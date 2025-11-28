Dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo

La noticia del fallecimiento de Natacha Ghergo generó un profundo pesar en Hurlingham. La ex concejala, referente del Movimiento Evita y reconocida por su compromiso con las causas sociales, fue despedida con muestras de afecto y reconocimiento por parte de dirigentes, organizaciones y vecinos del distrito.

El intendente Damián Selci expresó su pesar en redes sociales, destacando la trayectoria de Ghergo y su presencia constante en los barrios. Valoró su militancia y su forma de representar a quienes más la necesitaban, una impronta que también fue subrayada por espacios del feminismo y del peronismo local.

Diversas agrupaciones, como el Frente de Mujeres Feminista Kirchnerista, resaltaron su valentía, su compromiso político y su capacidad para involucrarse de manera directa en la realidad de las comunidades más vulnerables.

A lo largo de su carrera, Ghergo construyó un perfil marcado por el trabajo territorial, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.

El dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo también refleja la pérdida de una dirigenta joven, activa y con fuerte presencia en espacios de participación ciudadana. Su trabajo dentro del Movimiento Evita y su rol legislativo la habían convertido en una referente local.