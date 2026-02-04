Ituzaingó busca desesperado a Gabriel López. Existe una búsqueda activa relacionada con Gabriel López, pero es importante aclarar el contexto actual para no generar confusión, ya que su nombre ha circulado con mucha fuerza en las últimas horas en el Oeste.

El caso de Gabriel López

Se trata de un hombre cuya familia y allegados han iniciado una campaña de difusión masiva en redes sociales y grupos de vecinos de Ituzaingó y alrededores. Situación: Según los reportes más recientes de las redes locales, se lo busca intensamente tras haber perdido contacto con su entorno. Se han distribuido fotos suyas pidiendo cualquier dato sobre su paradero.

Según los reportes más recientes de las redes locales, se lo busca intensamente tras haber perdido contacto con su entorno. Se han distribuido fotos suyas pidiendo cualquier dato sobre su paradero. Acciones: La policía local y el centro de monitoreo de Ituzaingó están revisando las cámaras de seguridad (especialmente en las zonas de las avenidas principales como Rivadavia o Ratti) para reconstruir su recorrido.

¿Qué hacer si tenés información?

Si lo viste o tenés algún dato concreto, lo más seguro es:

Comunicarte directamente con el 911. Llamar al 147 (Número de Seguridad Municipal de Ituzaingó). Evitar compartir publicaciones viejas si llegara a aparecer, para no saturar las líneas de emergencia.

Es muy común que en Ituzaingó, al ser una comunidad muy conectada digitalmente, este tipo de búsquedas se viralicen rápido para ayudar a la familia.

Gabriel López desapareció el pasado sábado a la madrugada (31 de enero de 2026).

Según la información que ha circulado para ayudar en su localización, se brindaron los siguientes detalles importantes:

Ubicación: Fue visto por última vez en la zona de Ituzaingó / Bella Vista .

Al momento de su desaparición, no contaba con documentos, dinero ni medicación necesaria para su salud. Vestimenta: Llevaba una campera negra lisa, una bermuda oscura, zapatillas blancas y una remera color verde agua debajo del abrigo.

La denuncia oficial por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría 4ta de Ituzaingó y su familia se encuentra realizando recorridas por la zona y localidades vecinas como Merlo.

¿Por qué la situación es crítica?

Diagnóstico: Gabriel tiene 24 años y padece esquizofrenia . Es de vital importancia encontrarlo pronto porque se encuentra desorientado y sin su medicación , lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

Se confirmó que al momento de desaparecer no llevaba documentos (DNI), dinero ni teléfono celular.

Se confirmó que al momento de desaparecer no llevaba . Zona de rastreo: Aunque desapareció en Ituzaingó, la familia y la policía han extendido la búsqueda hacia Bella Vista, Merlo y San Miguel, ya que se sospecha que podría estar desplazándose a pie por estas zonas del Oeste.

Señas particulares para identificarlo

Gracias a un video de seguridad difundido recientemente por la familia, se precisó su vestimenta exacta:

Campera negra lisa.

Remera verde agua (debajo de la campera).

(debajo de la campera). Bermuda oscura.

Zapatillas blancas.

Acciones actuales

La denuncia está radicada en la Comisaría 4ta de Ituzaingó. Se solicita a los vecinos que, si ven a un joven de estas características que parezca perdido o confundido, no duden en contactar a las autoridades de inmediato.