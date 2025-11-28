Las Empresas Falsas que usó Tapia

La DGI denunció que Sur Finanzas, vinculada a Chiqui Tapia, lavó $72.342 millones usando 74 empresas falsas. Representan un 9% del total de dinero que se habría evadido.

La DGI investiga a Sur Finanzas por operaciones entre 2022 y 2024. El organismo detectó evasión demás de $3.300 millones en Impuesto al Cheque y movimientos que mezclan empresas inexistentes, monotributistas sin capacidad económica y “sujetos no categorizados”.

A quiénes involucra:

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, aparece ligado públicamente a Maximiliano Ariel Vallejo, cara visible de Sur Finanzas. La empresa está formalmente a nombre de Graciela Beatriz y Ariel Vallejo. La causa también se cruza con investigaciones sobre manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La lista de empresas falsas:

El listado de empresas apócrifas que consta en la denuncia que realizó DGI en la Justicia de Lomas de Zamora incluye 74 razones sociales. Son clientes falsos que circularon miles de millones de pesos a través de la billetera virtual.

Los casos más notorios:

– Producciones del Este SRL: movió un total de $24.968 millones.

– Rodepau Group SRL: $6.966 millones.

– Parasole Construcciones y Servicios SA: $6.526 millones.

– Betech Group: $5.911 millones.

– Flux Green SA: $5.459 millones.

Números

– Maniobra total investigada: $818.000 millones.

– Empresas falsas en esta lista: 9% del total ($72.342 millones).

– Monotributistas sin capacidad: 27% ($193.599 millones).

– Sujetos no categorizados: 31% ($223.441 millones).

– Evasión estimada de Impuesto al Cheque: $3.300 millones.

¿Qué pasa entre Milei y el Chiqui Tapia?

El título de “Campeón Anual” otorgado a Rosario Central derivó en un expediente disciplinario a Estudiantes por parte de la AFA y en el respaldo público del presidente al club y a su dirigente Juan Sebastián Verón. El conflicto se enmarca en la disputa entre el Gobierno y la AFA por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), cuya reglamentación está frenada por una medida cautelar de la Justicia. Ariel Vallejo, señalado por distintos medios como “cercano” a Tapia, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, según la Dirección General Impositiva. ¿Qué pasó entre Milei y “Chiqui” Tapia en torno a las Sociedades Anónimas Deportivas? En la actualidad, las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. Dicho de otro modo, para que un club pueda ser admitido dentro de la AFA debe organizarse jurídicamente como asociación civil. A diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, las SAD operan con fines de lucro. Es decir, buscan beneficios individuales y ganancias. El DNU 70/2023 cambiaba 2 puntos importantes con respecto a esto. En primer lugar, la nueva norma señalaba que las diferentes organizaciones rectoras del deporte en nuestro país no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión”. Es decir, las organizaciones debían modificar sus estatutos para permitir la afiliación de un club que sea SAD. En segundo lugar, el DNU obligaba a todas “las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas” a cambiar sus estatutos dentro del próximo año y a “adecuarse a los términos previstos por aquel”. Sin embargo, el 30 de enero de 2024, el Juzgado Federal de Mercedes, ante una demanda iniciada por la Liga de Fútbol de Salto, entidad afiliada a la AFA, dictó una medida cautelar que suspendió el efecto de los artículos del DNU publicado por el Gobierno. El 14 de marzo, la Cámara Federal de San Martín confirmó la resolución de primera instancia. El Estado apeló nuevamente y el caso está en la Corte. Algunos dirigentes opinaron al respecto a favor o en contra. Verón es uno de los dirigentes que aceptó discutir la posibilidad de la existencia de las SAD.

¿Por qué el Estado nacional no puede auditar a la AFA?



En octubre de 2024, la AFA cambió su domicilio de Viamonte 1366 en la Ciudad de Buenos Aires al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Con este cambio, la AFA pasó a quedar inscripta bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y dejó de estar bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de Nación.

Según establece el Estatuto de la FIFA, en las federaciones miembro, como es la AFA, “los órganos (…) se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección o los nombramientos”.

Por lo tanto, cualquier intervención estatal entraría en conflicto con los estatutos de FIFA y podría resultar en sanciones que incluyen hasta la desafiliación de Argentina.