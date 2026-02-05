El Gobierno posterga el nuevo índice de inflación. El Ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno Nacional no implementará el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) desarrollado durante la gestión de Marco Lavagna. La decisión se fundamenta en que la base metodológica, sustentada en datos de 2018, habría quedado obsoleta frente a los cambios estructurales en el consumo tras la pandemia de COVID-19.

Entonces utilizará la metodología de 2004, cuando vivíamos en otro mundo. No es raro, esto. El Ministro de Economía, Toto Caputo, y el Gobierno Nacional, a cargo de Javier Milei quieren demostrar que efectivamente bajaron la inflación.

El cuestionamiento público a la inflación ya era conocido ya que el mecanismo no involucraba la canasta de servicios: luz, agua, gas y transporte. Y entonces comenzaron a salir las voces más mediáticas del país a contarlo.

El logro de bajar la inflación, ya era cuestionado antes de la renuncia de Lavagna. Acá Rolando Graña ❌​❌​❌​👇​:

1. El conflicto de las bases metodológicas

El eje del debate radica en qué Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) se utiliza para ponderar la canasta básica. Actualmente, el INDEC mide la inflación basándose en la ENGHo 2004/2005, mientras que el proyecto descartado utilizaba la ENGHo 2017/2018.

Argumento oficial: Caputo sostiene que el salto en la digitalización y el cambio en los hábitos de consumo post-2020 hacen que los datos de 2018 sean tan irrelevantes como los de 2004.

2. Los productos «anacrónicos» en la canasta actual

La vigencia del índice de 2004 implica que la estructura de costos que hoy informa la inflación oficial contempla bienes y servicios prácticamente extintos o marginales ❌​❌​❌​👇​:

Categoría Productos/Servicios en la base 2004 Tecnología Disquetes, CD vírgenes, videocassettes (VHS), máquinas de escribir. Comunicaciones Alquiler de equipos de fax, llamadas en locutorios, contestadores automáticos. Entretenimiento Alquiler de películas (videoclubs), tocadiscos, revelado de fotos. Hogar Radiorelojes, antenas de TV de aire, teléfonos fijos.

También salió Ernesto Tenembaum antes de la renuncia de Lavagna. Acá podés escucharlo ❌​❌​❌​👇​:

3. Impacto en la relación con el FMI

La actualización del IPC no es solo un trámite administrativo; es un compromiso asumido ante organismos internacionales. El exviceministro Joaquín Cottani reveló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proveyó financiamiento y asistencia técnica específica para esta revisión.

La negativa a implementar el índice de 2018 genera incertidumbre sobre los plazos de normalización estadística, ya que el desarrollo de una nueva encuesta (ENGHo 2025/2026) y su posterior procesamiento podría demorar entre 2 y 3 años.

4. Contradicciones técnicas

El argumento de Caputo presenta una debilidad metodológica señalada por especialistas: si el consumo de 2018 es considerado «viejo», el de 2004 es, por definición, mucho menos representativo. La decisión de no innovar deja al país operando con un termómetro económico cuya estructura de ponderación tiene 21 años de antigüedad, afectando potencialmente la precisión en la medición de precios relativos en servicios públicos y tecnología.

También salió Luis Navaresio. Mandó a entrevistar al carnicero influencer de El Palomar antes de la renuncia de Lavagna y narró cuánto aumentaba la carne. Acá podés escucharlo ❌​❌​❌​👇​:

¿Cómo se reparte el gasto de los argentinos?

No es solo «qué» productos hay en la canasta (como el fax), sino qué importancia tiene cada rubro en el número final de la inflación.

Al saltar de la estructura de 2004 a la de 2018, el peso de los alimentos, los servicios y la tecnología cambia drásticamente, lo que altera el resultado mensual del IPC.

Comparativa de Ponderaciones: ¿En qué gastamos?

La inflación no afecta a todos los rubros por igual. Si el precio de la carne sube 10%, impacta mucho más que si sube 10% el precio de los cordones de zapatos, porque gastamos más en comida.

Rubro Ponderación 2004 (Actual) Ponderación 2018 (Postergada) Tendencia e Impacto Alimentos y Bebidas 33% 26% a 28% Baja. En 2018, los hogares destinaban una porción menor de sus ingresos a comida que en 2004. Vivienda y Servicios 10% 14% a 16% Sube. El peso de las tarifas (luz, gas, agua) creció significativamente en la canasta familiar. Transporte y Com. 14% 18% Sube. Mayor gasto en celulares, internet y movilidad urbana. Salud 8% 9% Leve suba por el envejecimiento poblacional y costos médicos.

¿Cómo afecta esto al número que vemos todos los meses?

Vivienda y Tarifas: Como el índice de 2004 le da «poca importancia» (10%) a la vivienda, cuando el Gobierno aumenta las tarifas de luz o gas, el impacto en la inflación oficial es menor de lo que la gente siente en el bolsillo. Con el índice de 2018, un tarifazo «empujaría» mucho más el promedio general. Alimentos: El índice actual está «sobre-representado» por la comida. Si los alimentos bajan su ritmo de aumento, la inflación de 2004 bajará más rápido que la de 2018, lo que puede dar una sensación de éxito económico que no se refleja igual en otros gastos. Tecnología y Servicios Modernos: En 2004, Netflix o Spotify no existían, y el gasto en datos móviles era marginal. El índice actual subestima el impacto de estos aumentos en el presupuesto de la clase media.

El problema de la «Nueva Canasta» post-pandemia

Auge del E-commerce: Hoy compramos mucho más online, lo que cambia los costos de logística y comercialización.

Hoy compramos mucho más online, lo que cambia los costos de logística y comercialización. Trabajo Remoto: El gasto en transporte de cercanía y ropa de oficina bajó, mientras subió el gasto en equipamiento del hogar y mayor consumo eléctrico residencial.

En resumen: Seguir con 2004 es usar un mapa de hace dos décadas. Usar 2018 es usar un mapa de antes de que cambiara el país por la pandemia. El Gobierno prefiere el mapa viejo porque el de 2018, al darle más peso a los servicios, podría mostrar una inflación más difícil de domar en el corto plazo.

Datos sobre la inflación

Para analizar la inflación en Argentina desde 2003 hasta la fecha, es importante notar que existen dos etapas claras: una con datos oficiales cuestionados (2007-2015) y otra con estadísticas normalizadas.

Inflación Anual en Argentina (2003 – 2025)

Año Inflación Anual (aprox.) Contexto / Fuente 2003 3,7% Salida de la crisis de la convertibilidad. 2004 6,1% Recuperación económica con baja inflación. 2005 12,3% Comienzo de la tendencia alcista. 2006 9,8% Primeros controles de precios. 2007 8,5% (Oficial) / ~25% (Privado) Inicio de la intervención del INDEC. 2008 7,2% (Oficial) / ~23% (Privado) Crisis del campo y contexto global. 2009 7,7% (Oficial) / ~15% (Privado) Recesión por crisis financiera global. 2010 10,9% (Oficial) / ~25% (Privado) Fuerte emisión y consumo. 2011 9,5% (Oficial) / ~23% (Privado) Reelección de Cristina Kirchner. 2012 10,8% (Oficial) / ~25% (Privado) Cepo cambiario inicial. 2013 10,9% (Oficial) / ~28% (Privado) Aceleración de precios. 2014 23,9% (Oficial) / ~38% (Privado) Devaluación de enero. 2015 Sin dato oficial confiable / ~27% «Apagón estadístico» por cambio de gobierno. 2016 40,3% Unificación cambiaria y suba de tarifas. 2017 24,8% Intento de metas de inflación. 2018 47,6% Crisis cambiaria e inicio del préstamo con el FMI. 2019 53,8% Fuerte devaluación tras las PASO. 2020 36,1% Pandemia y controles estrictos. 2021 50,9% Salida de la pandemia y emisión. 2022 94,8% Crisis política y aceleración nominal. 2023 211,4% Hiperinflación moderna y devaluación de diciembre. 2024 115% – 125% (Est.) Proceso de desinflación tras el pico de enero. 2025 En curso Las proyecciones actuales apuntan a una baja sensible respecto a 2024.

Proyecciones para 2026

Como estamos en febrero de 2026, las estimaciones para este año muestran un panorama de estabilización en comparación con los años anteriores: