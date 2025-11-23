Comenzó el éxodo de Deportivo Morón y solo a siete días de la eliminación de el Galllo en el reducido y algunos jugadores ya comenzaron a despedirse de los hinchas a través de las redes sociales y de la institución de manera más formal y directa. Continuarán en otros equipos.

El primero en dejar Deportivo Morón fue Yair González (foto de portada), que recordemos llegó a préstamo por un año desde Argentinos Juniors y debía regresar al elenco de La Paternal.

«Hoy me toca despedirme de Moron. Fue un 2025 inolvidable, lleno de buenos momentos y que este grupo construyó con trabajo, compañerismo y un corazón enorme. Tuvimos un final injusto, que la verdad duele, pero todos saben que dejamos todo. Agradecerle a mis compañeros, que fueron una familia; a los dirigentes y al cuerpo técnico por la confianza; y a mi familia por bancarme siempre. Y por último una mención especial a la gente del Gallito, su aliento en cada partido nos hizo creer incluso cuando todo se ponía difícil, y eso lo sentí desde el primer día. Me voy agradecido y lleno de recuerdos que me quedan para siempre. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Gracias por todo. Vamos, Moron, siempre», fueron las emotivas palabras de Yair González.

El jugador debutó en Deportivo Morón el 9 de febrero de 2025. Disputó 37 encuentros, solo estuvo ausente ante Estudiantes y San Telmo. Marcó 9 goles: Central Norte, Defensores, Chicago, Chaco For Ever, al que le hizo dos; Almirante, Agropecuario, Estudiantes y Mitre.

Comenzó el éxodo de Deportivo Morón

A la despedida se sumó Fabricio Sanguinetti, ya que se le vencía su contrato. El uruguayo disputó 33 partidos y marcó cuatro goles. El primero de ellos en Caseros ante Estudiantes, luego en el Nuevo Francisco Urbano ante CADU y Colón, y el último de ellos en Escalada ante Talleres.

Fabricio Sanguinetti

𝗟𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶𝗿 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮ñ𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗶. 𝗠𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼. 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗺í 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝘇𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗮ñ𝗼. 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼, 𝗺é𝗱𝗶𝗰𝗼, 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮, 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗿ó𝗻. 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗺𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗲𝗿𝗼𝘀, 𝘀𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺ó 𝘂𝗻 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼, 𝘂𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼, 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗹𝗹𝗮. 𝗠𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗼 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗶 𝘆 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗼 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗹𝗼𝘀. 𝗔 𝗺𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗲𝗿𝗮, 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀, 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁á𝗻 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲, 𝗲𝘀𝘁é𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗼 𝗻𝗼 𝘁𝗮𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗻… 𝗔 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲 𝗮𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗷𝗮 𝘆 𝗺𝗲 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗲𝗻 𝗺𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮. 𝗬 𝗲𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗹 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗿ó𝗻, 𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗢𝗲𝘀𝘁𝗲. 𝗣𝗮𝘀é 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲í𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹, 𝗾𝘂𝗶𝘇á 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝟱 𝗮ñ𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘇𝗮𝗯𝗮 𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗮𝗹 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗽𝗼𝗿 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶ó𝗻. 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗼𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗼𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮, 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝗶ñ𝗼 𝘆 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲, 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗮𝗺𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗯í 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗮ñ𝗼. 𝗡𝗼 𝗺𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗷𝗮𝗺á𝘀, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗺𝘂𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼. 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 Deportivo Morón. 𝗠𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝘀𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮 𝗺á𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗼. 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗼 𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘃𝗲𝗿

Más de la mitad del plantel se le termina el vínculo con el club y en las próximas semanas se realizarán renovaciones con aquellos que estén dispuestos a continuar. El 1° de diciembre se conocerá el fixture 2026.

Tras el final entre Deportivo Madrynd y Deportivo Morón, hubo desmanes en la cancha y la AFA que lidera Chiqui Tapia, a través del Tribunal de Disciplina emitió sanciones y resolvió la suspensión provisional de Germán Ariel Rivero, delantero de Deportivo Madryn, así como del director técnico Carlos Alberto Pereyra, del médico Ignacio Arturo Milograna y de los jugadores Gastón Germán González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Sebastián Lazza y Elías Fabián Luis Contreras, todos pertenecientes a Deportivo Morón. La lista incluye, además, la sanción de cuatro partidos para Joaquín Ariel Livera, en cumplimiento del artículo 13 1.i) del Código Disciplinario.