Golpe millonario entre Castelar e Ituzaingó (Video!)

Golpe millonario entre Castelar e Ituzaingó. Una mujer fue emboscada en el límite entre Ituzaingó y Castelar tras retirar una suma millonaria. La familia denuncia que el banco le había negado el retiro el día anterior, lo que alimenta las sospechas de una filtración interna.

Dos motochorros necesitaron solo seis segundos para tomar el bolso de la mujer cuando descendía de un auto blanco y llevarse un bolso con la millonaria suma. La principal hipótesis la víctima fue marcada tras salir del Santander de Ituzaingó, ubicado sobre la Avenida Santa Rosa del lado de Ituzaingó, y asaltada mientras esperaba para ingresar a su casa en Castelar Norte.

ITUZAINGÓ / CASTELAR – Un robo con una logística de precisión quirúrgica conmocionó al corredor de la Avenida Santa Rosa. En apenas seis segundos, dos motochorros sustrajo un botín de 23 millones de pesos a una mujer que acababa de salir de la sucursal del Banco Santander, ubicada al 1700 de la mencionada avenida.

La emboscada

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad municipales y comercios de la zona. Eran cerca del mediodía del jueves 5 de enero de 2026 cuando la víctima, a bordo de su automóvil blanco, dobló en la intersección de Santa Rosa y Andrés Lamas, subió el auto a la vereda de su casa que daba al garage, bajó y en el instánte que abrió la puerta trasera y agarró el bolso, la abordó un solo sujeto a cara descubierta. Luego, el ladrón se subió a la moto de alta cilindrada y partió.

El bolso que contenía los 23 millones de pesos que la mujer había extraído del Banco Santander. La secuencia completa, desde que la moto frenó hasta que inició la huida en contramano por la avenida Santa Rosa, duró exactamente 6 segundos.

La Sucursal del Banco Santander Ituzaingó ubicada sobre la Avenida Santa Rosa, de ahí la mujer retiró los 23 millones de pesos

La sombra de una entrega

La brutalidad y velocidad del asalto refuerzan la teoría de una «entrega» porque trascendió que la víctima había intentado retirar la suma el día miércoles, pero desde la entidad bancaria le habrían solicitado que regresara al día siguiente por supuestas dificultades operativas en el sistema. O sea, la retrasaron 24 horas y la mujer volvió al mismo banco. Claro que sin sospechar nada.

«Es mucha casualidad que nos hagan venir hoy y nos esperen a las tres cuadras sabiendo exactamente dónde estaba el bolso», expresaron allegados a la víctima. Tras el robo, un familiar de la mujer regresó a la sucursal bancaria para increpar a las autoridades, sospechando que el dato del retiro salió del interior del salón.

Resumen de Estadísticas Morón (2023–2025)

Año Tendencia General Datos Clave 2023 Aumento moderado La provincia registró un aumento del 11,4% en robos. En Morón, se registraron aumentos en estafas y amenazas. 2024 Pico de robos Los robos en el GBA aumentaron un 12% – 18%. Morón reportó 9 víctimas fatales por homicidios dolosos (+17,6% vs 2023). 2025 Reducción focalizada Descenso de casi el 50% en robo de autos y 48% en robos a comercios (comparativa primer semestre).

Resumen Estadístico Visual de Morón