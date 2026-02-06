El paro de colectivos en el AMBA afecta a miles de usuarios este viernes

La jornada de este viernes 6 de febrero comenzó con un escenario crítico para quienes deben movilizarse por la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Un sorpresivo paro de colectivos en el AMBA dejó a pie a miles de pasajeros desde la medianoche, afectando principalmente a los corredores del Oeste y el Sur del conurbano.

La medida de fuerza, lanzada por los trabajadores de diversas empresas de transporte, responde al incumplimiento en el pago de salarios, una situación que ha llegado al límite tras el fracaso de las instancias de negociación previas. Este conflicto se suma a una semana marcada por la incertidumbre, donde el transporte público ha estado en el centro de la escena política y social debido a los constantes aumentos de tarifas y la pérdida del poder adquisitivo de los choferes.

El contexto del conflicto: ¿Por qué hay paro de colectivos en el AMBA hoy?

El paro de colectivos en el AMBA de este viernes tiene un origen estrictamente económico: la falta de depósito de los haberes correspondientes al último mes. Las empresas involucradas, entre las que destacan gigantes del sector como la Empresa 216 y MOGSM, aducen que el retraso en el pago de subsidios por parte del Estado les impide hacer frente a las obligaciones salariales. Por su parte, los trabajadores nucleados en las distintas cabeceras decidieron iniciar una retención de tareas por tiempo indeterminado hasta que el dinero se vea reflejado en sus cuentas bancarias.

Este escenario de crisis se produce apenas 24 horas después de una jornada de alivio a medias. Cabe recordar que ayer, jueves 5 de febrero, el país estuvo al borde de una parálisis ferroviaria total. El sindicato La Fraternidad había ratificado una huelga nacional, pero tras una intensa negociación de último momento con el Gobierno, se logró levantar la medida de fuerza en los trenes. Sin embargo, lo que ayer fue un respiro para los usuarios de la Línea Sarmiento y el resto de los ferrocarriles, hoy se transformó en una pesadilla ante este nuevo paro de colectivos en el AMBA, demostrando la fragilidad del sistema de transporte actual.

Líneas afectadas: El impacto del paro de colectivos en el AMBA en la Zona Oeste

El paro de colectivos en el AMBA golpea con especial dureza a localidades como Merlo, Ituzaingó, Morón y Hurlingham, debido a la paralización de la Empresa 216, una de las más importantes de la región. Los usuarios que habitualmente combinan el tren con estas líneas se encuentran hoy sin opciones para completar sus recorridos.

A continuación, el detalle de las líneas que no funcionan este viernes:

Empresa 216 (Zona Oeste):

166: Vital para el trayecto entre Merlo/Morón y Palermo.

Vital para el trayecto entre Merlo/Morón y Palermo. 236: Une diversas zonas de Morón, Merlo y González Catán.

Une diversas zonas de Morón, Merlo y González Catán. 634: Recorridos internos de Morón y El Palomar.

Recorridos internos de Morón y El Palomar. 504 (Merlo) y 504 (Ituzaingó): Líneas municipales fundamentales para el movimiento barrial.

MOGSM (Zona Norte/Oeste):

333, 407, 437 y 707.

San Juan Bautista y MOQSA (Zona Sur):

159, 219, 300, 372, 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 584, 603 y 619.

El Nuevo Halcón:

148 y Línea 22. Cabe destacar que la 148 ya venía realizando retenciones de tareas intermitentes desde finales de enero, profundizando el malestar de los vecinos de Florencio Varela y alrededores.

Consecuencias para los usuarios y perspectivas del conflicto

El paro de colectivos en el AMBA genera un efecto dominó de complicaciones. Al no funcionar estas 28 líneas, los ramales que sí prestan servicio se encuentran totalmente colapsados, con filas que superan las dos cuadras en centros de transbordo como la estación de Morón o Liniers. Muchos trabajadores se ven obligados a recurrir a aplicaciones de transporte privado, cuyos precios se han disparado debido a la alta demanda, o simplemente han tenido que ausentarse de sus puestos de trabajo.

Desde los gremios aseguran que la medida es por tiempo indeterminado. «No aceptamos más promesas, queremos el sueldo depositado», afirmaron delegados de la Empresa 216 en las puertas de la terminal de Ituzaingó. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte busca destrabar el conflicto mediante el giro de partidas presupuestarias, aunque la tensión persiste. Para los pasajeros, la incertidumbre es total: tras el susto del tren de ayer y el paro de colectivos en el AMBA de hoy, el panorama para el regreso a casa este viernes sigue siendo una incógnita.

Se recomienda a los vecinos consultar constantemente las redes sociales oficiales de las empresas y utilizar aplicaciones de mapas para verificar en tiempo real qué ramales están operativos antes de salir hacia las paradas.