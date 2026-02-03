Argentina vs. Brasil: nos vamos al tacho. Con los pocos datos que tenemos, porque el Presidente Javier Milei dice que ordena la macroeconomía, aunque a prueba de deuda. Y no tiene una realidad concreta sobre la microeconomía cuando dice que venció la inflación pero dibujan los resultados desde el INDEC para crear relato, hasta ahora podemos ver un proyecto financiero (Argentina) y uno productivo (Brasil). Veamos.

Los proyectos distintos:

Factor Argentina (2026) Brasil (2026) Ganador en Competitividad Energía Industrial En descenso (por Vaca Muerta) Estable (Hidroeléctrica) Argentina (en proyección) Costo Laboral Moderado (en recuperación) Estable / Alto Empate Acceso a Insumos Abierto (sin cepo) Protegido / Caro Argentina Escala de Mercado Pequeña (46M personas) Gigante (215M personas) Brasil

La Integración del Mercosur

Actualmente, la relación es de «coopetencia» (cooperación + competencia):

Energía: Argentina está comenzando a exportar gas a las industrias del sur de Brasil, lo que reduce los costos de sus fábricas pero genera divisas para nuestro país.

Argentina está comenzando a exportar gas a las industrias del sur de Brasil, lo que reduce los costos de sus fábricas pero genera divisas para nuestro país. Divergencia política: Mientras Brasil presiona por un Mercosur más cerrado (proteccionista), Argentina lidera el pedido de tratados de libre comercio unilaterales (como con la Unión Europea o Singapur).

Brasil sigue siendo el «gigante manufacturero», pero Argentina está logrando ser más ágil en sectores específicos (energía, agroindustria y servicios basados en el conocimiento). La industria argentina ya no intenta hacer «de todo un poco», sino «mucho de lo que hace bien».

Aunque mientras tanto, la gente no para de sufrir por el cambio es brusco y la contención nula.

Hasta la comercialización de medicamentos llegó a una crisis irreversible que produjo despidos. La situación actual de las Farmacias del Dr. Ahorro en Argentina es crítica. A inicios de 2026, la cadena atraviesa una profunda crisis financiera y operativa que ha puesto en duda su continuidad en el país.

1. Cierres y Despidos Masivos

Desde finales de diciembre de 2025 y durante enero de 2026, la cadena ha cerrado al menos diez sucursales (algunas fuentes mencionan hasta once) en distintos puntos del país, incluyendo locales emblemáticos en CABA (como los de las avenidas Cabildo y Corrientes) y en provincias como Salta, Mendoza y Córdoba.

Impacto laboral: Se han reportado más de 90 despidos. Los trabajadores denuncian haber recibido los telegramas de despido sin previo aviso, incluso horas antes de Navidad, y reclaman el pago de indemnizaciones, aguinaldos y sueldos adeudados.+1

2. Crisis Financiera y Desabastecimiento

La empresa (bajo la razón social Energía y Vida de Argentina S.A.) enfrenta serios problemas de liquidez:

Deudas millonarias: Se estima un pasivo que supera los $7.000 millones de pesos.

Se estima un pasivo que supera los de pesos. Corte de suministros: Debido a cheques rechazados y falta de pago, muchas droguerías y proveedores han cortado el suministro de medicamentos, lo que genera un evidente desabastecimiento en las góndolas de los locales que aún permanecen abiertos.

3. Rumores de Salida del País

Existe una fuerte especulación sobre un «proceso de salida ordenada» de Argentina por parte de los propietarios mexicanos (la familia González Zirión). Entre las posibilidades se barajan:

La venta de los activos o transferencias de habilitaciones a otros grupos.

El abandono definitivo del mercado local tras más de 20 años de operación (desembarcaron en 2002).

4. Denuncias de Vaciamiento

Tanto gremios (como ADEF) como trabajadores despedidos han manifestado que los cierres podrían ser parte de una maniobra de vaciamiento empresarial. Denuncian que la empresa dejó de pagar servicios, alquileres y aportes previsionales deliberadamente para forzar una situación de quiebra ilegal.

Dato de contexto: Históricamente, el modelo de Dr. Ahorro se basó en el volumen de ventas de medicamentos genéricos. A diferencia de lo que solía ocurrir en otras crisis argentinas donde este modelo prosperaba, esta vez la combinación de caída de consumo, aumento de costos fijos y falta de crédito comercial parece haber golpeado el núcleo de su operación.

La industria textil en Argentina atraviesa a inicios de 2026 lo que muchos empresarios y gremios definen como la peor crisis de las últimas décadas. La situación se caracteriza por un desplome de la producción nacional frente a un crecimiento histórico de las importaciones.

1. Desplome de la Actividad

Capacidad Instalada: Se estima que la utilización de la capacidad productiva ha caído al 29% , su nivel más bajo registrado (incluso inferior a la pandemia). Esto significa que 7 de cada 10 máquinas en las fábricas textiles están paradas.+1

Se estima que la utilización de la capacidad productiva ha caído al , su nivel más bajo registrado (incluso inferior a la pandemia). Esto significa que 7 de cada 10 máquinas en las fábricas textiles están paradas.+1 Producción: En el último año, la fabricación local registró caídas de hasta el 47,6% en algunos segmentos, con un promedio sectorial muy por debajo del resto de la industria manufacturera.

2. Cierres y Despidos

Cierre de empresas: Entre finales de 2023 y enero de 2026, han cerrado más de 500 pymes y plantas de empresas históricas. Un caso emblemático reciente es el de la centenaria Emilio Alal , que cerró sus plantas en Corrientes y Chaco.

Entre finales de 2023 y enero de 2026, han cerrado más de y plantas de empresas históricas. Un caso emblemático reciente es el de la centenaria , que cerró sus plantas en Corrientes y Chaco. Pérdida de empleo: Se han perdido más de 18.000 puestos de trabajo formales en toda la cadena (textil, confección y calzado). Marcas conocidas como Cocot y fabricantes como Coteminas han enfrentado conflictos por despidos masivos o pagos de salarios en cuotas.+1

3. El «Boom» Importador

El factor que más presiona al sector es la apertura comercial. Durante 2025, las importaciones crecieron un 71% en volumen:

Ropa usada: El ingreso de fardos de ropa usada (principalmente de Asia) creció más de un 26.000% en cantidad, convirtiéndose en una competencia directa para la confección nacional de bajo costo.

El ingreso de fardos de ropa usada (principalmente de Asia) creció más de un en cantidad, convirtiéndose en una competencia directa para la confección nacional de bajo costo. Precios: Aunque el consumo general en supermercados subió un 23% en el rubro textil, este fue abastecido casi totalmente por productos importados, desplazando a la industria local.

4. Factores de la Crisis

Atraso cambiario: Los industriales denuncian que producir en Argentina es caro en dólares, lo que les impide competir con los precios internacionales.

Los industriales denuncian que producir en Argentina es caro en dólares, lo que les impide competir con los precios internacionales. Caída del consumo interno: El poder adquisitivo local sigue sin recuperarse lo suficiente para absorber la oferta de marcas nacionales.

El poder adquisitivo local sigue sin recuperarse lo suficiente para absorber la oferta de marcas nacionales. Costos fijos: El aumento de tarifas de energía y la presión impositiva han vuelto inviables muchas estructuras fabriles.

Resumen del Escenario: La industria se encuentra en una etapa de «supervivencia», donde las empresas que resisten lo hacen achicando estructuras, liquidando reservas o transformándose de fabricantes a importadores.

La situación de la fábrica Cocot (perteneciente a la firma Eseka S.A.) es de extrema tensión laboral y financiera en este inicio de febrero de 2026. Al igual que el resto del sector textil, la empresa se encuentra en el ojo del huracán debido a la apertura de importaciones y la caída del consumo.

1. Despidos y Reducción de Personal

Desde finales de 2025 y durante enero de 2026, los trabajadores han denunciado cerca de 140 despidos en la planta principal ubicada en el barrio porteño de Parque Chas.

La empresa también ha estado ofreciendo retiros voluntarios para reducir su plantilla, que actualmente ronda los 500 operarios.

para reducir su plantilla, que actualmente ronda los 500 operarios. Se reportó además el cierre de una línea de confección de ropa deportiva en la provincia de La Rioja.

2. Pagos en Cuotas

Uno de los puntos de mayor fricción es la modalidad de pago. Los empleados denuncian que la firma comenzó a abonar de manera fraccionada:

Sueldos, aguinaldos y vacaciones: Se están pagando en cuotas, bajo el argumento empresarial de «falta de fondos» y problemas de liquidez.

Se están pagando en cuotas, bajo el argumento empresarial de «falta de fondos» y problemas de liquidez. Los trabajadores cuestionan esta medida señalando que, a pesar de la crisis, muchas líneas de producción siguen operando las 24 horas.

3. El Conflicto de las Importaciones

Existe una fuerte sospecha y denuncia por parte de los delegados sobre un cambio en el modelo de negocio:

Aseguran que la empresa está reemplazando la fabricación local por la importación de productos terminados e insumos desde China .

. Los trabajadores advierten que esto es un «vaciado» de la capacidad productiva nacional para convertir a la histórica fábrica en una mera distribuidora de mercadería extranjera.

4. La Postura de la Empresa

Si bien la situación es crítica, la firma Eseka S.A. ha emitido comunicados en los últimos días intentando calmar los rumores:

Desmienten despidos masivos: Aseguran que no hubo 140 desvinculaciones directas, aunque admiten dificultades para afrontar el pago de vacaciones de una sola vez debido al deterioro de las ventas.

Aseguran que no hubo 140 desvinculaciones directas, aunque admiten dificultades para afrontar el pago de vacaciones de una sola vez debido al deterioro de las ventas. Deuda salarial: Niegan mantener deudas salariales permanentes, aunque el clima en la puerta de la fábrica sigue siendo de protesta y presencia policial.

Niegan mantener deudas salariales permanentes, aunque el clima en la puerta de la fábrica sigue siendo de protesta y presencia policial.

Nota: El conflicto en Cocot (y su marca hermana de ropa masculina, Dufour) es visto hoy como el «termómetro» de lo que sucede en el cordón industrial de la Ciudad de Buenos Aires frente a la crisis textil global.

La situación de Lustramax (empresa de artículos de limpieza y papelería ubicada en Tortuguitas) es de conflicto total en este inicio de febrero de 2026. La planta se ha convertido en un «caso testigo» de la tensión entre las nuevas políticas laborales nacionales y la resistencia gremial en la provincia de Buenos Aires.

1. Despidos y Toma de la Planta

Conflicto en Tortuguitas: Desde mediados de enero, la planta se encuentra en un estado de toma y acampe por parte de los trabajadores. El conflicto estalló tras el despido de al menos 29 empleados (algunas fuentes indican que la empresa pretende llegar a 45, lo que representa el 30% de su plantilla).

Desde mediados de enero, la planta se encuentra en un estado de por parte de los trabajadores. El conflicto estalló tras el despido de al menos (algunas fuentes indican que la empresa pretende llegar a 45, lo que representa el 30% de su plantilla). Cortes en Panamericana: Los trabajadores han realizado múltiples cortes totales en la Autopista Panamericana durante enero y los primeros días de febrero para visibilizar su reclamo de reincorporación.

2. Rebelión ante la Conciliación Obligatoria

Este es el punto más crítico a nivel legal:

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria , ordenando a la empresa reincorporar a los despedidos y retrotraer la situación al 9 de enero.

, ordenando a la empresa reincorporar a los despedidos y retrotraer la situación al 9 de enero. Desobediencia empresarial: La firma, liderada por Ezequiel Sosa, se ha negado explícitamente a acatar la medida, manteniendo los despidos y denunciando que la fábrica está «tomada por la política» y grupos de izquierda.

3. Crisis Financiera vs. «Vaciado»

Existen dos versiones contrapuestas sobre el estado de la empresa:

La versión de la empresa: Presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) alegando problemas financieros derivados de la salida de un socio y una caída en la cobertura de financiamiento. Propusieron pagar indemnizaciones en cuotas.

Presentó un alegando problemas financieros derivados de la salida de un socio y una caída en la cobertura de financiamiento. Propusieron pagar indemnizaciones en cuotas. La versión de los trabajadores: Denuncian que la empresa tuvo balances positivos millonarios en 2024 y 2025 (estimados en $11.000 millones de patrimonio neto). Aseguran que los despidos son una medida de persecución sindical para eliminar a los delegados y precarizar las condiciones laborales antes de la implementación total de reformas laborales.

4. Denuncias de Clientes y Abastecimiento

A la crisis laboral se le ha sumado un frente comercial:

Falta de entregas: Varios clientes y distribuidores han denunciado que la empresa no está cumpliendo con los pedidos, lo que genera sospechas de un posible cese de operaciones o ruptura de la cadena de pagos.

Varios clientes y distribuidores han denunciado que la empresa no está cumpliendo con los pedidos, lo que genera sospechas de un posible cese de operaciones o ruptura de la cadena de pagos. Deudas de aportes: Los empleados también denuncian que la empresa adeuda meses de pagos a la obra social y aportes jubilatorios.

Estado actual: El conflicto está «nacionalizado», con apoyo de la CGT Zona Norte y legisladores bonaerenses, mientras que fuerzas federales han tenido intervenciones en los alrededores de la planta para intentar garantizar el flujo del tránsito.

La situación de Lamb Weston en Argentina al inicio de febrero de 2026 está marcada por un proceso de centralización productiva que combina un cierre industrial en el Gran Buenos Aires con una fuerte apuesta exportadora desde el interior de la provincia.

1. Cierre de la planta en Munro

El 8 de enero de 2026, la multinacional estadounidense anunció el cierre definitivo de su histórica planta de papas fritas congeladas ubicada en Munro (Vicente López).

Impacto laboral: La medida resultó en el despido de 100 trabajadores .

La medida resultó en el despido de . Indemnizaciones: Tras una negociación con el Sindicato de la Alimentación (STIA), a finales de enero se acordó el pago de indemnizaciones al 130% junto con una gratificación adicional, superando la oferta inicial de la empresa.

2. Centralización en Mar del Plata

La decisión de cerrar Munro no responde a una salida del país, sino a una estrategia de eficiencia global. Toda la producción para América Latina se ha consolidado en su megaplanta del Parque Industrial de Mar del Plata.

Inversión: Esta planta representó una inversión superior a los u$s320 millones .

Esta planta representó una inversión superior a los . Capacidad: Las instalaciones en Mar del Plata tienen capacidad para producir 120.000 toneladas de papas prefritas al año, además de puré en escamas y fécula de papa.

Las instalaciones en Mar del Plata tienen capacidad para producir de papas prefritas al año, además de puré en escamas y fécula de papa. Perfil exportador: El 90% de lo producido en esta planta está destinado al mercado externo, principalmente a Brasil, aprovechando la cercanía con el puerto marplatense (a solo 16 km).

3. Contexto Global

Este movimiento en Argentina es parte de una reestructuración internacional de Lamb Weston Holdings, Inc., que también incluyó la reducción temporal de líneas de producción en otros países, como los Países Bajos, con el objetivo de optimizar costos y rentabilidad.

En resumen: Mientras que en el conurbano bonaerense la situación es de cierre y despidos, en Mar del Plata la empresa consolida su centro operativo más moderno de la región, el cual fue inaugurado oficialmente en octubre de 2025.

De todos modos, el hombre insiste con que en 30 años, estaríamos entre las potencias mundiales que son: Estado Unidos, Rusia y China. No me veo ahí. Para los 60 que tengo, en treinta años me veo muerto.