Qué pasa con Mario Pergolini en 2026? A principios de este 2026, Mario Pergolini se encuentra en una etapa de transición y reestructuración de sus proyectos tras el éxito de su regreso a la televisión.

Aquí te detallo en qué anda actualmente según la información disponible:

1. Continuidad de «Otro Día Perdido» (El Trece)

Aunque el programa terminó su ciclo 2025 en diciembre con cierta incertidumbre, recientemente se confirmó que regresa en marzo de 2026.

Negociación: Pergolini cerró un nuevo acuerdo con El Trece para una segunda temporada.

cerró un nuevo acuerdo con El Trece para una segunda temporada. El equipo: Se confirmó que Agustín «Soy Rada» Aristarán continuará en el ciclo, mientras que la participación de Laila Roth aún está en duda.

Se confirmó que continuará en el ciclo, mientras que la participación de aún está en duda. Nuevas incorporaciones: Mario tiene interés en sumar a la locutora y conductora Evelyn Botto para la nueva temporada.

2. Cambios drásticos en Vorterix

En su faceta como empresario de medios, Pergolini tomó decisiones fuertes para este año:

Fin de «Deja que entre el sol»: El conductor anunció que su programa matutino en Vorterix no seguirá en 2026. Según sus palabras, el ciclo «no va a existir más» y planea «retirarse a sus aposentos» en lo que respecta a ese horario.+2

El conductor anunció que su programa matutino en Vorterix no seguirá en 2026. Según sus palabras, el ciclo «no va a existir más» y planea «retirarse a sus aposentos» en lo que respecta a ese horario.+2 Nuevas figuras: Se rumorea fuertemente el desembarco de Guillermo Aquino (ex Blender) en la programación de la radio/streaming para cubrir espacios vacantes.

Se rumorea fuertemente el desembarco de (ex Blender) en la programación de la radio/streaming para cubrir espacios vacantes. Proyectos anuales: Confirmó que en 2026 habrá un nuevo capítulo anual del stream «No Se Pudo».

3. Inversiones y Tecnología

Más allá de los medios, sigue activo en el mundo tech:

Ato: Pergolini es inversor en este asistente de voz con Inteligencia Artificial diseñado para adultos mayores. El proyecto, que ya opera en varios países, planea expandirse a nuevos mercados durante este año.

Época Rol Principal Marca Distintiva 80s Locutor Rebeldía y Rock 90s Conductor TV Irreverencia y CQC 00s Productor Expansión Internacional 10s – 20s Empresario Tech Streaming y Digitalización

La Trayectoria de Mario Pergolini

Mario Pergolini es una de las figuras más disruptivas de los medios en Argentina. Su carrera es una transición constante entre la rebeldía adolescente, el éxito masivo en televisión y su faceta actual como empresario tecnológico.

Aquí tienes un recorrido por su trayectoria, organizado por décadas:

Años 80: El inicio en el dial

Pergolini comenzó como un joven apasionado por el rock y la radio, marcando un estilo desenfadado que contrastaba con la formalidad de la época.

Radio Belgrano: Sus primeros pasos fueron en programas como Feedback, junto a Ari Paluch.

Sus primeros pasos fueron en programas como Feedback, junto a Ari Paluch. Rock & Pop: En 1987 se unió a la emblemática radio, donde comenzó a construir su identidad como el «rebelde» de los medios.

Años 90: La explosión y CQC

Esta fue la década de su consagración absoluta. Pergolini se convirtió en el «archienemigo» mediático de Marcelo Tinelli, representando la alternativa ácida y joven.

La TV ataca: Un programa de culto que rompió esquemas con humor irreverente.

Un programa de culto que rompió esquemas con humor irreverente. Cual es?: En 1993 nació su programa insignia en la Rock & Pop, que lideró la audiencia durante casi 20 años.

En 1993 nació su programa insignia en la Rock & Pop, que lideró la audiencia durante casi 20 años. CQC (Caiga Quien Caiga): En 1995 lanzó este formato revolucionario de «periodismo de anteojos negros». El éxito fue tal que el formato se exportó a todo el mundo (España, Brasil, Italia, etc.).

En 1995 lanzó este formato revolucionario de «periodismo de anteojos negros». El éxito fue tal que el formato se exportó a todo el mundo (España, Brasil, Italia, etc.). Cuatro Cabezas: Fundó su propia productora, demostrando que además de conductor, era un gran generador de negocios.

Años 2000: La madurez empresarial

Durante este período, Mario empezó a alejarse gradualmente de la pantalla para enfocarse en la producción y en los nuevos medios.

Venta de Cuatro Cabezas: En 2007 vendió su productora al grupo holandés Eyeworks, un movimiento que lo posicionó como un empresario de peso.

En 2007 vendió su productora al grupo holandés Eyeworks, un movimiento que lo posicionó como un empresario de peso. Salida de CQC: En 2008 dejó la conducción del programa, marcando el fin de una era en la televisión abierta argentina.

De 2012 a la actualidad: Vorterix y Tecnología

Pergolini fue uno de los primeros en entender que la radio tradicional debía morir para transformarse en algo digital.