Revolucionario: El Hospital Posadas innova con su Laboratorio de Fabricación Digital 3D

La medicina moderna está viviendo un cambio de paradigma gracias a la tecnología de impresión tridimensional, y el oeste bonaerense es el epicentro de esta transformación. El Hospital Posadas innova con su Laboratorio de Fabricación Digital 3D, una unidad interdisciplinaria que integra a ingenieros, técnicos y médicos para desarrollar soluciones a medida que antes eran impensadas en el sistema público de salud.

A través de este espacio, el hospital no solo optimiza tratamientos y reduce significativamente los costos operativos, sino que eleva la precisión en la planificación quirúrgica. El desarrollo de biomodelos, simuladores, ortesis y dispositivos personalizados permite que cirugías de alta complejidad se realicen con un margen de error mínimo, consolidando al Hospital Posadas como un referente regional en innovación médica.

¿Cómo funciona el Laboratorio de Fabricación Digital 3D y su tecnología?

Para entender el impacto de este avance, es fundamental comprender qué hay detrás de las máquinas. El Laboratorio de Fabricación Digital 3D utiliza un proceso conocido como fabricación aditiva. A diferencia de los métodos tradicionales que «quitan» material de un bloque para dar forma a una pieza, estas impresoras construyen los objetos capa por capa, depositando el material con una precisión micrométrica.

El procedimiento técnico comienza con un estudio de imágenes médicas del paciente, generalmente una Tomografía Computada (TC) o una Resonancia Magnética (RM). Estos archivos se procesan con un software especializado para convertirlos en un modelo tridimensional virtual. Una vez que el equipo médico valida el diseño, la impresora 3D interpreta las coordenadas y comienza a «dibujar» la pieza físicamente. Este flujo de trabajo permite crear biomodelos, que son réplicas exactas de los huesos u órganos del paciente, permitiendo que el cirujano pueda «ensayar» la operación y preformar placas o prótesis antes de entrar al quirófano.

Materiales y ventajas de las prótesis médicas hechas con 3D

Uno de los mayores hitos del Laboratorio de Fabricación Digital 3D es la producción de prótesis y ortesis. A diferencia de las prótesis estándar que vienen en tamaños fijos, las piezas creadas en el Hospital Posadas son personalizadas al 100%, adaptándose a la anatomía única de cada individuo.

Materiales utilizados

La elección del material es crítica y depende de la función que cumplirá la pieza:

PLA (Ácido Poliláctico): Es un polímero biodegradable derivado del maíz o la caña de azúcar, muy utilizado para biomodelos de estudio y simuladores.

Es un polímero biodegradable derivado del maíz o la caña de azúcar, muy utilizado para biomodelos de estudio y simuladores. PETG y ABS: Plásticos de alta resistencia mecánica y térmica, ideales para dispositivos que deben soportar peso o tensión.

Plásticos de alta resistencia mecánica y térmica, ideales para dispositivos que deben soportar peso o tensión. Resinas biocompatibles: Utilizadas cuando la pieza debe estar en contacto temporal con tejidos humanos durante un procedimiento.

Utilizadas cuando la pieza debe estar en contacto temporal con tejidos humanos durante un procedimiento. Filamentos flexibles: Permiten crear ortesis más cómodas que se ajustan al movimiento del paciente.

Ventajas competitivas del material 3D

Las ventajas de las cosas hechas con este material son contundentes. En primer lugar, la ligereza: las prótesis y férulas son mucho más livianas que las de yeso o metal tradicional. En segundo lugar, la personalización absoluta, lo que reduce el dolor por roce y mejora la ergonomía. Finalmente, la reducción de tiempos quirúrgicos: al contar con un biomodelo previo, los cirujanos pasan menos tiempo en el quirófano, lo que disminuye el riesgo de infecciones y el tiempo de anestesia del paciente.

Impacto social y económico en el Hospital Posadas

El Laboratorio de Fabricación Digital 3D representa un ahorro millonario para el Estado. Una prótesis importada de alta complejidad puede costar miles de dólares y tardar meses en llegar. En cambio, con la fabricación propia, el hospital puede producir dispositivos de asistencia en cuestión de días y a una fracción del costo de mercado.

Además, esta tecnología democratiza el acceso a la salud de calidad. Pacientes que han sufrido accidentes graves o niños con malformaciones congénitas ahora reciben dispositivos que les devuelven la movilidad o la funcionalidad estética de manera gratuita. Los simuladores quirúrgicos, por su parte, funcionan como una herramienta pedagógica inigualable para los médicos residentes, quienes pueden practicar intervenciones complejas en réplicas exactas antes de enfrentarse a un caso real.

En conclusión, la integración del Laboratorio de Fabricación Digital 3D en el Hospital Posadas no es solo un avance técnico; es un acto de soberanía sanitaria. Al dominar el ciclo completo de diseño y fabricación, la institución garantiza que la tecnología esté al servicio de quien más lo necesita, transformando el futuro de la medicina pública argentina.