo mes del año, la billetera electrónica no solo mantiene los clásicos descuentos en comercios de barrio, sino que refuerza su presencia en la costa atlántica y los puntos turísticos con promociones especiales en balnearios y marcas emblemáticas del verano.

Gastronomía y marcas del verano: Los platos fuertes de Cuenta DNI

Durante febrero, uno de los puntos más atractivos de Cuenta DNI es el descuento en marcas seleccionadas que son sinónimo de vacaciones. Los usuarios podrán disfrutar de un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. Esto incluye locales muy queridos como Atalaya (ideal para las medialunas del viaje), El Topo, Manolo, Chichilo, Havanna, Freddo y Luccianos.

Como novedad para este mes, se sumaron a este beneficio las heladerías Grido y los locales de Balcarce, ampliando las opciones para disfrutar de algo rico con un descuento importante. Además, quienes estén en la playa pueden aprovechar este mismo beneficio en balnearios seleccionados como El Torreón del Monje o Mute, facilitando el ahorro incluso frente al mar. Por otro lado, los fines de semana hay un especial de gastronomía con un tope de reintegro de $8.000, ideal para salir a comer en familia o con amigos.

Carnicerías y comercios de cercanía: Ahorrá con Cuenta DNI todos los viernes

Uno de los beneficios más buscados por los vecinos es el que aplica en los comercios de barrio. En febrero, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento todos los viernes en locales de cercanía, lo que incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El tope de reintegro es de $5.000 por persona cada viernes, una cifra que se alcanza realizando un consumo de $25.000.

Lo interesante de este mes es que, al tener febrero cuatro viernes, el ahorro total mensual solo en este rubro puede llegar a los $20.000 por persona. Es una oportunidad excelente para estoquear el freezer o preparar el asado del fin de semana pagando mucho menos. Recordá siempre consultar en el local si aceptan el pago a través de la aplicación mediante lectura de código QR o Clave DNI para asegurar el beneficio.

Supermercados, ferias y otros descuentos diarios

Para las compras grandes del mes, Cuenta DNI también tiene opciones en las principales cadenas de supermercados con descuentos vigentes durante toda la semana. Sin embargo, para quienes buscan productos frescos y precios directos del productor, las Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

La educación y la salud no se quedan afuera de la agenda de la billetera digital:

Universidades: Los estudiantes y docentes cuentan con un 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de las facultades, con tope de $6.000 semanales.

Los estudiantes y docentes cuentan con un 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de las facultades, con tope de $6.000 semanales. Librerías: Los lunes y martes hay un 10% de ahorro sin tope de reintegro, ideal para ir anticipando la compra de útiles escolares.

Los lunes y martes hay un 10% de ahorro sin tope de reintegro, ideal para ir anticipando la compra de útiles escolares. Farmacias y perfumerías: Los miércoles y jueves se puede aprovechar un 10% de descuento, también sin tope de reintegro.

Combustible y servicios: El ahorro extra de Cuenta DNI

Si vas a viajar o te movés mucho en auto, los sábados y domingos podés aprovechar el beneficio en los locales Full YPF. Allí, Cuenta DNI ofrece un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana. Es importante aclarar que esta promoción no aplica para la carga de combustible, sino para los consumos dentro de las tiendas (cafetería, comidas o compras de minimercado).

Para aprovechar al máximo todas estas promos, es fundamental tener la aplicación actualizada y verificar los comercios adheridos a través de la web oficial del Banco Provincia o desde la misma app. Los reintegros suelen verse reflejados en la cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, convirtiendo a Cuenta DNI en el aliado número uno para que el sueldo rinda mucho más en este febrero de 2026.