Giro en la causa: Órdenes de captura y allanamientos tras el brutal tiroteo a dos agentes de CABA

Brutal tiroteo a dos agentes de CABA. Tras el feroz enfrentamiento en la calle Curupaytí, la Justicia identificó a los presuntos autores del ataque al oficial Mariano Guerra y su pareja, ambos agente de la Policía Metropolitana, hubo múltiples operativos en el Barrio Carlos Gardel y se dictaron órdenes de captura nacional. Mientras tanto, el efectivo que recibió tres balazos, permanece en estado crítico.

El ataque ocurrió el martes 27 de enero de 2026 por la noche y ha generado una gran preocupación en la zona por el nivel de violencia, ya que se dispararon entre 15 y 30 balazos en un barrio cercano al Hospital Morón.

Simulación del Tiroteo realizada por 5G Fox exclusivamente para Diario Anticipos

1. Cómo fue el ataque

El oficial Mariano Agustín Guerra (26 años) y la cadete Leyla Espinosa (su pareja) circulaban de franco y de civil en una moto por la calle Curupaytí al 700, cerca del Hospital Municipal de Morón. Fueron interceptados por dos «motochorros» que comenzaron a perseguirlos para robarles. Al identificarse como policías, se desató un feroz tiroteo.

2. Estado de salud de las víctimas

Mariano Guerra: Se llevó la peor parte. Recibió tres impactos de bala (con seis orificios de entrada y salida) en el tórax, abdomen y glúteo. Fue operado de urgencia en Morón y luego trasladado en un helicóptero del SAME al Hospital Italiano , donde permanece en estado crítico y luchando por su vida, ya que el disparo en el abdomen afectó órganos intestinales.

Leyla Espinosa: Sufrió heridas leves, incluyendo un roce de bala en la pierna y una fractura en los dedos de la mano derecha por el impacto de un proyectil. Está fuera de peligro.

El oficial herido se encuentra en estado crítico, aún internado y en terapia intensiva

3. Avances en la investigación y detenidos

La investigación está a cargo de la UFI N°1 de Morón. Gracias al relevamiento de cámaras y peritajes en la escena (donde los delincuentes tuvieron que abandonar la moto robada porque uno de ellos aparentemente resultó herido en una pierna), se realizaron varios operativos:+1

Allanamientos en el Barrio Carlos Gardel: Se desplegaron más de 20 efectivos de la DDI Morón.

Se desplegaron más de 20 efectivos de la DDI Morón. Detenciones: Se detuvo a un menor de edad cuya participación en el ataque se está terminando de establecer. También se detuvo a una mujer embarazada en la misma zona, aunque inicialmente vinculada a una causa de narcotráfico hallada durante los procedimientos de búsqueda.

Prófugos: Se cree que los autores materiales son jóvenes de la zona y ya hay órdenes de captura activas para localizar al resto de la banda.

Los vecinos de la calle Curupaytí han expresado mucho miedo, relatando que el tiroteo fue «una lluvia de balas» y que la zona se ha vuelto muy peligrosa después del atardecer.

la reconstrucción directa del hecho y de los operativos realizados por la Policía Bonaerense y la Justicia en las últimas 48 horas.

Los tres pilares de la investigación:

1. El «Operativo Cerrojo» y la huida al Barrio Carlos Gardel

La principal razón por la que se apunta a «jóvenes de la zona» es el recorrido de la fuga. Tras el tiroteo en la calle Curupaytí, los delincuentes escaparon hacia los fondos de la zona oeste.

Varios testigos y el seguimiento de las cámaras municipales detectaron que los sospechosos se refugiaron en los pasillos del Barrio Carlos Gardel, ubicado en El Palomar, Morón, para «enfriarse» y evadir patrulleros.

Allanamientos en el Barrio Carlos Gardel sin detenidos

2. El rastro de sangre y los heridos

Durante el enfrentamiento, se confirmó que uno de los ladrones resultó herido.

La policía encontró manchas de sangre en la zona y rastreó ingresos en hospitales cercanos, como el Hospital Posadas.

Al ser delincuentes locales o de zonas aledañas (se menciona también una conexión con Virrey del Pino en La Matanza), suelen recurrir a «asistencia clandestina» dentro de sus mismos barrios para no ser reportados por los centros de salud oficiales.

3. Órdenes de captura con nombre y apellido

La teoría ya pasó a ser una acusación formal. El fiscal Martín Ghessi de la UFI N°1 de Morón, ya solicitó la captura nacional e internacional de al menos uno de los sospechosos plenamente identificado, de apellido Neira. Se desconoce el nombre.

La investigación determinó que los atacantes forman parte de bandas juveniles que operan bajo la modalidad de «motochorros» y que tienen antecedentes por robos similares en el centro de Morón y Haedo.

Estado actual de los procedimientos

Allanamientos: Se realizaron procedimientos en viviendas del Barrio Carlos Gardel donde se secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre y otros elementos de prueba.

En las últimas horas (entre el 3 y el 5 de febrero de 2026) que refuerzan la teoría de la banda local y los avances judiciales.

1. Identificación del tirador y orden de captura

La justicia ha dado un paso clave: ya está identificado el presunto autor material (quien habría efectuado los disparos). Se trata de un joven de apellido Neira. La Fiscalía N°1 de Morón, a cargo del fiscal Martín Ghessi, ya emitió una orden de captura nacional e internacional para él y otros miembros de la banda.

2. Composición de la banda: Menores y Mayores

La investigación confirmó que la banda está integrada por al menos seis personas (aunque al robo fueron dos en la moto). Lo más alarmante es la mezcla generacional:

Se identificó a dos menores de edad (de 14 y 15 años) que habrían participado en el apoyo o en la huida.

Los autores materiales son dos mayores con frondoso prontuario, conocidos en el ambiente delictivo del Barrio Carlos Gardel por robos bajo la modalidad de «motochorros».

3. El rol de la mujer detenida

Durante los allanamientos en el asentamiento, se confirmó la detención de una mujer embarazada. Si bien inicialmente se la vinculó por la venta de estupefacientes en el mismo domicilio donde se buscaba a los prófugos, ahora se investiga si ella prestaba la vivienda como «aguantadero» para ocultar las armas y la moto robada.

4. Estado de Salud del Oficial Guerra

A día de hoy, el oficial Mariano Agustín Guerra continúa internado en el Hospital Italiano bajo pronóstico reservado.

Se confirmó que recibió tres impactos con seis orificios (entrada y salida).

Las lesiones más graves son vasculares y afectaron el intestino delgado y el colon, además de una fractura de peroné.

, además de una fractura de peroné. Su acompañante, la cadete Leyla Espinosa, ya recibió el alta médica tras ser tratada por una fractura en su mano y un roce de bala.

5. El detalle de la moto

Un dato clave de las últimas horas es por qué abandonaron la moto: los delincuentes intentaron llevársela, pero a una cuadra se dieron cuenta de que un disparo había impactado en la rueda, lo que hacía imposible la huida a alta velocidad. Por eso la dejaron tirada y escaparon a pie hacia el barrio.

ÚLTIMO MOMENTO: Cerca de las capturas

A esta hora, la Policía de la Provincia de Buenos Aires mantiene un fuerte operativo de saturación en los ingresos y egresos del Barrio Carlos Gardel. Fuentes judiciales confirmaron que el principal sospechoso, identificado como Neira, ya cuenta con pedido de captura nacional e internacional y su detención sería inminente. Mientras tanto, en el Hospital Italiano, se viven horas decisivas: el oficial Mariano Guerra continúa luchando por su vida en terapia intensiva tras haber superado una nueva intervención quirúrgica. La causa, caratulada como ‘Homicidio en grado de tentativa’, espera por nuevos resultados de las pericias balísticas realizadas en la calle Curupaytí que podrían complicar aún más la situación procesal de los delincuentes ya identificados.