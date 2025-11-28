PolíticaHurlinghamNoticias destacadas

Dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo

Dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo, una figura política muy cercana a los sectores populares y al trabajo territorial, cuyo fallecimiento generó un fuerte impacto en el ámbito local.

Por Aldana Farinelli

Dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo

La noticia del fallecimiento de Natacha Ghergo generó un profundo pesar en Hurlingham. La ex concejala, referente del Movimiento Evita y reconocida por su compromiso con las causas sociales, fue despedida con muestras de afecto y reconocimiento por parte de dirigentes, organizaciones y vecinos del distrito.

El intendente Damián Selci expresó su pesar en redes sociales, destacando la trayectoria de Ghergo y su presencia constante en los barrios. Valoró su militancia y su forma de representar a quienes más la necesitaban, una impronta que también fue subrayada por espacios del feminismo y del peronismo local.

Diversas agrupaciones, como el Frente de Mujeres Feminista Kirchnerista, resaltaron su valentía, su compromiso político y su capacidad para involucrarse de manera directa en la realidad de las comunidades más vulnerables.

A lo largo de su carrera, Ghergo construyó un perfil marcado por el trabajo territorial, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.

El dolor en Hurlingham por la muerte de Natacha Ghergo también refleja la pérdida de una dirigenta joven, activa y con fuerte presencia en espacios de participación ciudadana. Su trabajo dentro del Movimiento Evita y su rol legislativo la habían convertido en una referente local.

