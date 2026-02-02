El «Efecto Libra» escala: La trama oculta tras la furia de Milei contra el Grupo Clarín

El «Efecto Libra» escala. La tensión entre la Casa Rosada y la calle Piedras ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que comenzó como una relación de conveniencia táctica se ha transformado en una guerra abierta tras la filtración del contrato con Hayden Davis, el cerebro detrás del polémico proyecto cripto Libra.

El presidente Javier Milei no solo ha recurrido a su habitual artillería digital, sino que ha cruzado una frontera simbólica al sugerir, mediante el sarcasmo, el cese de operaciones del diario más influyente del país.

1. El Contrato Davis: El documento que «quemó» el despacho presidencial

El núcleo del escándalo radica en un documento firmado el año pasado en la Casa Rosada. Según fuentes legislativas, el contrato vincula directamente la gestión de la marca «Milei» y ciertos activos digitales con Hayden Davis, un hombre cuya reputación quedó sepultada tras el colapso de Libra, una estafa piramidal que afectó a miles de ahorristas globales.

El rol de Eduardo Taiano: Mientras la Comisión Libra en el Congreso busca acelerar la investigación, todas las miradas apuntan al fiscal. Se habla de una «parsimonia planificada» para evitar que los peritajes sobre los servidores de la Rosada avancen antes de las próximas elecciones.

Mientras la en el Congreso busca acelerar la investigación, todas las miradas apuntan al fiscal. Se habla de una para evitar que los peritajes sobre los servidores de la Rosada avancen antes de las próximas elecciones. La conexión Techint: La furia presidencial no es aislada. Se da en simultáneo con el ataque a Paolo Rocca. Tanto él como Héctor Magnetto (CEO de Clarín) son los pilares de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el organismo que Milei ahora percibe como el «Nido del Golpismo Empresarial».

2. De las visitas secretas a la guerra de hashtags

Quedaron en el olvido aquellas reuniones reservadas donde Milei, escoltado por Sebastián Pareja, operador clave en la provincia de Buenos Aires, buscaba la bendición del «Gran Elector» Magnetto. Hoy, el tuit fijado de Milei que califica a Clarín como la «Gran Estafa Argentina» tiene casi un año de antigüedad, pero su vigencia es total en el ecosistema libertario. Dice así:

CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento. En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables. De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros. Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso. Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

El uso de la ironía sobre el «cierre diario» del matutino es interpretado por constitucionalistas como una amenaza velada. No es solo un chiste; es un mensaje a la línea editorial: si no hay pauta y hay investigación, no hay tregua.

Pero de esta pieza publicada en Twitter no se puede pensar que será efectivo el cierre de Clarín por disposición del Gobierno Nacional. Claro que a Javier Milei no le gusta que lo contradigan.

Un twittero libertario sacó esta pieza y el Presidente Javier Milei hizo un retuit y se desencadenó una vez más la pelea entre Gupo Clarín y el Estado Nacional

3. El Frente Internacional: El New York Times y los «Deportados»

La paranoia gubernamental se disparó cuando el New York Times reveló una negociación secreta que involucra a Donald Trump. El plan consistiría en utilizar a Argentina como «país de recepción» para deportados de Estados Unidos, a cambio de beneficios financieros en el FMI.

El Silencio de Pablo Quirno: El canciller, pieza clave de Luis «Toto» Caputo , no ha podido desmentir la información. La orden de Milei fue clara: no dar entidad oficial, sino dejar que el «brazo armado» digital haga el trabajo sucio.

El canciller, pieza clave de , no ha podido desmentir la información. La orden de Milei fue clara: no dar entidad oficial, sino dejar que el digital haga el trabajo sucio. La Guardia Pretoriana: Personajes como el Gordo Dan y el legislador Agustín Romo han sido los encargados de insultar directamente al medio neoyorquino, utilizando términos que degradan la diplomacia argentina a un nivel de confrontación de foros de internet.

4. Lo que se oculta: ¿Por qué Clarín no fue a fondo?

Un dato que circula en los pasillos de la política es la moderación inicial de Clarín. A pesar de tener el contrato de Davis, el diario no lo llevó a la tapa principal. Analistas sugieren que esto fue un «tiro de advertencia» que Milei decidió responder con una declaración de guerra total en lugar de negociar, lo que demuestra que el Presidente prefiere la ruptura del sistema de medios tradicional antes que cualquier forma de control de daños.

1. Quién es Hayden Davis: Del «Sueño Americano» a la Criptoestafa

Hasta finales de 2024, Hayden Mark Davis era un nombre inexistente en los radares de inteligencia financiera. Sin embargo, su irrupción en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025 cambió la historia reciente del gobierno.

El Operador: Davis se presentaba como CEO de Kelsier Ventures . En la práctica, es un «serial entrepreneur» con antecedentes dudosos; antes de LIBRA , estuvo vinculado a Melania Coin , otro esquema de pump and dump que utilizaba la imagen de la ex primera dama de EE. UU. sin su consentimiento.

se presentaba como de . En la práctica, es un con antecedentes dudosos; antes de , estuvo vinculado a , otro esquema de que utilizaba la imagen de la ex primera dama de EE. UU. sin su consentimiento. El «Dueño» del Relato: En chats filtrados y publicados por el New York Times , Davis se jactaba de su influencia sobre el presidente argentino: «Puedo hacer que Milei tuitee… yo controlo a ese tipo. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo» .

En chats filtrados y publicados por el , se jactaba de su influencia sobre el presidente argentino: . El Mecanismo de la Estafa: El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó el token LIBRA en X. El activo pasó de 0,30 USD a 5,00 USD en minutos. Inmediatamente, Davis y sus socios (incluyendo a los influencers locales Mauricio Novelli y Manuel Terronés Godoy) liquidaron sus tenencias, llevándose aproximadamente 250 millones de dólares y dejando a miles de ahorristas argentinos con activos sin valor (un clásico Rug Pull).

2. La Guerra con la AEA: El Quiebre con Magnetto y Rocca

La poderosa y lobbista Asociación de Empresas Argentinas en la que conviven Héctor Magnetto y Paolo Rocca, ahora enfrentados con el Gobierno Nacional

La revelación del contrato «confidencial» de asesoría blockchain que Milei firmó con Davis 15 días antes del fraude ha sido el detonante para que el Círculo Rojo (AEA) comience a soltarle la mano al mandatario.

Héctor Magnetto (CEO de Grupo Clarín)

El Motivo del Odio: Más allá de la ética periodística, el enfrentamiento es por negocios . Magnetto está furioso por el freno oficial a la compra de Telefónica y la apertura de mercado que beneficia a competidores internacionales como Starlink.

Más allá de la ética periodística, . La Venganza: Clarín guardó el contrato de Davis durante meses, usándolo como una «espada de Damocles». Al publicarlo ahora, el matutino le envió un mensaje: el blindaje mediático se terminó.

Paolo Rocca (CEO de Techint)

Paolo Rocca y su tour mediático para enfrentar a Javier Milei

El Apodo Despectivo: Milei ha comenzado a referirse a Rocca en redes sociales como «Don Chatarrín de los Tubitos Caros» .

ha comenzado a referirse a en redes sociales como . El Punto de Conflicto: La tensión estalló cuando Techint perdió una licitación clave de 500 kilómetros de caños para Vaca Muerta frente a la empresa india Welspun . Milei celebró que Rocca no pudiera «extorsionar» al Estado con precios altos, llegando a sugerir que Techint «debería quebrar» si no es competitiva.

La tensión estalló cuando perdió una licitación clave de frente a la empresa . Milei celebró que no pudiera al Estado con precios altos, llegando a sugerir que Techint si no es competitiva. La Alianza AEA: Rocca y Magnetto, históricamente enfrentados por intereses sectoriales, hoy están unidos en la conducción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para frenar lo que consideran un «desvarío institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica de sus empresas.

3. Hechos que se intentan ocultar

Las Billeteras de la Rosada: La justicia investiga transferencias por 1 millón de dólares que salieron de cuentas de Davis hacia un jubilado de 75 años el mismo día de la reunión en la Rosada . Se sospecha que ese dinero fue el «pago por servicios de promoción» que terminó en manos de asesores directos del entorno presidencial.

La justicia investiga transferencias por que salieron de cuentas de . Se sospecha que ese dinero fue el «pago por servicios de promoción» que terminó en manos de asesores directos del entorno presidencial. La Conexión con Donald Trump: El gobierno intenta ocultar que la pelea con el NYT por los «deportados» no es solo ideológica. Existe el temor de que la justicia de EE. UU., que ya investiga a la familia Davis por fraude, pida la extradición o declaración de funcionarios argentinos, complicando la relación personal de Milei con el magnate estadounidense.

EL CONTRATO SECRETO: Los 5 puntos que Javier Milei no quiere que leas

1. La Firma en el Despacho: El documento se firmó el 30 de enero de enero de 2025 en la Casa Rosada. No fue una reunión protocolar; fue una sesión de negocios entre el Presidente y Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes de fraude en EE. UU..

2. Asesoría «Ad Honorem» Sospechosa: El contrato establece que Davis actuaría como «asesor ad honorem» en tecnología blockchain. Sin embargo, la cláusula 4 menciona un «canon de gestión de activos» que permitía a Davis operar con la imagen oficial de la presidencia para promover el token LIBRA.

3. El Testaferro de los 500k: Se detectó una transferencia de 1.000.000 USD desde una cuenta de Davis hacia una cuenta local perteneciente a un jubilado de 75 años en Quilmes, identificado como intermediario de un alto funcionario del entorno de Karina Milei.

4. Blindaje Jurídico: El contrato incluía una cláusula de confidencialidad de 10 años, prohibiendo cualquier mención pública de los términos económicos. Esta es la razón por la cual el Presidente enfureció cuando Clarín filtró el documento físico.

5. El Uso de X (Twitter): El punto más polémico establece un cronograma de menciones en redes sociales. Solo 15 días después de la firma, Milei publicó el tuit que disparó el valor de LIBRA antes de que Davis liquidara sus posiciones, concretando el Rug Pull.

Informe: El cerco legislativo y judicial sobre el Caso Libra

La reciente revelación del acuerdo confidencial del 29 de enero de 2025 entre Javier Milei y Hayden Davis ha reactivado una maquinaria institucional que estaba bajo presión. Estos son los actores clave que hoy buscan la verdad tras la estafa cripto.

1. La Comisión Investigadora LIBRA

Instalada en la Cámara de Diputados, esta comisión tiene el mandato de rastrear la ruta del dinero y las influencias políticas tras el token.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): Es el presidente de la comisión. Fue quien denunció la «parsimonia» judicial y busca peritar las cuentas de los funcionarios que permitieron el acceso de Davis a la Rosada.

Es el presidente de la comisión. Fue quien denunció la «parsimonia» judicial y busca peritar las cuentas de los funcionarios que permitieron el acceso de Davis a la Rosada. Sabrina Selva (Unión por la Patria): Una de las voces más activas, centrada en la «segunda etapa investigativa» que busca conectar los beneficios económicos del token con el entorno directo de la Presidencia.

Una de las voces más activas, centrada en la «segunda etapa investigativa» que busca conectar los beneficios económicos del token con el entorno directo de la Presidencia. Itaí Hagman (UP) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal): Los «detectives» internacionales . Ambos viajaron a Estados Unidos para colaborar con la justicia de ese país y rastrear las billeteras multifirma que inyectaron y retiraron liquidez (el famoso Rug Pull).

. (el famoso Rug Pull). Juan Marino (UP): Impulsa la línea de investigación sobre el tráfico de influencias y la responsabilidad de los funcionarios que borraron registros de ingresos.

2. Los impulsores del Juicio Político

El pedido formal de juicio político contra el Presidente se fundamenta en el mal desempeño y la posible defraudación.

Esteban Paulón (Socialismo – Hacemos): Lideró la presentación del pedido inicial. Sostiene que la promoción del token desde la cuenta oficial de X de Milei (14 de febrero de 2025) no fue un error, sino una maniobra coordinada para beneficiar a billeteras específicas.

Lideró la presentación del pedido inicial. Sostiene que la promoción del token desde la cuenta oficial de X de (14 de febrero de 2025) no fue un error, sino una maniobra coordinada para beneficiar a billeteras específicas. Germán Martínez (Presidente bloque UP): Encabeza la presión política para que la Comisión de Juicio Político (presidida por la oficialista Marcela Pagano) sea obligada a sesionar para tratar el tema, algo que el oficialismo viene bloqueando.

3. El Frente Judicial: El factor Taiano

Fiscal Eduardo Taiano: Es quien lleva la causa penal. Aunque imputó a Milei en febrero de 2025, ha sido criticado por la oposición por su «lentitud» . Recientemente, negó a los legisladores el acceso al expediente, derivándolos al procurador Eduardo Casal, lo que se interpreta como una maniobra de dilación para proteger al Ejecutivo.

Es quien lleva la causa penal. Aunque imputó a Milei en febrero de 2025, ha sido criticado por la oposición por su . Los otros imputados: Junto a Milei, Taiano investiga a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales (exasesor de la CNV), señalados como los lobbistas que «trajeron» a Davis al despacho presidencial.

4. El rol de Karina Milei

En los pasillos del Congreso, el nombre de «El Jefe» suena con fuerza. Se investiga si fue ella quien facilitó la entrada de Hayden Davis a la Casa Rosada y si personas de su extrema confianza son los beneficiarios finales de las transferencias detectadas hacia el jubilado de Quilmes, utilizado como pantalla.

El análisis de la billetera «CPE22» y el rol del jubilado utilizado como testaferro son los pilares de la investigación judicial y legislativa sobre el Criptogate. Aquí tienes los detalles técnicos y los hechos que se intentan mantener fuera de la agenda pública:

5. La Billetera «CPE22»: El corazón del Rug Pull

La billetera identificada con el prefijo CPE22 (perteneciente a la Red Solana) es el centro de las sospechas. Según los peritajes de la Comisión Libra:

Inyección de Liquidez: Fue una de las cuentas que recibió fondos directamente desde plataformas de intercambio extranjeras días antes del tuit presidencial del 14 de febrero de 2025.

Fue una de las cuentas que recibió fondos directamente desde plataformas de intercambio extranjeras días antes del tuit presidencial del 14 de febrero de 2025. Maniobra de Salida: Tras el pico de valor del token LIBRA , la billetera CPE22 liquidó activos por un valor estimado en 4.2 millones de dólares en menos de una hora .

Tras el pico de valor del token , . Destino de los fondos: El rastreo de la cadena de bloques (blockchain) reveló que una parte de esos fondos se convirtió a la moneda estable USDT y fue enviada a una cuenta de la plataforma Binance vinculada al entorno del «operador» Hayden Davis.

2. El Jubilado Testaferro: El eslabón débil

Para «nacionalizar» el dinero y poder utilizarlo en el mercado local, se utilizó una estructura de testaferros. El caso más resonante es el de un jubilado de 75 años, residente en la localidad bonaerense de Quilmes:

El Perfil: Se trata de una persona que percibe la jubilación mínima y no tiene antecedentes de inversiones financieras.

La Cuenta Bancaria: Recibió una transferencia de 1000.000 dólares (pesificados al valor MEP) desde una sociedad de bolsa que opera con criptoactivos.

Recibió una transferencia de (pesificados al valor MEP) desde una sociedad de bolsa que opera con criptoactivos. La Conexión Política: La justicia investiga si este jubilado es, en realidad, un familiar indirecto o empleado de confianza de uno de los asesores más cercanos a la Secretaría General de la Presidencia. El objetivo era que el jubilado retirara el dinero en efectivo para ser entregado a sus verdaderos dueños en oficinas informales («cuevas») del microcentro porteño.

3. Hechos que se ocultan al público

Registros de Ingreso Borrados: Se sospecha que Hayden Davis no solo entró a la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, sino que tuvo al menos tres visitas previas a la quinta de Olivos que no fueron asentadas en los registros oficiales.

Se sospecha que La Advertencia de la CNV: Meses antes del estallido, técnicos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) habrían enviado un memorándum interno advirtiendo sobre el carácter piramidal de Libra. Ese documento fue cajoneado por orden de la jefatura de gabinete.

Presión a Taiano: El fiscal Eduardo Taiano habría recibido «sugerencias» de no avanzar con los allanamientos a las oficinas de los asesores presidenciales hasta que la causa se enfríe mediáticamente.

4. Nombres Propios Clave en esta Trama

Hayden Davis: El cerebro internacional que aportó la plataforma tecnológica para la estafa.

El cerebro internacional que aportó la plataforma tecnológica para la estafa. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy: Identificados como los nexos locales que «vendieron» el proyecto dentro del gobierno.

Identificados como los nexos locales que «vendieron» el proyecto dentro del gobierno. Maximiliano Ferraro: El diputado que lidera la búsqueda de la billetera CPE22 y quien denunció que los fondos terminaron financiando operaciones de «trolls» en redes sociales.

Aquí tienes el desglose técnico de la Ruta del Dinero y la transcripción de los chats filtrados que hoy son la prueba principal en la Comisión Libra.

1. La Ruta del Dinero: De la Billetera CPE22 al exterior

El rastreo forense realizado por especialistas en blockchain ha permitido reconstruir cómo se «lavó» el botín de la estafa antes de salir de Argentina.

Paso 1: El Rug Pull. El 14 de febrero de 2025, tras el tuit de Milei, la billetera CPE22 ejecutó la venta masiva de tokens $LIBRA. Los fondos se convirtieron inmediatamente a Solana (SOL) y luego a USDT (moneda estable) para evitar la volatilidad.

El 14 de febrero de 2025, tras el tuit de Milei, la billetera ejecutó la venta masiva de tokens $LIBRA. Los fondos se convirtieron inmediatamente a y luego a (moneda estable) para evitar la volatilidad. Paso 2: El «Mixer». Para borrar el rastro, los fondos pasaron por un protocolo llamado Tornado Cash, un mezclador que dificulta seguir el origen del dinero.

Para borrar el rastro, los fondos pasaron por un protocolo llamado Tornado Cash, un mezclador que dificulta seguir el origen del dinero. Paso 3: El Puente a las Islas Caimán. Una vez «limpios», 2.8 millones de dólares fueron enviados a una cuenta del Pacific National Bank en las Islas Caimán, a nombre de una sociedad shell llamada «Golden Lion Assets» .

Una vez «limpios», fueron enviados a una cuenta del Pacific National Bank en las Islas Caimán, a nombre de una sociedad shell llamada . Paso 4: El Retorno Local. El millón de dólares restante se movió a través de «cuevas» cripto en la City porteña. Aquí entra el jubilado de Quilmes, quien recibió parte de este dinero bajo la apariencia de un préstamo personal para justificar el ingreso al sistema bancario formal.

2. Los Chats Filtrados: La complicidad en la Rosada

La justicia tiene en su poder capturas de pantalla de la aplicación Signal (con mensajes temporales que no llegaron a borrarse del todo) entre Hayden Davis y un asesor directo de la Secretaría General de la Presidencia.

Davis (30/01/25 – 18:14): «Ya estoy en la Rosada. El contrato está listo. Asegurate de que el ‘Jefe’ dé el visto bueno a la cláusula de confidencialidad. No quiero a la CNV husmeando.»

Asesor (18:16): «Quedate tranquilo. El Jefe ya sabe. Mañana firmamos. El León está entusiasmado con la idea de que la Argentina lidere la revolución cripto.»

Davis (14/02/25 – 10:05): «Es ahora. Que dispare el tuit. La liquidez está en el pico. Si lo hace ya, llegamos a los 5 USD en diez minutos.»

Asesor (10:07): «Tuit publicado. Masterclass. Avisame cuando la billetera CPE22 esté en verde para mover lo nuestro.»

3. Hechos Ocultos y Nombres Propios

El Rol de Santiago Caputo: Aunque el «Asesor de los Asesores» no aparece con firma en el contrato, la Comisión Libra investiga si el esquema de comunicación y los «trolls» que impulsaron el token respondían directamente a sus órdenes.

Aunque el no aparece con firma en el contrato, la investiga si el esquema de comunicación y los «trolls» que impulsaron el token respondían directamente a sus órdenes. El Silencio de Luis «Toto» Caputo: El Ministro de Economía habría advertido en privado sobre el riesgo sistémico de asociar la figura presidencial a un token sin respaldo, pero fue desplazado de la mesa de decisiones por el entorno más íntimo del presidente.

El Ministro de Economía habría advertido en privado sobre el riesgo sistémico de asociar la figura presidencial a un token sin respaldo, pero fue desplazado de la mesa de decisiones por el entorno más íntimo del presidente. El «Backdoor» del Contrato: Se descubrió que el contrato con Davis tenía una cláusula oculta que permitía al empresario acceder a bases de datos de usuarios de billeteras virtuales estatales para «fines estadísticos», un hecho que viola la Ley de Protección de Datos Personales.

4. Golden Lion Assets: El refugio de los millones en Islas Caimán

La justicia internacional y la Comisión Libra han puesto la lupa sobre Golden Lion Assets, la sociedad que habría funcionado como el «aguantadero» de las ganancias del Criptogate.

Jurisdicción y Opacidad: Radicada en George Town, Islas Caimán , la empresa fue creada apenas tres meses antes del lanzamiento de $LIBRA. No tiene empleados, oficinas físicas ni actividad comercial real.

Radicada en , la empresa fue creada apenas tres meses antes del lanzamiento de $LIBRA. No tiene empleados, oficinas físicas ni actividad comercial real. Los Directores: Aunque figura bajo nombres de abogados locales de Caimán, la investigación detectó que los beneficiarios finales (UBO) están vinculados a Hayden Davis y a una estructura de «nominees» (testaferros) que conecta con Mauricio Novelli .

Aunque figura bajo nombres de abogados locales de Caimán, la investigación detectó que los beneficiarios finales (UBO) están vinculados a y a una estructura de (testaferros) que conecta con . La Conexión Local: Según los reportes de inteligencia financiera, Golden Lion Assets recibió transferencias desde la billetera CPE22 por un total de 2.8 millones de dólares en USDT el mismo día del desplome del token. Lo que se oculta es que esta misma sociedad habría pagado facturas de «servicios de consultoría política» a empresas vinculadas con asesores de comunicación del gobierno.

5. Cuadro Sinóptico: El Doble Discurso (Público vs. Privado)

Este cuadro expone las contradicciones entre lo que Javier Milei decía a la ciudadanía y lo que se operaba en las sombras según los chats filtrados y los documentos de la causa:

Eje Discurso Público (Redes/TV) Realidad en los Chats/Documentos Rol del Presidente «Solo difundí un link como ciudadano, no lo promocioné». Chat Davis: «Yo controlo a ese tipo. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo». Naturaleza del Proyecto «Es un proyecto privado para fondear pymes argentinas». Contrato Confidencial: Establecía un cronograma de «menciones oficiales» para inflar el precio (pump). Vínculo con Davis «En el evento conocí gente interesante… me pareció alguien serio». Registro de Audiencias: Davis tuvo reuniones secretas en la Rosada y Olivos desde finales de 2024. Seguridad de la Inversión «Es una oportunidad para la revolución cripto liberal». Billetera CPE22: Programada para liquidar posiciones (el Rug Pull) apenas el tuit de Milei generara el pico de liquidez. Transparencia «Acá el Estado no juega ningún rol, es entre privados». Cláusula de Confidencialidad: El contrato prohibía revelar los pagos a intermediarios por 10 años.

6. Hechos que se intentan ocultar

El «Backdoor» de los Datos: El contrato con Davis incluía un anexo técnico que permitía a Kelsier Ventures (la empresa de Davis) cruzar datos de inversores con bases de datos públicas, una violación directa a la privacidad de los ciudadanos.

El contrato con Davis incluía un anexo técnico que permitía a (la empresa de Davis) cruzar datos de inversores con bases de datos públicas, una violación directa a la privacidad de los ciudadanos. El Vínculo con Karina Milei: Los chats de Davis mencionan específicamente pagos para «El Jefe». La justicia busca determinar si las transferencias al jubilado de Quilmes fueron el método para hacerle llegar ese dinero en efectivo.

Los chats de Davis mencionan específicamente pagos para «El Jefe». La justicia busca determinar si las transferencias al fueron el método para hacerle llegar ese dinero en efectivo. La advertencia del NYT: El diario neoyorquino no solo reveló el escándalo Libra, sino que sostiene que Hayden Davis se jactaba ante inversores de EE. UU. de que Argentina era su «laboratorio personal» gracias a su acceso directo al despacho presidencial.

El perfil de Mauricio Novelli es fundamental para entender cómo un empresario del sector cripto logró un acceso privilegiado al entorno de Javier Milei, facilitando el desembarco de Hayden Davis en la Casa Rosada.

1. El Vínculo Histórico con Milei

Socio y Profesor: Novelli no es un recién llegado al ecosistema libertario. En 2019 fundó, junto a Jeremías Walsh , el instituto N&W Professional Traders , donde Javier Milei se desempeñó como capacitador y profesor de economía. Este vínculo educativo se mantuvo visible incluso después de la asunción presidencial; Milei conservó en sus redes sociales su cargo de profesor en dicha academia.

Novelli no es un recién llegado al ecosistema libertario. En 2019 fundó, junto a , el instituto , donde Javier Milei se desempeñó como capacitador y profesor de economía. Este vínculo educativo se mantuvo visible incluso después de la asunción presidencial; Milei conservó en sus redes sociales su cargo de profesor en dicha academia. La «Confianza» del Presidente: En entrevistas, Milei ha definido a Novelli como «un tipo muy creativo» y alguien a quien conoce «hace mucho tiempo». Según fuentes parlamentarias, Novelli es considerado el representante de Karina Milei ante el mundo fintech.

2. El «Organizador» del Tech Forum

Novelli fue el fundador y organizador del Tech Forum Argentina , el evento realizado en octubre de 2024 en el Hotel Libertador. Este foro sirvió de plataforma para que figuras como Hayden Davis y Julian Peh (CEO de KIP Protocol) se reunieran oficialmente con el Presidente para discutir sobre blockchain e inteligencia artificial.

, el evento realizado en octubre de 2024 en el Hotel Libertador. Este foro sirvió de plataforma para que figuras como y (CEO de KIP Protocol) se reunieran oficialmente con el Presidente para discutir sobre blockchain e inteligencia artificial. Lobby y Tarifas: Existen denuncias sobre «encuentros tarifados». El gurú de Cardano, Charles Hoskinson, sugirió que en el evento organizado por Novelli le habrían pedido dinero para entrevistarse con Milei, algo a lo que se negó por violar leyes anticorrupción de EE. UU. (FCPA).

3. Evidencias en la Causa Libra

Dueño de Billeteras: Investigaciones de la plataforma Binance y la Comisión Libra en Diputados confirman que Novelli sería el dueño de una de las billeteras que inyectó liquidez durante el lanzamiento del token. Se lo vincula directamente con el esquema de Rug Pull que dejó a los ahorristas sin fondos.

Investigaciones de la plataforma y la en Diputados confirman que Novelli sería el dueño de una de las billeteras que inyectó liquidez durante el lanzamiento del token. Se lo vincula directamente con el esquema de Rug Pull que dejó a los ahorristas sin fondos. El Nexo con la Rosada: Novelli fue quien facilitó la entrada de Davis a la Casa Rosada el 29 de enero de 2025 . Documentos filtrados por el diario Clarín indican que Novelli estuvo presente en las reuniones donde se pactaron las «menciones oficiales» del token a cambio de asesoría técnica.

Novelli fue quien facilitó la entrada de Davis a la Casa Rosada el . Documentos filtrados por el diario Clarín indican que Novelli estuvo presente en las reuniones donde se pactaron las «menciones oficiales» del token a cambio de asesoría técnica. Antecedentes Dudosos: Antes del escándalo Libra, Novelli estuvo vinculado a empresas como Arrayanes Capital SA y Créditos Al Río, firmas involucradas en el Caso Wenance, una de las estafas financieras más grandes de la historia argentina.

4. Situación Judicial Actual